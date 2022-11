Ministrul Apărării a declarat joi, la Interviurile Digi24.ro, că l-a rugat pe directorul Muzeului Vrancea să îl ajute cu „tehnoredactarea” lucrării de doctorat, pentru că el nu are „acesta abilitate”. „Eu scriu destul de încet”, a declarat Angel Tîlvăr, care spune însă că lucrarea a fost făcută de el, că nu le cunoaște pe persoanele care îl reclamă că au scris-o în locul său și că anchetele Parchetului au concluzionat că fapta nu există.

„Această teză a fost încheiată acum 10 ani, a trecut prin toate filtrele academice, inclusiv verificarea conținutului. Nimeni nu m-a acuzat de plagiat. În ceea ce privește așa-zisele acuze, am să vă spun un lucru pe care l-am mai spus. Este vorba de o situație conflictuală între o persoană și directorul instituției, care îl reclamă pe respectivul director de vreo 10 ani, pe care le pierde sistematic. Într-una din aceste reclamații, domnia sa spune că la Muzeul Vrancea cineva mi-a tehnoredactat lucrarea. Ulterior, în ultima campanie, pe o foaie neasumată au apărut alegații și descrieri ale acestei situații, după care, ca urmare a faptului că a existat o reclamație am fost și eu chemat apărând în acea declarație, și am avut o discuție cu ofițeri, care s-a terminat așa cum a început, eu spunându-le cum stau lucrurile.

Ulterior, când au apărut știri în presă, am înțeles că și parchetele din Galați sau Focșani au verificat lucrurile și fapta nu există. Eu nu o cunosc nici pe doamna Aurora Apostu, nici pe domnul Iliescu. Cu directorul Instituției (n.red. Horia Dumitrescu) m-am sfătuit pe toată perioada. I-am cerut directorului instituției ajutor purtând discuții zeci de ore cu el și l-am rugat să mă ajute cu punerea în pagină pentru că este foarte important inclusiv trimiterile. Nu mi se pare un lucru... M-a ajutat inclusiv făcându-mi observații pe lucruri pe care eu le consideram a fi valabile și el mi-a spus că trebuie o rigoare mai mare. Nu am vorbit cu niciun angajat pe această temă”, a declarat ministrul.

Întrebat dacă el a scris lucrarea la calculator, Angel Tîlvăr a spus că nu.

„Nu am tehnoredactat-o eu, pentru că nu am această abilitate.”

Cine a scris lucrarea? „L-am rugat pe Horia Dumitrescu (fostul director al Instituției), dar necerându-i să apeleze la cineva, am făcut-o pe baza relației personale cu el și îmi pare rău că are de suferit un om a cărui reputație este impecabilă și a cărui cariera academică e demnă de toată lauda.”

A scris la calculator domnul director al Muzeului? „Nu am de unde să știu acest lucru, eu scriu destul de încet. E vorba de o lucrare de 300 de pagini, când au fost situații în care a trebuit să prezint profesorului îndrumător lucruri mai mici ca dimensiune am făcut acest lucru. Am avut tot interesul din lume să fiu cât se poate de riguros știind că politicienii se bucură de o atenție specială.”

Credeți că există riscul ca domnul director să fi cerut la rândul lui ajutorul? „Nu am de unde să știu acest lucru și probabil că nu mi-ar spune ca să mă protejeze.”, a declarat acesta.

Cercetările în arhive, cine s-a ocupat de ele? „Eu am rugat, atunci când faci lucruri noi, de foarte multe ori, te abați cumva de la proiectul inițial pentru că pe măsură ce apar lucruri noi, există posibilitatea ca să îți dorești să apară în lucrare. Inițial lucrarea mea voia să se refere doar la Războiul de 6 zile și poziția României față de acest eveniment, după care mi-au apărut tot felul de elemente legate de două congrese sioniste din Vrancea, și care meritau prinse în lucrarea, fie de începutul emigrației unde am găsit că sunt foarte mulți oameni din Vrancea printre primii care au plecat.”

Cine v-a ajutat cu cercetările? „Eu însumi, sau colegi profesori de istorie. Profesorul Sîrbu, care mi-a spus și să aprofundez. Am discutat inclusiv cu Horia Dumitrescu posibilitatea de a extinde într-o lucrare de doctorat ceea ce mă interesa pe mine la acel moment. Au fost și alții în arhive care mi-au oferit materiale pe care fie le-am folosit, fie nu l-am folosit. Horia mi-a spus că are posibilitatea să îmi arate niște chestii care s-ar putea să mă ajute, atâta tot. Dar, repet, nici pe domnul Iliescu, nici pe doamna Aurora nu îi cunosc personal, nu le-am cerut nimic, nu am interacționat cu ei”, a mai spus acesta.

Ministrul a mai declarat că „anchetele care s-au făcut, ambele parchete au spus că fapta nu există.”

„Nu cred că sunt victimă, cred că este un demers legitim al celor care văd că în fruntea unui minister apare o personă și este o dorință legitimă de a cunoaște acea persoană din toate punctele de vedere”, spune Tîlvăr.

Context:

DNA și Parchetul Vrancea au clasat două dosare în care se cerceta, printre altele, punerea la dispoziție a instituției în scopuri personale, potrivit răspunsurilor oficiale pentru G4Media. Dosarele au fost constituite după o plângere depusă de un fost angajat al Muzeului Vrancei, Ionel Marin, care a susținut că timp de aproximativ trei ani Tîlvăr, la data respectivă deputat de Vrancea, ar fi beneficiat de sprijinul logistic și uman al Muzeului Vrancei pentru a-și redacta teza de doctorat.

Aurora Apostu, angajată a Muzeului Vrancea, a declarat într-o altă plângere depusă la Parchetul Vrancea, consultată de G4Media, că cercetarea adusă de Ionuț Iliescu a fost tehnoredactată de ea, de pe calculatoarele Muzeului Vrancea și în timpul orelor de program, tot ca o sarcină de serviciu trasată de conducere.

Funcționara de la muzeu a precizat anchetatorilor că în anul 2008 a urmat un curs pentru perfecționare pe calculator, motiv pentru care „am fost solicitată de către directorul muzeului Dumitrescu Corneliu Horia pentru tehnoredactarea unei lucrări de doctorat a senatorului Angel Tîlvăr. Astfel, după lucrarea inițială pusă la dispoziție de către Angel Tîlvăr, împreună cu domnul director Horia Dumitrescu am corectat, modificat și finalizat pe parcursul a trei ani de zile lucrarea respectivă (n. r. – în urmă cu circa zece ani, în perioada 2010 – 2012). Nu-mi amintesc titlul lucrării însă redactarea a avut loc pe calculatorul instituției aflat în biroul domnului director. Rezumatul tezei de doctorat a fost întocmit în aceleași condiții ca și lucrarea, respectiv de către mine împreună cu directorul Horia Dumitrescu, tot pe calculatorul instituției. În urma redactării lucrării nu am obținut niciun beneficiu, fiind o sarcină serviciu dispusă de către directorul Horia Dumitrescu”.

