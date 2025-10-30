Cum l-a cunoscut vicepremierul Oana Gheorghiu pe Nicuşor Dan. „E un tip foarte de gaşcă, special şi cu un umor fabulos. Lumea nu ştie”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, că Nicuşor Dan e „un tip foarte de gaşcă”, cel puţin în tinereţe, „un tip special şi cu un umor fabulos, chiar dacă lumea nu ştie”. Ea a precizat că l-a susţinut de câte ori a candidat pentru că crede că este „un om foarte sincer şi foarte deştept”.

Oana Gheorghiu a declarat că l-a cunoscut pe preşedintele Nicuşor Dan în 1996 sau 1997.

„Am fost colegă de facultate cu o fostă colegă de-a lui de liceu şi când s-a întors din Franţa, în Bucureşti, noi eram într-o gaşcă şi el s-a întors şi cred că am povestit la un moment dat, când a candidat acum mulţi ani, pe Facebook, că atunci când colega mea, Mihaela, mi-a spus o să vină Nicuşor, e un matematician foarte tare, olimpic, internaţional, am avut mare emoţii, că am crezut că o să apară un crispat care o să strice vibe-ul găştii şi mă gândeam, matematician, ce o să vorbesc eu cu omul ăsta. Numai că Nicuşor Dan e un tip foarte de gaşcă şi cel puţin aşa era în tinereţe, după aia au fost mulţi ani în care nu ne-am mai văzut, pentru că fiecare a luat-o pe drumul lui, dar, de atunci, Nicuşor Dan era un tip special şi cu un umor fabulos, chiar dacă lumea nu ştie”, a declarat vicepremierul Oana Gheorghiu, la Europa FM, conform News.ro.

Ea a precizat că s-au mai întâlnit de-a lungul timpului.

„În 2012 cred că ne-am mai întâlnit şi atunci susţineam candidatura şi, de fapt, pe Nicuşor eu l-am susţinut de câte ori a candidat pentru că cred cu sinceritate că este un om foarte sincer şi foarte deştept”, a mai spus Gheorghiu.

Întrebată despre un posibil conflict mocnit în acest moment cu premierul Ilie Bolojan, Oana Gheorghiu a răspuns: „Nu cred asta, nu”.

