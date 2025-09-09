Ministrul Fondurilor Europene a declarat, într-un interviu la Digi24.ro, că a primit numeroase telefoane din partea liderilor politici din teritoriu, care îi promit „voturi la alegeri” în schimbul prioritizării unor proiecte finanțate din bani europeni. „Zbârnâie telefoanele. Proiectele trebuie decuplate de la zona politică”, a subliniat Dragoș Pîslaru.

Întrebat ce se întâmplă cu proiectele care ar fi trebuit să primească finanțare prin PNRR, dar riscă să o piardă pentru că nu au fost realizate, Dragoș Pîslaru a transmis că vrea decuplarea acestora de factorul politic și a dezvăluit „ofertele” care i s-au făcut la minister.

„Bagă-mi proiectul mai sus și vă dau voturi când vin alegerile”

„Eu sper să construiesc un sistem de implementare (pentru proiectele din PNRR n.red) în care politica să nu își bage coada. Când stabilesc proiectele, ele trebuie pur și simplu decuplate de zona politică.

Pentru a accelera un proiect de PNRR nu ar trebui să intervină un șef de Consiliu Județean. Acum ai un portofoliu și se dau telefoane: 'Bagă-mi proiectul mai sus pe listă' sau 'vorbește la Finanțe să îmi deblocheze finanțarea și vă dau voturi când vin alegerile'”, a dezvăluit ministrul Fondurilor Europene, la interviurile Digi24.ro

Acesta susține că „zbârnâie” telefoanele din partea politicienilor care vor să le fie prioritizate proiectele.

„Bineînțeles. Da, nu un telefon, ci zbârnâie telefoanele. 'Am un proiect foarte foarte important și am auzit că îl dați jos pe PNRR' și zic: 'Nu dăm nimic jos'. Ați avut miniștri care au contractat proiecte… în ce ordine? Care au fost criteriile? Criteriile alea să le folosim acum. Dacă le-a putut contracta mult peste anvelopa salarială, de ce nu le poate prioritiza acum? Nu să spun că am un portofoliu și dacă îmi place de tine te pun mai sus pe listă. Amatorism clientelar”, a subliniat ministrul.

