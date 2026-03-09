Cum poate interveni statul pentru ca preţul carburanţilor să nu ajungă la 10 lei/ litru

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat că statul are cinci scenarii pe masă pentru a nu se ajunge la 10 lei pentru un litru de carburant, după ce s-a înregistrat cea mai mare creştere săptămânală a preţului pentru barilul de petrol din 1983 încoace. „Avem mecanisme să intervenim de săptămâna viitoare”, a anunţat ministrul Energiei. Potrivit lui Ivan, aceste scenarii presupun ca statul să micşoreze accizele şi taxele care compun aproape 70% din preţul final al carburanţilor, „pe o perioadă limitată de timp”.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a vorbit, duminică seară, la Antena 3, despre creşterea continuă a preţului la carburant, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, conform News.ro.

„Statul are pe masă 5 scenarii, în funcţie de cum continuă aceste evoluţii. Eu le-am prezentat şi ministrului de Finanţe şi am discutat şi cu premierul şi urmează să intervenim în funcţie de cum evoluează situaţia”, a declarat Bogdan Ivan.

Acesta s-a referit la cea mai mare creştere a preţului pentru barilul de petrol din 1983.

„Astăzi avem cea mai mare creştere a barilului de petrol săptămânală din 1983, de când sunt date care se colectează pe această piaţă. Este evident că va urma acest trend. Este evident că deocamdată nu se opresc altercaţiile militare în Orientul Mijlociu, ceea ce înseamnă că va trebui să intervenim. Avem mecanisme să intervenim de săptămâna viitoare”, a anunţat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a declarat că Guvernul trebuie să ia o decizie chiar săptămâna viitoare pentru a preîntâmpina creşterea preţului carburanţilor la 10 lei/litrul.

„Suntem deja hotărâţi să activăm diferite mecanisme care vor face tot posibilul ca să nu ajungem la o sumă cu două cifre la pompă. Avem mai multe scenarii, mâine o să fie discutate foarte aplicat împreună şi cu ministrul de Finanţe, tocmai pentru a se efectua şi în bugetul pe anul 2026 aceste scenarii. Eu cred că săptămâna viitoare va trebui să luăm această decizie”, a adăgat ministrul.

Potrivit lui Ivan, aceste scenarii presupun ca statul să micşoreze accizele şi taxele care compun aproape 70% din preţul final al carburanţilor, „pe o perioadă limitată de timp până când vom reveni la normal după ce se va stinge acest conflict în Orientul Mijlociu”.

Bogdan Ivan a subliniat însă că în România preţurile la carburanţi au crescut mai puţin, în săptămâna care s-a încheiat, decât în alte ţări europene.

„Sunt ţări în care avem o creştere de până la 1 leu, 1,5 lei, sub 1 leu. Noi suntem undeva la 40 de bani în plus la motorina standard şi la benzina standard, comparativ cu alte state, datorită intervenţiei noastre directe, atât rute de aprovizionare, cât şi pe zona de combatere a creşterii abuzive şi nejustificate preţurilor, a speculei care a mai avut loc acum trei, cinci ani. Pot să vă dau exemplele foarte clare care vin din Germania, unde a crescut cu 1 leu, în Italia a crescut cu 1,5 lei, în Spania cu 0,46 de bani”, a afirmat ministrul.

Citește și „Plătim taxă la taxă”. Dumitru Chisăliță: România are stocuri de carburanți pentru câteva luni, dar prețurile pot crește

Editor : A.C.