Fostul ministru de Externe și fost consilier prezidențial Cristian Diaconescu consideră că atitudinea viitorului guvern față de fondurile europene care vor fi alocate prin bugetul 2028-2034 va fi extrem de importantă, deoarece acestea vor fi repartizate în funcție de îndeplinirea unor jaloane, pe modelul PNRR. Acesta a mai declarat la Digi24 că partenerii externi ai României privesc „cu oarecare temere în legătură cu România, și anume că se autoizolează iar radicalismul învinge”, astfel țara riscând să fie vulnerabilă pe Flancul Estic al NATO.

„Este un moment absolut obligatoriu în a avea un guvern și cred mai mult în presiunea gesticii guvernamentale decât în decizia politică, în ceea ce privește această majoritate. Într-adevăr, riști fără un guvern care să poată face rectificarea bugetară, ca să iau doar un exemplu, ca în două săptămâni să ai oameni în stradă cu zecile sau poate sutele de mii. Și este clar că în acel moment nu există decât o singură soluție.

Nu are absolut nicio importanță ce fel de compromisuri fac în interiorul partidelor sau partidele unul față de celălalt. Este nevoie de un Executiv să treacă rectificarea bugetară, adoptă bugetul.

Se termină negocierea privind bugetul 2028-2034 al UE. Care este știrea ce-mi permit să o consider extrem de semnificativă și extrem de importantă pentru orice fel de guvern? Nu se mai merge la repartizarea banilor automat pe formulele regionale, ci pe aplicarea procedurilor de tip jaloane PNRR. Nu îndeplinești anumite jaloane, pierzi banii din fondurile europene alocate României. Deci este extrem de important un anume tip de atitudine.

În al doilea rând, se joacă foarte tare în ideea de a lua ceva resurse exact acolo unde suntem interesați, fondurile de coeziune și agricultură și a le îndrepta pe securitate, apărare”, susține fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu.

„Există o temere în legătură cu România, și anume că se autoizolează și radicalismul învinge”

Acesta afirmă că la nivel extern România este privită de către partenerii săi cum se „autoizolează iar radicalismul învinge”, fiind o vulnerabilitate în apărarea ei.

„În situația în care nu ai un proiect regional, o perspectivă asertivă, uneori categorică în ceea ce privește principalele teme europene, globale. Suntem într-o situație absolut excepțională astăzi. Energia, de exemplu, schimbă negocierile în caz de război, ceea ce sunt aspecte de care nimeni nu se aștepta. Se privește cu oarecare temere în legătură cu România, și anume că se autoizolează și radicalismul învinge. Special am ales radicalismul. Nu mă refer la aspecte care țin de ideologiile sau politicile unui partid sau altul. Și că țara nu se poate apăra singură, din această perspectivă.

În astfel de situații nu prea apar intervenții voluntare sau cedări de sprijin. Pur și simplu, un astfel de stat partener, fără doar și poate, este lăsat oarecum în plata Domnului să își rezolve problemele, după care poate reveni sau nu la masa negocieri, preluând negocierile de acolo unde acestea au ajuns”, afirmă fostul consilier prezidențial.

Diaconescu apreciază că România este expusă agresiunii ce poate afecta Flancul Estic.

„Problema foarte gravă este că Flancul Estic va fi supus, se pare, unei intervenții, așa cum rezultă din foarte multe declarații publice. Ne putem magina, cum sunt cele nepublice. Este clar o certitudine în legătură cu un anume gest de agresivitate, este evident. Contează momentul când se va întâmpla și care va fi. În condițiile în care ai un coeficient de vulnerabilitate și capacitatea de a fi apărat este redusă. Din această perspectivă, e clar că cine are interese pentru a juca solidaritatea înăuntrul NATO - chestiuni notorii, ce spun sunt lucruri care sunt cunoscute și transmise public și de o parte și de alta - va testa în zona de vulnerabilitate. Uitați ce se întâmplă în Marea Neagră, toate pregătirile și toate elementele de alertă, nu întâmplător aruncate în spațiul public au vizat Marea Baltică și nordul îndepărtat, iată ce se întâmplă în Marea Neagră”, spune Cristian Diaconescu.

Editor : Alexandru Costea