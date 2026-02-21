Live TV

Cum îl descrie liderul UDMR pe Ilie Bolojan: Are o rezistenţă uriaşă. Ştiam că este un om încăpăţânat

Data publicării:
ilie bolojan si kelemen hunor la congresul udmr
Kelemen Hunor, președintele UDMR Foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru
Din articol
Ce spune despre relația din PSD și PNL

Kelemen Hunor, liderul UDMR, îl caracterizează pe Ilie Bolojan drept „extrem de rezistent la toate atacurile”, subliniind că știa încă de dinainte ca acesta să ajungă prim-ministru că este „încăpățânat”.  Oficialul a amintit că l-a cunoscut pe Bolojan încă din perioada în care acesta era secretar general al Guvernului și a remarcat rezistența sa „uriașă”.

„Extrem, extrem de rezistent la toate atacurile. Astăzi asta aş spune. Că în ultima perioadă am văzut ce s-a întâmplat şi rezistă, extrem de rezistent. Nu am avut aşteptări de niciun fel, ştiam că este un om încăpăţânat, ştiam ce ştiam înainte de a ajunge el în Bucureşti. Noi am mai interacţionat şi când era secretar general al Guvernului şi după. Dar are o rezistenţă uriaşă”, susține liderul UDMR, în cadrul emisiunii „Insider Politic”.

Întrebat despre situația din interiorul PNL, președintele UDMR a precizat că nu vrea să discute despre alte partide.

„E treaba fiecărui lider de a ţine partidul, formaţiunea politică într-o anumită direcţie. Nu am urmărit şi nu urmăresc partidele politice, asta e treaba jurnaliştilor, analiştilor şi a celor care sunt membri în PNL sau în PSD sau în USR sau în cazul nostru, în UDMR”, a argumentat Kelemen Hunor.

Ce spune despre relația din PSD și PNL

Președintele UDMR spune că discuţiile din interiorul coaliţiei de guvernare nu sunt nici pe departe la fel de aprinse cum poate părea din declaraţiile publice făcute în mass media sau pe reţelele de socializare de unii dintre membrii formaţiunilor politice care compun guvernul.

Întrebat la Prima TV dacă PSD şi USR se suportă în şedinţele de coaliţie, Kelemen Hunor a răspuns: „Mult mai bine decât vă închipuiţi dumneavoastră. Nu degeaba a zis Grindeanu că PSD-ul se găseşte în USR. Era ironic el, când zis, dar...”, potrivit News.ro. 

„Dacă stai la şedinţa coaliţiei şi asculţi ce se întâmplă acolo, pare ok. Dacă te uiţi la televizor după şedinţa de coaliţie şi te uiţi doar la declaraţii, ai impresia că arde casa. E o realitate nu chiar paralelă, dar suprapusă oricum. Deci, dacă mă gândesc la şedinţele de coaliţie, acolo toată lumea încearcă să găsească o soluţie şi încercăm să apropiem punctele de vedere de foarte multe ori diferite, dar dacă mă uit doar la ce apare în presă sau mai ales pe social media, atunci vai de capul meu”, a spus Kelemen Hunor. 

Editor : Andreea Rubica

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
1
„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge versiunea lui Putin despre...
liviu gheorghe odagiu
2
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul de dosare în lucru...
gari kasparov sustine un discurs
3
„Aveți ordin să trageți dacă Putin trece granița?”. Gari Kasparov a numit singurul lucru...
zelenski-scaled
4
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai...
Kirill Dmitriev și Steve Witkoff
5
Rusia i-a propus public lui Donald Trump un acord economic în valoare de 14 trilioane de...
"Nu-mi vine să cred!" Jutta Leerdam, prima reacție după ce a primit verdictul și a plecat de la JO
Digi Sport
"Nu-mi vine să cred!" Jutta Leerdam, prima reacție după ce a primit verdictul și a plecat de la JO
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Kelemen Hunor. Foto- Facebook
Kelemen Hunor: PSD şi USR se suportă „mult mai bine decât vă închipuiţi”
Screenshot 2026-02-20 at 19.45.04
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Națională a Japoniei: Sute de companii nipone sunt prezente în România, ajută la dezvoltare și modernizare
original_euco-3
Ilie Bolojan merge la Bruxelles joia viitoare: premierul se vede cu Ursula von der Leyen și vor discuta despre PNRR. Ce mai e pe agendă
sigla psd
PSD contraatacă: acuză PNL și USR că blochează măsurile de relansare economică, după criticile că partidul s-a opus tăierilor la stat
alfred simonis vorbeste
Președintele CJ Timiș, Alfred Simonis, propune fuziunea benevolă a comunelor: 10-20 milioane lei pentru investiții locale
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan dă mâna cu Donald rump
Când ar putea merge Nicușor Dan în vizită oficială în SUA. Lazurca...
politie pe drum inchis de zapada
Ninge în 16 județe și în București. Porturile maritime au fost...
moneda veche roman expusa la muzeul bnr
Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să...
Finalul lunii ianuarie și mare parte din februarie vin cu temperaturi mai ridicate decât media acestei perioade
Meteorologii anunță ce se întâmplă cu vremea după acest episod de...
Ultimele știri
Poluarea aerului e asociată direct cu apariţia bolii Alzheimer. Concluziile unui studiu pe 27 de milioane de oameni
Selecționerul Mircea Lucescu va conduce naționala României la meciul de baraj cu Turcia
Cum salvează niște copii de grădiniță din Finlanda o limbă pe cale de dispariție
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Charlize Theron, mărturii sincere despre abuzurile din carieră: "Am fost jignită 15 ore la rând. Nu mă mai...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Mihai Stoica, atac la CFR Cluj: „Viciere de rezultat! N-am văzut atâtea erori de arbitraj într-o singură...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Avem selecționer la barajul cu Turcia! FRF a făcut anunțul despre Mircea Lucescu
Adevărul
Ucraina îl sancționează pe Lukașenko după ani de ezitare: semnal dur pentru Belarus și Rusia
Playtech
Ascensiunea politică a Elenei Udrea! Fostul ministru, declaraţii neaşteptate despre Traian Băsescu
Digi FM
O jurnalistă de renume a apărut în stare de ebrietate în direct. Discurs incoerent care i-a lăsat mască pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Prima reacție a lui Mircea Lucescu, după ce FRF a făcut anunțul în privința selecționerului
Pro FM
Cum arată Isabel, prima soție a lui Julio Iglesias, la 76 de ani proaspăt împliniți: "Copiii noștri ne-au...
Film Now
Patrick Dempsey, detalii despre ultimele zile ale lui Eric Dane: "Își pierduse capacitatea de a vorbi. Era...
Adevarul
Ce scrie presa din Ucraina despre Sahara, prima rachetă românească cu inteligență artificială
Newsweek
Martie aduce bani în conturi! Vezi când se dă pensia, alocația și ajutoarele sociale pentru milioane de români
Digi FM
Un bărbat a ieșit pe câmp pentru a-i arăta nepoatei sale cum funcționează un detector de metale. Ce a urma...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, cuvinte sfâșietoare pentru fiicele sale, în ultimul interviu. Ce le-a cerut cu ochii în lacrimi...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...