Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a vorbit, la Interviurile Digi24.ro, despre decizia de a dona 20% din salariu. Acesta a explicat motivul care a stat la baza deciziei și a menționat că, până în prezent, s-au strâns aproximativ 60.000 de lei.

Ministrul Bogdan Ivan a fost întrebat, la Interviurile Digi24.ro, dacă a continuat să doneze 20% din salariu.

„Și eu, și mai mulți colegi din companiile de Energie, au continuat, o parte dintre ei, nu am stat să fac recensământul. S-au strâns vreo 60.000 de lei”, a fost răspunsul ministrului.

Ivan a subliniat că acești bani sunt virați în contul de Trezorerie al Ministerului Energiei și, ulterior, ajung la bugetul statului.

„Cred că poate fi considerată populistă. Foarte mulți oameni cu care m-am întâlnit atunci mi-au spus: TVA, tot pe noi, pe populație. CAS, CASS, tot pe noi. Voi ce faceți? Am fost pus în situația în care, având în coordonare companii ai căror manageri au salarii mai mari decât salariul președintelui și le-am cerut să își doneze o parte din venit, era ilogic ca eu să cer cuiva să facă ceva fără să fac eu primul”, a mai adăugat ministrul Energiei.

Decizia de a dona 20% din salariu a fost anunțată de ministrul Energiei în luna iulie. Atunci, Bogdan Ivan a spus că alături de el vor dona o parte din salariu șefi din Nuclearelectrica, Hidroelectrica, ELCEN, SAPE și Romgaz.

Interviul acordat de Bogdan Ivan pentru Digi24.ro poate fi urmărit aici.

