Cum i-a răspuns Bolojan lui Băluţă, care l-a comparat cu Ceaușescu

Nicolae Ceausescu’s last speech / Video capture, December 21, 1989
Foto: Profimedia
Băluță: „Seamănă foarte mult cu fixaţia lui Ceauşescu”

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, ca răspuns la afirmaţiile liderului PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, care l-a comparat cu Nicolae Ceauşescu, că nu va potenţa astfel de lucruri, pentru că nu ajută la nimic. Totuși, Bolojan a spus, la rândul lui, că Băluță și-a făcut reclamă din bani publici la lucrări plătite de guvern.

„E foarte uşor să faci declaraţii, e foarte uşor să explici cum trebuie cheltuiţi bani pe care îi împrumuţi la nişte dobânzi enorme şi cum ajungi într-o fundătură. Dar eu nu voi potenţa astfel de lucruri, pentru că nu ne ajută la nimic. (...) Ne ajută să ne facem reclamă la primăria de sector cu lucrările la pasajul din centru pe banii guvernului. Măcar n-ar trebui să plătim sume foarte mari de bani pe reclamă la o lucrare publică, asigurată din bani guvernamentali. Măcar atât ar fi trebuit făcut”, a afirmat Ilie Bolojan, întrebat la Europa FM cum comentează faptul că preşedintele PSD Bucureşti, primarul Sectorului 4 Daniel Băluţă, l-a comparat cu Nicolae Ceauşescu pentru că ar avea „fixaţia” plăţii datoriei externe.

Întrebat dacă Băluţă plăteşte reclame la televizor din banii pe care i-a dat guvernul pentru lucrările la pasaj, Bolojan a răspuns: „Nu, luni de zile, în cursul anului trecut, s-au făcut reclame, de exemplu”.

„Nu ştiu dacă trebuie să faci reclamă la o lucrare publică în general. (...) Nu ştiu (dacă e legal - n.r.). Eu n-am făcut. În cei 12 ani de mandat la Oradea nu am făcut reclame plătite la nicio lucrare publică. (...) Nu cred că este menirea mea să trimit Corpul de control la autorităţile locale. Există alte instituţii care pot să facă asta. Nu asta este problema, dar, cum să vă spun, atunci când eşti pe o funcţie publică, trebuie să faci declaraţii responsabile. A pune etichete, a juca într-o manieră populistă e cel mai simplu lucru”, a mai adăugat prim-ministrul, potrivit Agerpres.

Băluță: „Seamănă foarte mult cu fixaţia lui Ceauşescu”

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a susţinut, într-un interviu pentru Hotnews, că Ilie Bolojan are o „abordare destul de autocrată”.

„Să nu vi se pară foarte dur ceea ce spun în continuare, dar este o realitate. În ultimele luni, avem o fixaţie în ceea ce priveşte sintagma deficitului bugetar. Ca om care a trecut prin anul 1989, seamănă foarte mult cu fixaţia pe care Nicolae Ceauşescu o avea pentru plata datoriei externe. Lucru pe care l-a şi făcut, exact ca domnul Bolojan. Şi fac o comparaţie extrem de onestă între cele două personalităţi politice, pentru că, în ambele situaţii, vocea oamenilor a fost ignorată”, a afirmat Băluţă.

