Cum explică Grindeanu renunțarea la menționarea progresismului în statutul PSD: Clarifică identitatea și direcția noastră doctrinară

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Foto. Digi24

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a explicat, luni, într-o postare pe Facebook, motivul pentru care PSD a renunțat la menționarea temrenului „progresism” în cadrul Statutului Partidului Social Democrat, spunând că „definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi”.

Sorin Grindeanu a propus luni, în cadrul reuniunii Consiliului Politic Național al PSD, modificarea „esențială” a Statutului Partidului Social Democrat, care „clarifică identitatea și direcția doctrinară” a partidului.

„Am renunțat la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi. Prin această modificare, PSD reafirmă că este un partid modern de centru-stânga, național și echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea și respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român”, a scris liderul PSD pe pagina sa Facebook.

„Noua formulare a Statutului reflectă, fără nici o urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este și a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice; un partid al valorilor și al responsabilității sociale, nu al etichetelor progresiste importate; un partid pro-european și angajat ferm în cooperarea euro-atlantică, dar cu rădăcini solide în identitatea națională”, a continuat Grindeanu.

Potrivit postării de pe Facebook, „textul propus spre adoptare al Articolului 8 din Statut (Statutul PSD, n.r.) ” este „Partidul Social Democrat este un partid modern de centru-stânga, promotor al echității sociale și al solidarității, atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român, cu o orientare pro-europeană și un angajament ferm față de cooperarea euro-atlantică. Este membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al Internaționalei Socialiste, continuând tradiția social-democrației românești.”

Sorin Grindeanu și-a încheiat postarea subliniind că „PSD este și rămâne partidul celor care cred în muncă, în familie, în credință, în solidaritate și în România”.

