Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat, în cadrul interviurilor „În Fața Ta”, că Nicușor Dan „se dovedește principalul factor de blocaj în rezolvarea acestei crize” politice, prin „liniile roșii pe care a început să le traseze”, iar astfel AUR solicită suspendarea președintelui. „A deraiat foarte grav de la sensul constituțional al mandatului”, mai spune Peiu. Senatorul mai afirmă că „există un fel de binom Nicușor Dan - PSD”, care „nu se va rupe”. De asemenea, el susține că Nicușor Dan „nu e interesat foarte tare de alegerile parlamentare”, ci de cele prezidențiale.

„Domnia sa (Nicușor Dan - n.red.) se dovedește principalul factor de blocaj în rezolvarea acestei crize, prin liniile roșii pe care a început să le traseze. Și, în al doilea rând, pentru că domnia sa, după părerea noastră, a deraiat foarte grav de la sensul constituțional al mandatului de președinte și de la un comportament decent, în sensul că a rostogolit niște neadevăruri despre noi, fără ca măcar să aibă curiozitatea să aibă o discuție cu noi în privința acestor lucruri.

Da, nu sunt încălcări ale Constituției. Adică nu știu ce rostogolire a neadevărurilor. Dar condiționarea acordării mandatului de prim-ministru de neparticiparea unui singur partid din spectrul politic la guvernare este o încălcare a Constituției. Constituția nu-i dă acest drept să facă majorități parlamentare. Domnul președinte Dan face parte din puterea executivă, nu se poate substitui Parlamentului. Domnia sa este președinte, nu este și Parlament, și președinte”, spune Petrișor Peiu.

Întrebat despre cooptarea PSD în acest demers, liderul senatorilor AUR spune:

„Această chestiune trebuie citită astfel: atunci când domnul președinte Dan a anunțat nominalizarea (lui Luca Niculescu – n.red.), PSD-iștii în funcție, în frunte cu domnul Grindeanu, au criticat acest lucru și au spus: «Domnule, era dreptul nostru. Suntem cel mai mare partid, am avut o propunere de prim-ministru. Este inacceptabil». Așa au spus: «Suntem dezamăgiți de ce face domnul președinte».

Și atunci le-am spus ce le-am spus și liberalilor înainte: dacă sunteți nemulțumiți de prestația domnului președinte Dan, treceți de la vorbe la fapte și semnați demersul de inițiere a procedurii de suspendare a domniei sale. În sensul ăsta trebuie citită invitația de a semna, pentru că altfel ne dăm și noi seama foarte bine că există un fel de binom Nicușor Dan-PSD. E destul de transparent în anul 2026, e destul de transparent acest binom. Nu se va rupe. Nicușor Dan nu e interesat foarte tare de alegerile parlamentare, e interesat de alegerile prezidențiale. El vrea să nu mai existe candidați cu șanse în zona atribuită public domniei sale”.

„Sondajele arată că George Simion este cotat puțin sub AUR”

Întrebat cine a avut de câștigat în urma demiterii Guvernului Bolojan, senatorul AUR spune că „AUR este printre cei care au avut un câștig”. „Nu foarte mare, că era un scor electoral destul de bun și înainte, dar cred că este o îmbunătățire a scorului electoral în dreptul partidului”.

„AUR a devenit mai vizibil, a dovedit că poate să participe la majorități în Parlament, pe de o parte.

Un alt câștigător al acestui demers, dar cu un câștig mai mic, este PSD, care a ieșit din situația în care propriul electorat îl blama pentru scăderea nivelului de trai și poate să-și afișeze acum, până la învestirea unui nou guvern, o empatie sporită pentru categoriile defavorizate, pentru pensionari, pentru antreprenori și așa mai departe. Și a câștigat un pic și președintele Nicușor Dan, care și-a cam neutralizat principalul adversar din zona lui de politică, adică pe domnul Bolojan, care inițial a avut o creștere”, a mai spus Peiu.

El spune că George Simion a rămas la același nivel de susținere. „Adică sondajele cam pe acolo îl dau”.

Întrebat dacă liderul AUR este cotat peste procentul celor care intenționează să voteze partidul, Peiu susține că „este un pic sub”. „Așa arată sondajele. Noi n-am făcut propriul nostru sondaj, dar sondajele îl arată pe domnia sa undeva pe la 30 și ceva la sută și partidul AUR pe la 40%, spre 40%. Acum, sunt sondaje făcute la comanda celorlalte partide, deci nu știu cât este o informație bună sau rea”.

Editor : Alexandru Costea