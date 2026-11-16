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Cum îl caracterizează Traian Băsescu pe Luca Niculescu și relația lui cu Nicușor Dan

Data publicării:
2026-10-05-3649
Nicușor Dan, președintele României, îl desemnează pe Luca Niculescu în funcția de prim-ministru, la Palatul Cotroceni din București, 5 octombrie 2026. Inquam Photos / George Călin
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Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă că Guvernul condus de Luca Niculescu nu a făcut greşeli până în prezent, dar nici nu a făcut „nimic” în afară de evaluări. Băsescu constată că, spre deosebire de relaţia dintre Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan, care era una de „conflict”, între actualul guvern şi preşedintele ţării există un parteneriat.

„Cel puţin până în prezent nu au făcut greşeli. Dar e adevărat că nici nu au făcut nimic, adică au vorbit, au evaluat situaţii, vom vedea în perioada următoare măsura în care acţionează în direcţia restructurării”, a declarat Traian Băsescu luni seară, la TVR, despre Guvernul Luca Niculescu, potrivit News.ro.

Fostul şef al statului a apreciat că premierul Luca Niculescu se comportă „ca un bun ziarist”.

El consideră că în acest moment „puterea o deţine PSD-ul, pentru că e partid la guvernare şi e partidul cel mai mare”, afirmând că premierul, „ca de altfel şi preşedintele”, trebuie să negocieze cu social-democraţii atunci când propune ceva.

„Evident, nu e situaţie de conflict, cum a fost între Bolojan şi preşedinte”, a menţionat Băsescu, el fiind de părere că divergenţele dintre Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan au pornit de la majorarea TVA.

Băsescu a remarcat, pe de altă parte, că între actualul guvern şi preşedintele ţării există un parteneriat.

„Este clar că există un parteneriat între preşedinte şi Guvern, nu spun că şi între preşedinte şi PSD. Cu Guvernul este clar un parteneriat, a sprijinit instalarea acestui guvern şi sper că îi va sprijini şi în activitate, ca să putem trece peste pragul acesta dificil”, a adăugat Traian Băsescu.

Editor : B.P.

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