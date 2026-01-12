Live TV

Analiză Cum poate afecta scandalul de plagiat al ministrului Justiției, Radu Marinescu, procedura de selecție a șefilor DNA, DIICOT și PG

Matthew Garvey Data actualizării: Data publicării:
radu marinescu
Foto: Radu Marinescu Facebook
Din articol
PSD susține că Marinescu are „susținerea politică totală” Ce se poate întâmpla dacă Radu Marinescu pleacă din funcție? Cum au fost tratate situațiile similare din trecut? Cum au procedat alți foști miniștri după ce au fost acuzați de plagiat? Rolul ministrului Justiției în alegerea șefilor marilor parchete

Scandalul legat de plagiatul lui Radu Marinescu, actual ministru al Justiției, ar putea duce până la suspendarea procedurii de selecție a șefilor marilor parchete sau chiar înlocuirea lui Marinescu și numirea unui interimar în timpul concursului pentru șefia DNA, DIICOT sau a Parchetului General. Digi24.ro a analizat ce s-a întâmplat în cazuri similare, când politicieni cu funcții cheie în statul român au fost acuzați de plagiat academic, dar și când funcția de ministru al Justiției a fost vacantată în timpul procedurii de selecție a șefilor marilor parchete. 

Cu patru zile înainte ca PressOne să publice investigația prin care susține că Radu Marinescu și-a plagiat lucrarea de doctorat, ministrul Justiției anunțase declanșarea procedurii de selecție pentru șefia Parchetului General, DNA și DIICOT.

PSD susține că Marinescu are „susținerea politică totală”

Scandalul de plagiat în care este implicat, acum, Radu Marinescu, poate duce inclusiv la demisia lui din funcția de ministru al Justiției, deși acest lucru nu este obligatoriu. 

  • Imediat după apariția investigației PressOne, Marinescu a respins acuzațiile, a spus că ar fi respectat standardele de etică și integritate și a respins o posibilă demisie. Detalii, aici

Partidul din care face parte Radu Marinescu, Partidul Social Democrat, a subliniat încă de luni la prânz că ar fi vorba despre o „tentativă de subminare a procedurilor legale privind numirea șefilor parchetelor”.

„Ca atare, PSD îi acordă ministrului Radu Marinescu susținerea politică totală pentru îndeplinirea mandatului și se va opune categoric oricăror tentative de subordonare politică a Justiției”, a transmis PSD, care, practic, respinge ipoteza de a-i retrage sprijinul politic lui Radu Marinescu.

  • Radu Marinescu a ajuns ministru al Justiției la finalul anului 2024, iar presa arăta la acea vreme că a venit pe filiera Liei Olguța Vasilescu (primarul Craiovei), pe care a și apărat-o în instanță (alături de Claudiu Manda, soțul Liei Olguța Vasilescu) „ori de câte ori a fost nevoie”.

Ce se poate întâmpla dacă Radu Marinescu pleacă din funcție?

Dacă Radu Marinescu ar demisiona pe fondul scandalului legat de plagiat sau premierul Ilie Bolojan l-ar revoca, funcția de ministru al Justiției ar rămâne vacantă chiar în timpul procedurii de selecție a șefilor marilor parchete. 

Premierul Ilie Bolojan ar fi cel care ar trebui să aleagă, practic, cine ar urma să conducă interimar Ministerul Justiției, până la numirea unui nou ministru. 

În mod normal, funcția de ministru al Justiției ar trebui să revină Partidului Social Democrat, după cum au decis partidele care formează coaliția. 

Termenul legal pentru perioada interimatului este de 45 de zile. Teoretic, dacă Radu Marinescu ar demisiona pe 12 ianuarie, cele 45 de zile s-ar scurge la câteva zile (5 martie, după calculele Digi24.ro) după ce rezultatele finale ale interviului pentru selecția șefilor de parchete ar trebui să apară (2 martie), potrivit actualului calendar. 

Rămâne de văzut, în această situație, dacă reprezentanții coaliției s-ar pune de acord să numească un alt ministru al Justiției până să expire cele 45 de zile de interimat sau dacă se va lua decizia de a numi un ministru interimar (care poate fi ori un actual ministru/vicepriministru de la PSD sau chiar premierul Ilie Bolojan). 

  • În Guvernul Bolojan, în cazul Ionuț Moșteanu, imediat după demisie, interimatul la Ministerul Apărării a fost preluat de colegul de partid Radu Miruță (atunci ministru al Economiei, devenit ulterior ministru al Apărării). 
  • După demisia fostului vicepremier Dragoș Anastasiu, funcția a fost preluată interimar chiar de premierul Ilie Bolojan (nefiind vorba de o funcție care să revină unuia dintre partide), până la numirea Oanei Gheorghiu.

Cum au fost tratate situațiile similare din trecut?

În 2021, pe fondul demiterii fostului ministru al Justiției Stelian Ion (care deja declanșase procedura de numire a șefilor de parchete) de către fostul premier Florin Cîțu, interimatul la Ministerul Justiției a fost asigurat de Lucian Bode.

El a suspendat, atunci, procedura de selecție a șefilor marilor parchete, argumentând că „este o decizie politică pe termen lung” și că nu poate fi o decizie luată de un ministru interimar. Procedura a fost reluată, atunci, de Cătălin Predoiu, dar la începutul anului 2023.

În 2013, însă, un premier a avut un cuvânt de spus direct în procedura de selecție a șefilor marilor parchete. Era vorba de Victor Ponta, care, în calitate de premier, preluase interimar funcția de ministru al Justiției, pe fondul numirii la Curtea Constituțională a României a Monei Pivniceru. 

  • Ponta îi propusese atunci pe Laura Codruța Kovesi la șefia Direcției Naționale Anticorupție și, în plus, pe Bogdan Licu (actual judecător CCR) pentru funcția de procuror șef adjunct al Parchetului General. 

Mai există, însă, și ipoteza ca Radu Marinescu să nu demisioneze pe fondul scandalului de plagiat (sau să nu fie revocat chiar de prim-ministrul Ilie Bolojan), iar procedura de selecție a șefilor marilor parchete să continue așa cum a fost stabilită inițial, urmând ca propunerile să fie făcute tot de el. 

Cum au procedat alți foști miniștri după ce au fost acuzați de plagiat?

E important de menționat că Radu Marinescu nu este primul politician cu funcție importantă în statul român acuzat de plagiat. 

El a intrat, astfel, pe lista pe care se regăsesc, printre alții, Victor Ponta (fost prim-ministru), Lucian Bode (fost ministru de Interne), Nicolae Ciucă (fost ministru al Apărării și fost premier), Sorin Cîmpeanu (fost ministru al Educației), Gabriel Oprea (fost vicepremier și ministru de Interne), etc. 

Au existat cazuri în care politicieni cu funcții importante în statul român nu au demisionat pe fondul acuzațiilor de plagiat. 

  • Lucian Bode, de exemplu, a rezistat în funcția de ministru de Interne până la terminarea mandatului Guvernului condus atunci de Nicolae Ciucă (iunie 2023), deși acuzațiile de plagiat datau din anul 2022.

Însă acuzațiile de plagiat sau scandalurile legate activitatea academică au dus și la demisii, inclusiv în Guvernul condus de Ilie Bolojan. 

  • Amintim în acest sens cazul lui Sorin Cîmpeanu, ministru al Educației în trei Guverne (Cîțu, Ponta și Ciucă). 
  • În septembrie 2022, când Cîmpeanu era ministru al Educației în Guvernul condus de Nicolae Ciucă, Emilia Șercan arăta într-un articol PressOne că și-a însușit prin plagiat peste 10 capitole publicate anterior sub semnătura altor profesori universitari. 
  • Deși inițial a spus că cei care l-au acuzat de plagiat „sunt habarniști în domeniul educației”, la câteva zile distanță a demisionat din funcția de ministru al Educației.
  • Chiar în Guvernul Bolojan a existat o demisie pe fondul unui scandal legat de trecutul academic. Este cazul fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu.

Rolul ministrului Justiției în alegerea șefilor marilor parchete

Revenind la procedura de selecție a șefilor Parchetului General, Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), aceștia sunt numiți de către președinte, la propunerea ministrului Justiției.

Candidații înscriși la această procedură ar urma să susțină interviu în fața ministrului justiției și a comisiei conduse de el la finalul lunii februarie, între 23 și 26, iar pe 2 martie să apară rezultatele finale. 

Ulterior, ministrul ar urma să ceară Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii un aviz consultativ cu privire la aceste propuneri. 

După ce se transmite acest aviz de către secția specifică din CSM, dacă e favorabil, numirile vor ajunge pe masa președintelui Nicușor Dan. Legea îi permite președintelui să refuze propunerile.

Procedura declanșată în urmă cu patru zile vizează următoarele funcții:

  • Procuror general și procuror general adjunct al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (Parchetul General); 
  • Procuror-șef și procurori-șefi adjuncți ai Direcției Naționale Anticorupție;
  • Procuror-șef și procurori-șefi adjuncți ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu.
1
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
maduro
2
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
3
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela
Cubans Face New Reality As Ties With U.S. Renewed After Years Under Strict Embargo
4
„Oamenii și-au pierdut speranța”: pe măsură ce presiunea SUA crește, Cuba se apropie de...
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
5
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu...
Mario Iorgulescu le-a transmis părinților un mesaj de adio, a evadat și a fost prins. Cum arată acum
Digi Sport
Mario Iorgulescu le-a transmis părinților un mesaj de adio, a evadat și a fost prins. Cum arată acum
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
reprezentare statuie justitie
Ministrul Justiției, întrebat dacă Lia Savonea și Marius Voineag mai pot candida pentru șefia parchetelor: Procedura va fi corectă
Radu Marinescu.
Ce a răspuns Radu Marinescu, întrebat dacă își va da demisia în cazul în care teza sa de doctorat se dovedește plagiată
Radu Marinescu.
PSD îl susține pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, și condamnă „manevra josnică” prin care acesta a fost acuzat de plagiat
Ministrul Justiției, Radu Marinescu
Ministrul Justiției este acuzat că și-a plagiat peste jumătate din teza de doctorat. Reacția lui Radu Marinescu
victor negrescu face declaratii
Victor Negrescu: PSD nu poate să voteze pentru actuala formă a acordului cu Mercosur, fără garanţii din partea Comisiei Europene
Recomandările redacţiei
nicusor dan maia sandu
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România...
Bloody November in Tehran
Cele șase scenarii pentru Iran: de la agățarea de putere a regimului...
ger frig termometru gettyimages
ANM a actualizat prognoza: ger năprasnic în România. Noaptea de luni...
profimedia-0850980549
Ce înseamnă tratatul UE-Mercosur, subiectul care a încins spiritele...
Ultimele știri
Pacient în România. La stat sunt doar doi medici care redau vederea pacienților prin transplant de cornee
Anchetă la Spitalul Județean Constanța: doi copii, în moarte cerebrală în urma unor intervenții chirurgicale
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula arctică: „Istoria contează”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 12-18 ianuarie: energii favorabile pe linie. Berbecii strălucesc la muncă, Săgetătorii au...
Cancan
Mărturiile stupefiante ale lui Mario Iorgulescu despre nunta fiului lui Romică Țociu: M-au întrebat dacă...
Fanatik.ro
Faimoasa campioană din România care a refuzat o ofertă de 1 milion de dolari din partea arabilor. Motivul...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Ger de crapă pietrele în România: nu scăpăm de frig! Unde vor fi -19 grade și de când se mai încălzește...
Adevărul
Fanteziile pornografice și cruzimea unei neveste naziste. Cum se afișa în fața prizonierilor cea poreclită...
Playtech
Cât trebuie să fie umiditatea în dormitor în timpul iernii: sfaturile experţilor
Digi FM
Factură halucinantă primită de o femeie care a născut prematur în SUA. Ea și soțul ei se gândeau să-și vândă...
Digi Sport
Kremlinul îi caută un înlocuitor. Cele mai recente informații: a intrat în comă
Pro FM
Antonia, declarații rare despre experiența cu un medic estetician. Ce i-ar fi sugerat acesta în urmă cu un...
Film Now
Cel mai bun actor la gala Critics Choice Awards în 2026. L-a învins în mod notabil pe Leonardo DiCaprio
Adevarul
Autostrada Transilvania, calendarul inaugurărilor: cel puțin 68 de kilometri între Cluj și Oradea, gata în...
Newsweek
Ministrul Muncii confirmă că mulți pensionari iau o pensie mai mică decât au contribuit. Cine sunt aceștia?
Digi FM
O femeie, mamă singură, își plănuiește înmormântarea și strânge bani pentru copiii ei, după ce a fost...
Digi World
Un obiect ceresc nou descoperit ar putea dezvălui secretele materiei întunecate, una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Julia Roberts, aplaudată frenetic la Globurile de Aur 2026: „O să fiu imposibilă cel puțin o săptămână!”...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...