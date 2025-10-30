Live TV

Cum l-a cunoscut vicepremierul Oana Gheorghiu pe Nicuşor Dan. „E un tip foarte de gaşcă, special şi cu un umor fabulos. Lumea nu ştie”

Data actualizării: Data publicării:
INSTANT_DEPUNERE_JUR_OANA_GHEORGHIU_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Depunerea jurământului de învestitură în funcția de viceprim-ministru de catre Oana Gheorghiu, la Palatul Cotroceni, 30 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, că Nicuşor Dan e „un tip foarte de gaşcă”, cel puţin în tinereţe, „un tip special şi cu un umor fabulos, chiar dacă lumea nu ştie”. Ea a precizat că l-a susţinut de câte ori a candidat pentru că crede că este „un om foarte sincer şi foarte deştept”.

Oana Gheorghiu a declarat că l-a cunoscut pe preşedintele Nicuşor Dan în 1996 sau 1997.

„Am fost colegă de facultate cu o fostă colegă de-a lui de liceu şi când s-a întors din Franţa, în Bucureşti, noi eram într-o gaşcă şi el s-a întors şi cred că am povestit la un moment dat, când a candidat acum mulţi ani, pe Facebook, că atunci când colega mea, Mihaela, mi-a spus o să vină Nicuşor, e un matematician foarte tare, olimpic, internaţional, am avut mare emoţii, că am crezut că o să apară un crispat care o să strice vibe-ul găştii şi mă gândeam, matematician, ce o să vorbesc eu cu omul ăsta. Numai că Nicuşor Dan e un tip foarte de gaşcă şi cel puţin aşa era în tinereţe, după aia au fost mulţi ani în care nu ne-am mai văzut, pentru că fiecare a luat-o pe drumul lui, dar, de atunci, Nicuşor Dan era un tip special şi cu un umor fabulos, chiar dacă lumea nu ştie”, a declarat vicepremierul Oana Gheorghiu, la Europa FM, conform News.ro.

Ea a precizat că s-au mai întâlnit de-a lungul timpului.

„În 2012 cred că ne-am mai întâlnit şi atunci susţineam candidatura şi, de fapt, pe Nicuşor eu l-am susţinut de câte ori a candidat pentru că cred cu sinceritate că este un om foarte sincer şi foarte deştept”, a mai spus Gheorghiu.

Întrebată despre un posibil conflict mocnit în acest moment cu premierul Ilie Bolojan, Oana Gheorghiu a răspuns: „Nu cred asta, nu”.

Citește și Oana Gheorghiu: „Mandatul meu este unul de reformă, debirocratizare și digitalizare”. Care sunt prioritățile vicepremierului 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
1
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
soldati americani mihail kogalniceanu
2
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
certificat de nastere
3
MAI anunță ce nu trebuie să facem niciodată cu certificatele de naştere şi de căsătorie...
d trump saluta de pe scara air force one
4
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo.
5
Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia...
”Nici măcar nu e hoț, e un prost”. Ion Țiriac i-a spus în față: ”Ar trebui să fii dat afară”
Digi Sport
”Nici măcar nu e hoț, e un prost”. Ion Țiriac i-a spus în față: ”Ar trebui să fii dat afară”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
tanczos barna in studioul digi24
Tanczos Barna despre chemarea lui Bolojan în Parlament de către PSD...
comemorare victime colectiv
Marş de comemorare la 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan, despre retragerea unor trupe SUA: „Am fost informaţi cu...
JD Vance
Reacția vicepreședintelui JD Vance după ce Donald Trump a ordonat...
Ultimele știri
După ce a devastat Jamaica și a inundat Cuba, uraganul Melissa se îndreaptă acum către Insulele Bermude. În Haiti, a ucis 24 de oameni
Scandal uriaș în Marea Britanie: Prințul Andrew își pierde titlurile și este dat afară din reședința regală. „A făcut țara de rușine””
Tanczos Barna, despre retragerea unor trupe SUA: „Se poate rezolva problema și nu, n-ar trebui să umflăm mai mult tema decât trebuie”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
donald trump
Declarațiile Oanei Gheorghiu despre Donald Trump trebuie să fie „învățătură de minte”. Tanczos Barna: „Dai socoteală la un moment dat”
500560431_1215718256589654_1164346126887289414_n
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: „E o competiţie care îi sperie”
oana gheorghiu depune juramantul de vicepremier
Oana Gheorghiu: „Mandatul meu este unul de reformă, debirocratizare și digitalizare”. Care sunt prioritățile vicepremierului
oana gheorghiu 2
Oana Gheorghiu explică ce se va întâmpla cu spitalul și cu Asociația Dăruiește Viață, în urma plecării sale
Gheorghiu Grindeanu
Oana Gheorghiu, explicații după acuzațiile lui Sorin Grindeanu: „Nu sunt absolut deloc antiamericană”
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată dată dispărută în adolescență s-a logodit cu polițistul care a căutat-o: “Cineva a spus că e eroul...
Cancan
Ce substanță au descoperit medicii legiști în corpul Ștefaniei Szabo. Acum totul e CLAR!
Fanatik.ro
Milionarul care a pierdut ceva mai mult important decât banii. Oferă 20.000 de euro pentru cine îi aduce „cel...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Cum a ajuns firma lui Selly, care organizează Beach, Please!, pe lista datornicilor la ANAF. Festivalul a...
Adevărul
Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va...
Playtech
Ce documente sunt necesare pentru racordarea la gaze și electricitate în locuințele noi
Digi FM
George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidat la Primăria Capitalei din partea POT: "Salutare...
Digi Sport
PATRU bărbați s-au năpustit asupra lui Andrei, în plină stradă! Imaginile au fost făcute publice...
Pro FM
Lora, adevărul despre perioada în care și-a pierdut tatăl: „Am avut tot timpul orgoliul femeii care poate...
Film Now
Sydney Sweeney, noua femeie fatală de la Hollywood, într-o rochie care nu a lăsat loc imaginației. Eleganță...
Adevarul
„Calm Down”. Elanul nuclear al lui Medvedev, temperat de ministrul belgian al Apărării pe ritmurile Selenei...
Newsweek
Tabelul care arată când poți ieși la pensie în funcție de anul nașterii. Cum știi ce vechime ai?
Digi FM
George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidat la Primăria Capitalei din partea POT: "Salutare...
Digi World
Săritul corzii, exercițiul complet care îți transformă corpul în doar câteva minute pe zi. Ce beneficii aduce...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Un cuplu atât de admirat. Paul Bettany și Jennifer Connelly, de mână pe covorul roșu, la o premieră pe...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles