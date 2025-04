Cum explică președintele PNL prezența lui Ilie Bolojan la evenimentul de lansare a candidaturii lui Crin Antonescu la prezidențiale

Liderul interimar al PNL Cătălin Predoiu a declarat, întrebat miercuri dacă este morală prezenţa lui Ilie Bolojan la un eveniment politic, că acesta nu are poziţia clasică a unui şef al statului ales şi există o decizie a Curţii Constituţionale conform căreia preşedintele are dreptul să-şi exprime opinii politice.

„Dânsul nu este un preşedinte ales, nu are poziţia clasică a unui preşedinte ales, dânsul este un preşedinte interimar, nu şi-a pierdut nici locul de la Senat şi este cu totul şi cu totul alt context, de aceea este cred o diferenţă majoră între situaţia unui preşedinte în exerciţiu şi situaţia unui preşedinte interimar”, a afirmat Cătălin Predoiu, după şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL de la Parlament, scrie Agerpres.

El a mai spus că există o decizie a CCR potrivit căreia şeful statului are dreptul la opinii politice.

„Reiterez diferenţa faţă de situaţia cu preşedintele Băsescu invocată de dumneavoastră este majoră pentru că este vorba despre două tipuri de mandate, unul este interimar, iar celălalt era un mandat plin, dacă nu mă înşel. Doi la mână, domnul Bolojan astăzi s-a exprimat într-o singură frază sau poate două să spunem, oricum extrem de succint, în calitate de cetăţean. Trei la mână, să ştiţi că este valabil şi pentru situaţia în care era domnul Băsescu şi în care este astăzi domnul Bolojan pe care o invocaţi dumneavoastră - există o decizie a Curţii Constituţionale, nu aş putea să vă indic numărul ei, încă din zona anilor 2005 - 2006, dacă nu mă înşel, care spune clar că preşedintele României are dreptul la opinie, are dreptul să-şi exprime opinii politice, are dreptul să critice chiar din punct de vedere politic, asta neînsemnând că încalcă Constituţia”, a explicat Predoiu.

Preşedintele interimar Ilie Bolojan a fost prezent miercuri la evenimentul de lansare a programului al candidatului coaliţiei de guvernare Crin Antonescu.

„Sunt aici în calitate de preşedinte interimar al României, dar şi de cetăţean al ţării noastre. De două luni de când exercit această funcţie am înţeles, din interior mai ales, că preşedintele ţării noastre are nevoie de trei lucruri importante. Are nevoie de înţelepciune, ca să reprezinte cu demnitate România în exterior, în aşa fel încât să fim o ţară de încredere, o ţară respectată. Are nevoie de colaborare, pentru că fără o colaborare între cele două centre de putere care înseamnă Preşedinţia, Guvernul şi majoritatea parlamentară nu se pot face reforme, nu se pot crea infrastructuri, nu poţi crea condiţii pentru prosperitate", a spus Bolojan.

Conform acestuia, o a treia calitate pe care trebuie să o aibă preşedintele ţării este „să fie un om decent”, care îi respectă pe români cu adevărat, care poate recâştiga încrederea în instituţii şi poate limita divizările din societate.

„Aceste lucruri le-am înţeles din interior şi sunt valabile pentru oricine va fi preşedintele României. Iar în calitate de cetăţean am încredere în Crin Antonescu şi am încredere că poate să fie un astfel de preşedinte”, a transmis Ilie Bolojan.

Editor : A.P.