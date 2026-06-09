Cum îi caracterizează Eugen Tomac pe liderii politici români. Ce spune despre Trump şi Putin

Premierul desemnat Eugen Tomac a afirmat, luni seară, că Nicuşor Dan este „un preşedinte care va scrie istorie pentru ţară”. În timp ce despre Ilie Bolojan a spus doar că este „un om politic cu multă experienţă”, despre Sorin Grindeanu a afirmat că este „un om politic destul de dispus să facă lucruri importante pentru ca ţara să meargă înainte”.
Premierul desemnat Eugen Tomac a fost rugat, luni seară, la Antena 3, să definească printr-un cuvânt sau o propoziţie mai mulţi lideri politici, scrie News.ro.
Cum îi caracterizează Eugen Tomac pe liderii politici români
Nicuşor Dan - Un preşedinte care va scrie istorie pentru ţară
Ilie Bolojan - Un om politic cu multă experienţă
Sorin Grindeanu - Un om politic destul de dispus să facă lucruri importante pentru ca ţara să meargă înainte
Dominic Fritz - Un lider politic pe care îl respect
Kelemen Hunor - Un om politic cu foarte multă experienţă şi aş spune un bun român de etnie maghiară
George Simion - Un politician care nu respectă regulile
Eugen Tomac - Un român care îşi iubeşte ţara
România - Ţara mea
Moldova - Parte din ţara mea
Europa - O port în suflet
Statele Unite - Am încredere
Rusia - Inamic
Ucraina - O ţară pe care o respectăm
Donald Trump - Un lider influent şi important
Vladimir Putin - Ne dispreţuieşte
Xi Jinping - Un conducător care şi-a consolidat poziţia
Editor : Sebastian Eduard