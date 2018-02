Cum își explică CTP faptul că PSD continuă să aibă mulți simpatizanți

A scăzut foarte mult cantitatea de gândire pe teritoriul României. Așa își explică jurnalistul Cristian Tudor Popescu faptul că în ciuda a tot ceea ce este dezvăluit zilnic negativ despre PSD, masa votanților acestui partid continuă să fie cel puțin constantă, dacă nu chiar crește, după cum a asigurat la Digi24 secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu.

„A scăzut constant (cantitatea de gândire – n.r.). N-a scăzut numai populația în toți acești ani. Sau, dacă vreți, cantitatea de gândire a rămas constantă, populația a scăzut. Nu am altă explicație decât discernământul din ce în ce mai limitat al votantului român. Eu am sperat, de-a lungul timpului – nu e singura mea iluzie urmată de o crâncenă deziluzie de-a lungul acestor ani – spuneam că a vota se învață și că fiecare exercițiu de vot - la alegeri locale, parlamentare, prezidențiale, europarlamentare - e un câștig, pentru că votantul român învață această meserie de votant, esențială în democrație; și că va ajunge la un moment dat să fie matur și să voteze mult mai rațional și mai întemeiat. Nu e așa. Am greșit. Nu este așa. Dimpotrivă, criteriile de vot sunt din ce în ce mai legate de instinctele primare ale omului – sunt legate de instinctul de conservare, de foame, de instinctul sexual, în general de asigurarea confortului fizic minimal. Nu mai există în clipa de față în România criteriile morale și chiar criteriile raționale în vot. Sunt undeva în ceață.S-au dus. Gândul a fost din ce în ce mai mult alungat de pe teritoriul acestei țări. Domnule, oamenii nu gândesc!”, a spus Cristian Tudor Popescu la Digi24.

„Și mai mult decât atât, mai apare un fenomen pe care l-am văzut la dragii mei conaționali, la poporul din care cu drag fac parte. E vorba de închipuire. Poporul ăsta suferă de închipuire. Are o capacitate formidabilă de a întoarce capul de la realități atroce care îi sunt puse sub ochi. Poate că emblematic e ministrul ăla (Mihail Manoilescu – n.r.) care atunci când s-a semnat Dictatul de la Viena – ministru român aflat la locul respectiv – în loc să-și tragă un glonț în cap, a leșinat, domnule, s-a evacuat din real, înțelegeți? Avea o situație înspăimântătoare în față și reacția lui a fost eau de cologne, săruri, a leșinat ca o damicelă de pension. Asta face poporul român sau, mă rog, votanții PSD. Păi stimați votanți PSD, când se merge cu domnul Vâlcov de la bun început, cu lingourile și cu tablourile, și se ajunge în clipa de față la opt ani de pușcărie dați de Înalta Curte de Casație și Justiție, păi...iată: exercițiu de gândire...Dacă i-au dat opt ani, e posibil oare să mai fie achitat? Nu e definitivă hotărârea. Poate fi apelată. Dar e posibil de la opt ani să ajungi la zero? Acolo s-a produs o cumulare de pedepse, pentru trei infracțiuni: are trafic de influență, are spălare de bani și are și luare de mită. E imposibil, stimați votanți PSD, ca omul acesta să fie achitat și să-și vadă de treabă la guvern cu noi programe! Avem programe minunate, cum zicea strămoșul acestor domni (referire la Nicolae Ceaușescu – n.r.)”, a continuat CTP.

În opinia editorialistului, acești oameni, care au votat cu PSD, sunt complici. „Eu m-aș simți, dacă aș fi votat PSD, eu m-aș simți complice în clipa de față la infracțiunile acestui domn Vâlcov care este în continuare în partid și în Guvern. Se merge cu el mai departe. Faptul că oamenii nu reacționează la așa ceva... – și așa e, cum spune dl Ștefănescu: dacă faceți acum un sondaj, o să vedeți că n-a scăzut PSD-ul și nici nu scade”, a conchis cu amărăciune Cristian Tudor Popescu.

