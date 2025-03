Candidata USR la alegerile prezidențiale, Elena Lasconi, a comentat, vineri seară, la Digi 24, condiția pusă de Marcel Ciolacu pentru intrarea partidului său la guvernare. „Numele meu e Elena Lasconi și nu Klaus Iohannis. Și în niciun caz nu mă cheamă cum îi cheamă pe toți bărbații care stăteau la masa negocierilor din decembrie”, a spus Lasconi. Ea a anunțat că USR va depune moțiune de cenzură, dar nu a menționat ce alte partide o vor susține. Șefa USR a mai afirmat că, dacă va ajunge președinte, Marcel Ciolacu nu va fi premier. „El e simpatic, nu te poți supăra pe el. Îl ajută fața, dar nu profesional”, a declarat Lasconi.

„Numele meu e Elena Lasconi și nu Klaus Iohannis. Și în niciun caz nu mă cheamă cum îi cheamă pe toți bărbații care stăteau la masa negocierilor din decembrie pentru noul guvern. Cunosc stilul lui Marcel Ciolacu, trebuie să faci ca el, pentru că au cei mai mulți parlamentari și miniștri în guvern. Dar nu merge așa și nu merge cu intimidare.

USR va depune o moțiune de cenzură după prezidențiale. Acum concentrarea este pe prezidențiale și a avea alegeri libere și corecte pe data de 4 mai. Nu cedez la presiunile lui Ciolacu. Oricum n-o să mai fie în cărți. Ce face acum? E pe ultimii 10 metri, încearcă să mai facă ceva. Niciodată n-o să-l susțin pe Crin Antonescu. De aceea am vorbit cu domnul Ciolacu și i-am spus că varianta bună este domnul Bolojan, pentru că îl ajută scaunul de președinte interimar de la Cotroceni, pentru că e o persoană decentă, comunică, afli, vezi că ai un președinte. Nu a fost de acord, s-a încăpățânat pe Crin Antonescu.