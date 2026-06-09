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Cum îi caracterizează Eugen Tomac pe liderii politici români. Ce spune despre Trump şi Putin

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Eugen Tomac. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Din articol
Cum îi caracterizează Eugen Tomac pe liderii politici români

Premierul desemnat Eugen Tomac a afirmat, luni seară, că Nicuşor Dan este „un preşedinte care va scrie istorie pentru ţară”. În timp ce despre Ilie Bolojan a spus doar că este „un om politic cu multă experienţă”, despre Sorin Grindeanu a afirmat că este „un om politic destul de dispus să facă lucruri importante pentru ca ţara să meargă înainte”.

Premierul desemnat Eugen Tomac a fost rugat, luni seară, la Antena 3, să definească printr-un cuvânt sau o propoziţie mai mulţi lideri politici, scrie News.ro.

Cum îi caracterizează Eugen Tomac pe liderii politici români

Nicuşor Dan - Un preşedinte care va scrie istorie pentru ţară

Ilie Bolojan - Un om politic cu multă experienţă

Sorin Grindeanu - Un om politic destul de dispus să facă lucruri importante pentru ca ţara să meargă înainte

Dominic Fritz - Un lider politic pe care îl respect

Kelemen Hunor - Un om politic cu foarte multă experienţă şi aş spune un bun român de etnie maghiară

George Simion - Un politician care nu respectă regulile

Eugen Tomac - Un român care îşi iubeşte ţara

România - Ţara mea

Moldova - Parte din ţara mea

Europa - O port în suflet

Statele Unite - Am încredere

Rusia - Inamic

Ucraina - O ţară pe care o respectăm

Donald Trump - Un lider influent şi important

Vladimir Putin - Ne dispreţuieşte

Xi Jinping - Un conducător care şi-a consolidat poziţia

Editor : Sebastian Eduard

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