Live TV

Cum poate interveni statul pentru ca preţul carburanţilor să nu ajungă la 10 lei/ litru

Data publicării:
statie de alimentare benzinarie
Foto: Getty Images

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat că statul are cinci scenarii pe masă pentru a nu se ajunge la 10 lei pentru un litru de carburant, după ce s-a înregistrat cea mai mare creştere săptămânală a preţului pentru barilul de petrol din 1983 încoace. „Avem mecanisme să intervenim de săptămâna viitoare”, a anunţat ministrul Energiei. Potrivit lui Ivan, aceste scenarii presupun ca statul să micşoreze accizele şi taxele care compun aproape 70% din preţul final al carburanţilor, „pe o perioadă limitată de timp”.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a vorbit, duminică seară, la Antena 3, despre creşterea continuă a preţului la carburant, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, conform News.ro. 

„Statul are pe masă 5 scenarii, în funcţie de cum continuă aceste evoluţii. Eu le-am prezentat şi ministrului de Finanţe şi am discutat şi cu premierul şi urmează să intervenim în funcţie de cum evoluează situaţia”, a declarat Bogdan Ivan. 

Acesta s-a referit la cea mai mare creştere a preţului pentru barilul de petrol din 1983. 

„Astăzi avem cea mai mare creştere a barilului de petrol săptămânală din 1983, de când sunt date care se colectează pe această piaţă. Este evident că va urma acest trend. Este evident că deocamdată nu se opresc altercaţiile militare în Orientul Mijlociu, ceea ce înseamnă că va trebui să intervenim. Avem mecanisme să intervenim de săptămâna viitoare”, a anunţat ministrul Energiei. 

Bogdan Ivan a declarat că Guvernul trebuie să ia o decizie chiar săptămâna viitoare pentru a preîntâmpina creşterea preţului carburanţilor la 10 lei/litrul. 

„Suntem deja hotărâţi să activăm diferite mecanisme care vor face tot posibilul ca să nu ajungem la o sumă cu două cifre la pompă. Avem mai multe scenarii, mâine o să fie discutate foarte aplicat împreună şi cu ministrul de Finanţe, tocmai pentru a se efectua şi în bugetul pe anul 2026 aceste scenarii. Eu cred că săptămâna viitoare va trebui să luăm această decizie”, a adăgat ministrul. 

Potrivit lui Ivan, aceste scenarii presupun ca statul să micşoreze accizele şi taxele care compun aproape 70% din preţul final al carburanţilor, „pe o perioadă limitată de timp până când vom reveni la normal după ce se va stinge acest conflict în Orientul Mijlociu”. 

Bogdan Ivan a subliniat însă că în România preţurile la carburanţi au crescut mai puţin, în săptămâna care s-a încheiat, decât în alte ţări europene. 

„Sunt ţări în care avem o creştere de până la 1 leu, 1,5 lei, sub 1 leu. Noi suntem undeva la 40 de bani în plus la motorina standard şi la benzina standard, comparativ cu alte state, datorită intervenţiei noastre directe, atât rute de aprovizionare, cât şi pe zona de combatere a creşterii abuzive şi nejustificate preţurilor, a speculei care a mai avut loc acum trei, cinci ani. Pot să vă dau exemplele foarte clare care vin din Germania, unde a crescut cu 1 leu, în Italia a crescut cu 1,5 lei, în Spania cu 0,46 de bani”, a afirmat ministrul.

Citește și „Plătim taxă la taxă”. Dumitru Chisăliță: România are stocuri de carburanți pentru câteva luni, dar prețurile pot crește 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Parkinson
1
Japonia autorizează, în premieră mondială, terapii cu celule stem pentru două boli grave...
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
2
Andrei Ţărnea spune că numele fiicei lui Victor Ponta nu putea fi scos de pe lista pentru...
Lebanon Israel Iran
3
Israelul a încercat recuperarea rămășițelor pământești ale pilotului Ron Arad, capturat...
petrolier în ocean
4
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în...
US soldiers. US army. USA patch flag on the US military uniform. United States Armed Forces. Veterans Day.
5
Iranul susține că, de la începutul ostilităților, a capturat „un număr de soldați...
L-a anunțat pe Gigi Becali că nu mai lucrează pentru el, iar soția a reacționat
Digi Sport
L-a anunțat pe Gigi Becali că nu mai lucrează pentru el, iar soția a reacționat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Increase in gasoline prices due to the Israel vs Iran war. Increase in the price of oil due to the war between Iran and Israel
Amenințarea Iranului: „Dacă puteți suporta un preț al petrolului de peste 200 de dolari pe baril, continuați cu acest joc”
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
Cum se profilează Rusia drept un prim câștigător al războiului din Iran (Time)
g7 ue germania marea britanie sua franta canada italia japonia
Miniștrii finanțelor din G7 se vor reuni luni pentru a „evalua situaţia din Golf”
remorcher nava stramtoarea ormuz
Trei marinari indonezieni sunt daţi dispăruţi după ce un remorcher s-a scufundat în Strâmtoarea Ormuz
People wait in a long queue as they rush to petrol pumps to refuel amid fears of a fuel shortage in Dhaka, Bangladesh, on Saturday, March 7, 2026. Long lines of motorcycles and private cars formed across the capital as motorists hurried to fill their tank
O țară cu 170 de milioane de locuitori raționalizează carburanții. Cozi uriașe la benzinării și incidente violente
Recomandările redacţiei
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Trump nu a fost de...
barbat alimenteaza masina cu carburant
„Plătim taxă la taxă”. Dumitru Chisăliță: România are stocuri de...
Soldați americani
Cum a forțat Israelul mâna SUA să atace Iranul. Washingtonul era...
donald trumo
Donald Trump afirmă că viitorul lider iranian „nu va rezista mult...
Ultimele știri
Cutremur în judeţul Gorj, duminică seară
Meciul Rapid – Universitatea Craiova, oprit din cauza gazelor lacrimogene. Jandarmii au declanșat accidental un pulverizator
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 9. „Iranul nu se va preda”, zice președintele Parlamentului. Israelul anunță că războiul va mai dura
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Secretele lui Kate Middleton pentru a se menține în formă. Băutura pe care o consumă în fiecare zi la micul...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
S-a stabilit programul etapei 1 din play-out. Când se joacă FCSB – Metaloglobus, debutul lui Mirel Rădoi
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Ce nume va purta Andreea Bălan, după nunta cu Victor Cornea. Artista a făcut marele anunț
Adevărul
Dilema ghiocelului. O fotografie distribuită de Lucian Mîndruță a încins Facebook-ul: „Mașina în care s-a...
Playtech
Scutul antirachetă de la Deveselu vs. alte sisteme de apărare din lume. Cum ar rezista într-un conflict real...
Digi FM
Patrimoniul lui Michael Jackson, dat în judecată de patru frați care susțin că artistul i‑a abuzat după ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Văzuți împreună, mai lipsește doar anunțul! ”Unul dintre cele mai neașteptate cupluri ale anului”
Pro FM
Cum a apărut celebrul moonwalk. Fratele lui Michael Jackson spune că artistul a învățat mișcarea de la un...
Film Now
„Sunt Michael J. Fox și sunt tată și actor”. Starul din „Back to the Future”, ovaționat la gala Actor Awards...
Adevarul
Consiliul pentru Pace, șansă istorică sau un rateu pentru România? Expert: „Mă tem că nu ne dorim să ieșim...
Newsweek
Cele 22 de sporuri de care Casa de Pensii ține cont la calcul pensiei. Cum îți pot aduce bani in plus?
Digi FM
„Eram o mamă singură cu gemeni de trei ani”. Jennifer Lopez, dezvăluiri despre despărțirea de Marc Anthony...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Studiu făcut pe 130.000 de participanți, urmăriți zeci de ani. Ce efect important poate avea consumul moderat...
Digi Animal World
Cum să scapi rapid de părul de animale de pe haine. Trucul simplu folosit de o femeie cu patru pisici
Film Now
Angelina Jolie, singură după divorțul de Brad Pitt. De ce nu a mai avut nicio relație în ultimii ani
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii