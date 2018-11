Cum explica șefa de la Protecția datelor că a stat într-una din casele pe care le-ar fi primit drept mită Marian Vanghelie

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), intrată în ultimele zile în atenția publică pentru datele cerute jurnaliștilor de la Rise Project, ca urmare a publicării informațiilor din valiza găsită în Teleorman, este condusă de Ancuța Gianina Opre. Implicată într-un dosar deschis de DNA, acesta este acuzată de abuz în serviciu în formă continuată. Pe bază de algoritm politic, după cum chiar ea recunoștea, Opre a fost numită de PSD președinte al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor din cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților. De asemenea, ea a fost candidat PSD la alegerile parlamentare din 2008 pentru Camera Deputaților, apoi consilier parlamentar al ex-președintelui PSD Mircea Geoană. Chemată la DNA, ca martor, în legătură cu dosarul penal în care ex-primarul PSD Marian Vanghelie a fost trimis în judecată în 2015, Ancuța Gianina Opre povestea, într-o manieră cu totul surprinzătoare, cum a locuit timp de aproape un an și jumătate într-o vilă pusă la dispoziție de Vanghelie, vilă despre care procurorii spun că ar fi fost primită drept mită de fostul primar al sectorului 5.

Jurnalistul Ionel Stoica a publicat, pe contul său de Facebook, mărturia acesteia în fața procurorilor, așa cum se găsește ea în dosarul lui Marian Vanghelie.

„În anul 2011, întrucât nu aveam o locuinţă unde să stau în Bucureşti, mi-am căutat una mai întâi la mica publicitate, după care am întrebat în rândul colegilor mei de la partid şi în rândul prietenilor. La una dintre şedinţele de partid, l-am întrebat şi pe domnul Vanghelie Marian-Daniel dacă are cunoştinţă despre vreo locuinţă, deoarece nu am unde să stau şi pe viitor aş dori să achiziţionez una. Domnul Vanghelie Marian-Daniel mi-a spus că o să vorbim, fără să-mi spună nimic concret. Am înţeles de la acesta că urma să vorbim la telefon şi să îmi spună dacă are cunoştinţă de vreo locuinţă sau nu.

În zilele următoare, l-am contactat telefonic, de mai multe ori, însă nu mi-a răspuns. După aproximativ 1 lună, 1 lună şi jumătate, am reuşit să dau de el la telefon, spunându-mi să vin într-o zi la Primăria Sectorului 5 Bucureşti, fără să-mi precizeze o zi anume. Am mai încercat să îl contactez telefonic, însă abia după câteva săptămâni am reuşit, când acesta m-a chemat la Primăria Sectorului 5 Bucureşti şi ne-am întâlnit. La această întâlnire, la biroul său de la primărie, i-am spus lui Vanghelie Marian-Daniel că intenţionez să cumpăr o locuinţă şi l-am întrebat dacă ştie vreun complex rezidenţial în sectorul 5, undeva mai ieftin. Mi-a spus că nu este nimic gata în acel moment şi că nu ştie nimic, dar urmează să mă pună în legătură cu o doamnă care ar deţine o casă de vânzare. Alte detalii referitoare la casă nu am discutat la acea întâlnire.

După aproximativ două săptămâni, l-am sunat din nou pe Vanghelie Marian-Daniel, asta fiind prin primăvara anului 2011, pentru a mă pune în legătură cu doamna despre care îmi spusese. Vanghelie Marian-Daniel mi-a spus la telefon că o să vină doamna respectivă la primărie şi să vin şi eu să mă întâlnesc cu aceasta, pentru a discuta detaliile legate de casă. După câteva zile am mers tot singură la primărie, în ziua în care urma să fie chemată şi doamna cu casa, am aşteptat în holul dinaintea intrării în secretariatul său, unde erau mai multe persoane (aproximativ 10-12 persoane, bărbaţi şi femei). Am aşteptat aproximativ 2 ore, timp în care Vanghelie Marian-Daniel nu se afla la birou şi l-am văzut la un moment dat intrând în biroul său, a salutat pe toată lumea şi în biroul său a chemat o singură persoană, un bărbat. După aproximativ 30 minute, primarul Vanghelie Marian-Daniel a plecat din birou, fără să iau legătura cu acesta.

A doua zi l-am contactat telefonic şi acesta mi-a zis să vin a doua zi, după ora 19:00, la Primăria Sectorului 5 Bucureşti. A doua zi, la ora indicată, am mers la primărie, m-a primit în birou şi mi-a spus că există o casă disponibilă prin Prelungirea Ghencea şi să merg să o văd, iar dacă îmi convine acea locuinţă, mă va pune în legătură cu o doamnă, proprietarul acelei case, pentru a-mi oferi restul detaliilor. După această discuţie, Vanghelie Marian-Daniel a chemat un bărbat prin secretara dânsului, bărbat care a venit în aproximativ 20 de minute în biroul domnului Vanghelie Marian-Daniel. Eu, în acest timp, nu am mai vorbit cu domnul Vanghelie Marian-Daniel şi am aşteptat în anticameră. După câteva minute, bărbatul respectiv a ieşit din birou, a venit la mine în anticameră şi mi-a spus să merg cu dânsul, să văd casa despre care era vorba. Am coborât cu acel bărbat şi am mers cu acesta cu autoturismul său, nu-mi aduc aminte ce maşină era şi cui aparţinea, la adresa unde se afla casa respectivă, şi anume în localitatea Bragadiru, strada Mărăcineni nr. 26G, judeţul Ilfov.

Ajunşi la locaţia respectivă, am observat că era vorba despre o vilă cu un etaj, parter şi mansardă, vilă situată într-un complex rezidenţial. Bărbatul care m-a dus cu maşina avea cheile de acces în vilă, la el, mi-a descuiat uşa şi m-a invitat să o vizionez. Am observat că vila era mobilată parţial, şi anume bucătăria era mobilată şi utilată complet, în living era o canapea şi măsuţă, iar sus dormitoarele aveau pat şi şifonier. În dormitoare şi living nu exista aparatură electrocasnică. Întrucât am observat că această vilă este foarte departe de centrul Bucureştiului, l-am întrebat pe bărbatul care m-a adus cu maşina dacă pot rămâne eu singură să mă mai uit la casă şi să mă decid dacă voi locui sau nu. Bărbatul mi-a spus că pot rămâne şi mi-a lăsat cheile de la poartă, de la uşa de acces în vilă şi o telecomandă de la garaj, după care acesta a plecat, iar eu am rămas singură în vilă. Am mai stat în vilă aproximativ o oră, după care am chemat un taxi şi am plecat.

Timp de câteva zile, am mai mers la vilă, la diferite ore din zi, pentru a observa traficul şi timpul pe care urmează să îl parcurg până în centrul Bucureştiului. După 3-4 zile de la vizionarea vilei, l-am sunat pe domnul Vanghelie Marian-Daniel la telefon şi i-am spus că îmi convine vila şi aş dori să mă mut în ea, solicitându-i să mă pună în legătură cu doamna respectivă, proprietarul vilei. Acesta mi-a spus: „Ok, vorbim.”, fără a-mi mai spune nimic. În următoarele zile l-am mai contactat telefonic, fără a-mi răspunde la telefon şi văzând că nu dau de el, m-am decis să mă mut în vila respectivă, cu intenţia de a vedea dacă mă acomodez în acea locaţie, astfel că în prima fază m-am mutat singură în vila din strada Mărăcineni nr. 26G, locuind aproximativ 8 luni singură. Precizez că m-am mutat în vilă pe la sfârşitul primăverii, începutul verii 2011. Mi-am dus în locuinţa respectivă doar lucrurile mele, haine şi aparatură electrocasnică. În perioada cât am locuit în vila respectivă, am găsit în cutia poştală sau în gard facturile pentru utilităţi, gaze şi electricitate, toate fiind pe numele lui Dumitru Marin. De fiecare dată, eu plăteam acele facturi. În această perioadă de 7-8 luni cât am locuit în vilă, am încercat să îl mai contactez pe domnul Vanghelie Marian-Daniel, însă nu am reuşit să vorbesc cu acesta, deoarece nu avea timp, răspunzându-mi foarte scurt şi spunându-mi că vom discuta altă dată. După 7-8 luni cât am stat singură în vilă, în această locaţie a venit şi concubinul meu, tatăl copiilor mei (Betelie Mihai, fostul prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti), cu care am locuit împreună până aproximativ la sfârşitul anului 2012.

Şi în această perioadă l-am sunat de mai multe ori pe domnul Vanghelie Marian-Daniel dar nu am reuşit să ne vedem decât la evenimentele de partid. L-am înţeles pe domnul Vanghelie Marian-Daniel că mă tot amâna, pentru faptul că era foarte ocupat. La o reuniune de partid ce a avut loc în Giurgiu, m-am întâlnit cu domnul Vanghelie Marian-Daniel, i-am spus că m-am mutat în vila respectivă, unde locuiesc de ceva vreme, şi l-am rugat să mă pună în legătură cu proprietarul, să vorbesc cu acesta. M-a asigurat că mă va pune în legătură cu proprietarul şi mi-a spus să îl sun într-o zi de luni, după o zi, două de la întâlnirea pe care am avut-o. L-am sunat din nou în ziua în care mi-a spus şi în perioada următoare, dar nu mi-a răspuns la telefon, astfel că eu am hotărât să caut o altă casă în vederea cumpărării acesteia, ceea ce am şi făcut. În anul 2011, am luat un credit ipotecar de la bancă şi mi-am achiziţionat o casă în localitatea Bragadiru, strada Biruinţei nr. 1, judeţul Ilfov. Nu am locuit imediat în acea casă, deoarece necesita amenajări.

Declar că am tot încercat vorbesc cu Vanghelie Marian-Daniel şi după ce am contractat creditul respectiv, cu intenţia de a discuta cu acesta despre o eventuală plată a chiriei către proprietarul vilei din strada Mărăcineni nr. 26G. Eu am locuit în această vilă fără a avea vreun act. Observând că nu reuşesc să dau de domnul Vanghelie Marian-Daniel, m-am mutat la finalul lui 2012 din vila situată în strada Mărăcineni nr 26G, în casa pe care am achiziţionat-o cu credit. Din vila respectivă de pe strada Mărăcineni nr. 26G, mi-am luat aproape toate lucrurile, în afară de câteva lucruri personale. În continuare, începând cu sfârşitul anului 2012 şi până în prezent, am păstrat cheile de la această vilă pentru că nu am ştiut cui să le dau şi am plătit facturile de utilităţi. Facturile respective le-am plătit online.

Declar că am văzut în mass media faptul că domnul Vanghelie Marian-Daniel a fost arestat. Înainte cu aproximativ 3 săptămâni de arestare, l-am sunat la telefon pe acesta şi l-am întrebat dacă poate să mă primească şi pe concubinul meu (Betelie Mihai, fostul prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti), având intenţia de a-l întreba despre un loc de muncă în domeniul juridic pentru concubinul meu, numitul Betelie Mihai. În aceeaşi zi când am vorbit la telefon, Vanghelie Marian-Daniel ne-a primit pe amândoi în sala de consiliu de la primărie. Pe lângă discuţia referitoare la un loc de muncă pentru Mihai, domnul Vanghelie Marian-Daniel m-a întrebat dacă mai stau în vila respectivă din strada Mărăcineni nr. 26G, iar eu i-am spus că nu mai locuiesc acolo, însă cheile au rămas la mine. La acea întâlnire, domnul Vanghelie Marian-Daniel mi-a spus că există o problemă cu casa din strada Mărăcineni nr. 26G şi că proprietarul acesteia, doamna Carla, a fost chemată la DNA şi audiată cu privire la locuinţa respectivă. Vanghelie Marian-Daniel mi-a mai spus că este posibil să fiu chemată şi eu la DNA şi să nu fiu speriată pentru că eu nu am nici un motiv să mă sperii, zicându-mi să stau liniştită. Vanghelie Marian-Daniel mi-a mai spus că pe proprietara vilei o cheamă Carla şi că este blondă şi minionă, zicându-mi că trebuie să ştiu aceste aspecte, în cazul în care voi fi întrebată la DNA. Mi-a mai indicat să spun că această Carla îmi fusese prezentată de către el şi cu ea am ţinut legătura în perioada cât am locuit acolo, cu toate că aceste lucruri nu s-au întâmplat. Eu nu am vorbit niciodată cu doamna Carla, proprietarul vilei din strada Mărăcineni nr. 26G, şi nici nu m-am întâlnit vreodată cu aceasta. De la această întâlnire cu Vanghelie Marian-Daniel nu m-am mai întâlnit cu el până în prezent.

Declar că faptul că în perioada 04.02.2009 - septembrie 2009, am lucrat la A.N.R.P., în calitate de preşedinte, funcţie pe care am ocupat-o în urma algoritmului politic, fiind propusă de P.S.D., prin numire de către acest partid politic. Această numire nu a avut nici o legătură cu domnul Vanghelie Marian-Daniel. În cadrul Consiliului Naţional de Integritate, am fost membru supleant timp de 3 ani, până în 2014, dar nu am participat la lucrările Consiliului. Am fost desemnată ca membru supleant, prin propunerea P.S.D., propunere votată în Parlament. Nici această numire nu a avut nici o legătură cu domnul Vanghelie Marian-Daniel. În perioada iulie 2013 până în prezent, lucrez la Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de preşedinte. Această funcţie este obţinută prin nominalizarea unui candidat din partea fiecărui partid politic, după care acesta este votat în plenul Senatului. Prin această procedură am fost desemnată de PSD şi votată în Plen. Nici această desemnare nu are absolut nici o legătură cu domnul Vanghelie Marian-Daniel”.

Marian Vanghelie a fost trimis în judecată de DNA pentru săvârşirea a nouă infracţiuni de luare de mită şi abuz în serviciu şi şapte infracţiuni de spălare de bani.



În acelaşi dosar, au fost trimişi în judecată Mircea-Sorin Niculae (vărul lui Vanghelie), Sorin Ştefan Ciocan, Laura Ciocan, director al SC Economat Sector 5 SRL, şi omul de afaceri Marin Dumitru, toţi sub control judiciar.



Potrivit DNA, în perioada 2006 - 2014, Marian Vanghelie, în calitate de primar al Sectorului 5, ajutat de Mircea-Sorin Niculae şi parţial de Laura Ciocan, a solicitat şi primit de la Marin Dumitru foloase materiale necuvenite în cuantum de aproximativ 30.403.000 de euro (reprezentând un „comision„ de 20% din încasări).



Aceste foloase au fost pretinse şi primite de Vanghelie pentru atribuirea de către Primăria Sectorului 5 şi serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu nerespectarea prevederilor legale, de contracte de achiziţii publice firmelor controlate de omul de afaceri Marin Dumitru, dar şi pentru a dispune efectuarea plăţii lucrărilor aferente acestor contracte (valoarea totală este de aproximativ 738.019.000 de lei).

