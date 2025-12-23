Live TV

Foto: Inquam Photos / George Călin
Votul final, provocarea cea mai dificilă Ce acuzații i se aduc președintelui

Opoziția încearcă să strângă rândurile pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan însă planul se lovește, deocamdată, de aritmetica parlamentară. Inițiatorii recunosc că, în acest moment, nu au suficiente semnături pentru a declanșa procedura și speră să le adune până în februarie anul viitor.

Anunțul suspendării președintelui Nicușor Dan a fost făcut cu fast în urmă cu câteva zile de către senatorul Ninel Peia, ales pe listele S.O.S România, dar care a părăsit ulterior formațiunea și a format grupul PACE – Întâi România, alături de alți foști membri SOS și POT. Acesta preciza că semnăturile necesare vor fi strânse începând de luni, 22 decembrie, iar cererea oficială va fi depusă miercuri, 24 decembrie. Calculele parlamentare arată însă că demersul este departe de a fi sigur. 

Pentru a iniția suspendarea, o treime din numărul total al parlamentarilor ar trebui să semneze demersul Opoziției. Pe cifrele actuale, ar fi nevoie de 155 de semnături, în timp ce toată Opoziția laolaltă adună doar 153 de aleși. Chiar reprezentanții AUR, care s-au alăturat demersului de suspendare, au recunoscut că semnăturile se adună greu și speră să reușească până la începutul sesiunii viitoare, în februarie 2026. 

„Vom continua discuțiile cu privire la demersul de suspendare și vom avea întâlniri în continuare. La începutul lunii februarie, cel mai probabil, vom putea ști pe câte semnături ne bazăm. Ne este greu, la ora actuală, să strângem toate mandatele pe care suveraniștii le-au primit din partea românilor, având în vedere ruptura din Parlament, din SOS și POT. În acest moment, ne bazăm pe aproximativ 120 de semnături, putând ajunge la aproximativ 140. Până în februarie, putem strânge cele 155 de semnături necesare”, a declarat deputatul AUR Ștefăniță Avrămescu. 

Acesta a mai declarat că, în perioada următoare, vor încerca să o convingă inclusiv pe Anamaria Gavrilă să semneze demersul, pentru că președinta POT s-ar fi opus. 

Votul final, provocarea cea mai dificilă

Chiar și în cazul în care aleșii Opoziției ar aduna toate cele 155 de semnături necesare, tot le-ar fi greu să treacă de testul votului. Și asta pentru că, o dată inițiată suspendarea președintelui prin strângerea semnăturilor, aceasta trebuie să fie votată și de majoritatea parlamentară (50% + 1). Adică de 233 de parlamentari, raportat la cei 463 de senatori și deputați care figurează în prezent pe site-ul Camerei Deputaților și Senatului. Având în vedere că, împreună, partidele de Opoziție nu adună voturile necesare, ar avea nevoie de sprijin și din rândul Puterii, adică cel puțin de 80 de voturi din partea PNL, PSD, USR, UDMR sau minorități.

Ce acuzații i se aduc președintelui

Inițiatorii demersului îl acuză pe Nicușor Dan de atacuri asupra independenței Justiției, încălcarea principiului separației puterilor în stat și încălcarea atribuțiilor prezidențiale.

„În ultimele zile, s-a constatat o ingerință directă a Președintelui României, Nicușor Dan, înfuncționarea sistemului judiciar, prin atacuri repetate și publice la adresa magistratilor și a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Aceste acțiuni contravin prevederilor Constituției, care garantează independența justiției și separația puterilor în stat, și pun în pericol statul de drept.

Președintele a depășit limitele rolului său de mediator între puterile statului, sfidând atribuțiile constituționale ale CSM și ale sistemului judiciar. În aceste condiții, considerăm există fapte grave care justifică declanșarea procedurii de suspendare prevăzute de art. 95 din Constituție”, se arată în cererea de suspendare, care nu a fost depusă, din lipsa de semnături necesare. 

