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Cum explică Adrian Veștea că a acceptat să fie noul premier desemnat. Comentariul acid lăsat de Ciucu, primarul Capitalei, la postare

Data publicării:
BRASOV - CARFIL - VIZIT? - 15 MAI 2025
Adrian Veștea / Sursă foto: Alex Nicodim / Inquam Photos

Noul premier desemnat, Adrian Veștea, a venit cu un mesaj pe rețelele sociale prin care explică de ce a acceptat propunerea făcuta de președintele Nicușor Dan. Acesta a venit cu un apel și către colegii de partid. Textul postat de către Veștea a prmit și un comentariu de la Ciprian Ciucu, primarul Capitalei. 

Veștea a scris pe rețelele sociale: „Am acceptat astăzi nominalizarea pentru funcția de prim-ministru al României.
Îi mulțumesc domnului președinte Nicușor Dan pentru încrederea acordată. Înțeleg foarte bine ce înseamnă acest moment: este o onoare, dar mai ales o responsabilitate uriașă, într-o perioadă în care România nu-și mai permite blocaje, ezitări și drumuri începute, dar abandonate la jumătate.

Vreau să le spun colegilor mei liberali un lucru limpede: ceea ce se întâmplă astăzi nu este o amenințare pentru PNL. Este un moment de responsabilitate.
Responsabilitatea de a duce mai departe reformele începute de guvernul condus de Ilie Bolojan. Responsabilitatea de a confirma că PNL își asumă guvernarea atunci când România are nevoie de stabilitate. Responsabilitatea de a demonstra că suntem partidul care își asumă deciziile importante pentru România.
L-am sprijinit pe Ilie Bolojan în proiectele sale și voi continua acele proiecte despre care am convingerea că sunt necesare și benefice pentru România și pentru români. Asta nu se schimbă.

Voi respecta toate angajamentele internaționale ale țării și voi promova, în continuare, valorile liberale - așa cum am făcut-o timp de 30 de ani, de la simplu consilier local până la Ministerul Dezvoltării.
Pentru că am învățat un lucru: a face parte dintr-o coaliție pro-occidentală nu înseamnă să-ți trădezi valorile. Înseamnă să lupți pentru ca valorile tale să fie cât mai relevante acolo unde se iau, de fapt, deciziile.
Cred că PNL trebuie să se reașeze la masa negocierilor cu partidele pro-europene și să identifice soluțiile pentru continuarea guvernării. Nu pentru funcții. Nu pentru calcule mărunte. Ci pentru România și pentru oamenii care au nevoie de stabilitate, dezvoltare și proiecte duse până la capăt.

Acest lucru este important pentru aleșii locali liberali - primari, președinți de consilii județene, consilieri locali și județeni - care duc, zi de zi, administrația acestei țări mai aproape de oameni. Acești oameni au nevoie, la centru, de un partid care nu îi abandonează la jumătatea drumului.
Am văzut România de jos în sus: din Primăria Râșnov, din Consiliul Județean Brașov, din Ministerul Dezvoltării. Și am învățat un lucru simplu: țara aceasta nu se construiește din declarații, ci din șantiere terminate, din proiecte finanțate și din promisiuni respectate.
PNL este, astăzi mai mult ca oricând, partidul care livrează rezultate.
PNL nu se retrage atunci când este greu. Datoria noastră este să fim acolo unde se decide viitorul României și să ne facem treaba cu seriozitate, curaj și respect față de oameni.

România are nevoie de stabilitate. România are nevoie de dezvoltare. România are nevoie ca PNL să rămână un partid responsabil, pro-occidental și puternic.
Mergem mai departe”.

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei i-a răspuns printr-un comentariu foarte puțin diplomatic: „Adrian, sunt cuvine fără rost. Ai complotat împotriva colegilor tăi. Ai complotat și ai trădat încrederea noastră a tuturor. Am aflat din presă. Tu știai de joi, de când nu ai venit la ședință. Uràt! Foarte urât”!

 

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Editor : A.R.

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