Luca Niculescu și-a explicat joi, 19 noiembrie, decizia de a-i extinde atribuțiile lui Marian Neacșu. Premierul consideră că acesta „este unul dintre cei mai competenți, meticuloși și bine pregătiți oameni din administrația română”.

„Domnul Neacșu este unul dintre cei mai competenți, meticuloși și bine pregătiți oameni din administrația română. A lucrat cu multe guverne, îl cunosc de aproximativ patru-cinci ani, de când mă ocup de aderarea la OCDE. Am lucrat foarte bine cu domnia sa, atunci cred că era la domnul Ciucă. A lucrat cu domnul Ciolacu, a lucrat și în guvernul domnului Bolojan.

Am văzut chiar oameni din opoziție care îl lăudau, îi recunoșteau meritele sale tehnice, care sunt incontestabile. Faptul că l-am desemnat să se ocupe de avizarea actelor cu un impact bugetar în Guvern mi se pare că adaugă un filtru suplimentar, pentru că, încă o dată, suntem în perioada construirii bugetului. Avem nevoie să fim extrem de atenți la toate cheltuielile pe care le aprobăm și apoi, sigur, se ocupă și de coordonarea funcțională a unor ministere.

Sunt ministerele din zona social-democrată. Este ce se întâmpla și în anii trecuți în guvernele trecute, dar atunci, clar, erau mai mulți viceprim-miniștrii și fiecare dintre ei se ocupau de partidul din care făcea parte. Cam asta este tot ce am de spus”, a afirmat șeful Executivului.

Explicațiile vin în contextul în care Luca Niculescu a semnat miercuri, 18 noiembrie, o decizie prin care vicepremierul Marian Neacşu primește atribuții de avizare a proiectelor ministerelor cu impact bugetar și de coordonare a activității unor portofolii din Guvern, potrivit documentului publicat miercuri în Monitorul Oficial.

Mai mult decât atât, Marian Neacșu va coordona instituţiile publice şi structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului și va asigura informarea permanentă a prim-ministrului în legătură cu aplicarea prevederilor stabilite prin decizie.

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Editor : A.M.G.