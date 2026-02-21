Cum îl descrie liderul UDMR pe Ilie Bolojan: Are o rezistenţă uriaşă. Ştiam că este un om încăpăţânat

Kelemen Hunor, liderul UDMR, îl caracterizează pe Ilie Bolojan drept „extrem de rezistent la toate atacurile”, subliniind că știa încă de dinainte ca acesta să ajungă prim-ministru că este „încăpățânat”. Oficialul a amintit că l-a cunoscut pe Bolojan încă din perioada în care acesta era secretar general al Guvernului și a remarcat rezistența sa „uriașă”.

„Extrem, extrem de rezistent la toate atacurile. Astăzi asta aş spune. Că în ultima perioadă am văzut ce s-a întâmplat şi rezistă, extrem de rezistent. Nu am avut aşteptări de niciun fel, ştiam că este un om încăpăţânat, ştiam ce ştiam înainte de a ajunge el în Bucureşti. Noi am mai interacţionat şi când era secretar general al Guvernului şi după. Dar are o rezistenţă uriaşă”, susține liderul UDMR, în cadrul emisiunii „Insider Politic”.

Întrebat despre situația din interiorul PNL, președintele UDMR a precizat că nu vrea să discute despre alte partide.

„E treaba fiecărui lider de a ţine partidul, formaţiunea politică într-o anumită direcţie. Nu am urmărit şi nu urmăresc partidele politice, asta e treaba jurnaliştilor, analiştilor şi a celor care sunt membri în PNL sau în PSD sau în USR sau în cazul nostru, în UDMR”, a argumentat Kelemen Hunor.

Ce spune despre relația din PSD și PNL

Președintele UDMR spune că discuţiile din interiorul coaliţiei de guvernare nu sunt nici pe departe la fel de aprinse cum poate părea din declaraţiile publice făcute în mass media sau pe reţelele de socializare de unii dintre membrii formaţiunilor politice care compun guvernul.

Întrebat la Prima TV dacă PSD şi USR se suportă în şedinţele de coaliţie, Kelemen Hunor a răspuns: „Mult mai bine decât vă închipuiţi dumneavoastră. Nu degeaba a zis Grindeanu că PSD-ul se găseşte în USR. Era ironic el, când zis, dar...”, potrivit News.ro.

„Dacă stai la şedinţa coaliţiei şi asculţi ce se întâmplă acolo, pare ok. Dacă te uiţi la televizor după şedinţa de coaliţie şi te uiţi doar la declaraţii, ai impresia că arde casa. E o realitate nu chiar paralelă, dar suprapusă oricum. Deci, dacă mă gândesc la şedinţele de coaliţie, acolo toată lumea încearcă să găsească o soluţie şi încercăm să apropiem punctele de vedere de foarte multe ori diferite, dar dacă mă uit doar la ce apare în presă sau mai ales pe social media, atunci vai de capul meu”, a spus Kelemen Hunor.

Editor : Andreea Rubica