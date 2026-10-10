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Cum răspunde Luca Niculescu, întrebat dacă își va depune mandatul înainte de votul în Parlament

Data publicării:
2026-10-08-4831
Declarații de presă la finalul întâlnirii dintre Luca Niculescu, prim-ministrul desemnat și liderii PSD, la sediul partidului din București, 8 octombrie 2026. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
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Premierul desemnat, Luca Niculescu, afirmă că „va duce până la capăt” provocarea de a forma un guvern. El a răspuns astfel la Digi24 întrebării dacă se gândește să își depună mandatul înainte de votul în Parlament, dar a lăsat deschis orice scenariu.

Luca Niculescu a fost întrebat vineri seară, la Digi24, dacă ia în calcul să îşi depună mandatul înainte de a ajunge la votul din Parlament pentru învestirea guvernului.

„Când accept o provocare, este până la capăt. Nici nu mă gândesc la aşa ceva. Am spus că nu mă gândesc acum la alt plan în afară de cel de a continua discuţiile pentru formarea guvernului”, a răspuns premierul desemnat.

Totuși, el a precizat că, pe termen mai lung decât discuţiile cu partidele, nu exclude nicio variantă.

„Cum nu exclud nicio variantă de guvern. Deci vom vedea la momentul potrivit”, a mai spus Niculescu.

Premierul desemnat a precizat, de asemenea, că are „o percepţie destul de clară” în ceea ce priveşte starea de spirit şi aşteptările românilor.

„Optimismul nu se decretează, se creează. Nu putem să spunem noi doi aici, români fiţi optimişti. Trebuie să nu mai aibă impresia că ţara merge într-o direcţie... Asta este senzaţia. Trebuie să vadă o direcţie. Trebuie să vadă o direcţie şi în acelaşi timp ştiu că asta e greu de spus oamenilor, dar trebuie să le mai spunem şi despre lucrurile bune care se întâmplă în ţara asta. România de acum faţă de cea de acum 20 de ani e foarte dezvoltată, mult, mult mai dezvoltată. Problema este că sunt multe inegalităţi. Inegalităţi între regiuni, inegalităţi între mediul rural şi oraşe, inegalităţi în sistemul şcolar. Aici trebuie să intervenim pe termen lung, dacă vrem ca oamenii, ca toţi românii, să aibă speranţă”, mai spune Luca Niculescu.

Şi cu o zi înainte Luca Niculescu precizase că nu exclude depunerea mandatului, potrivit News.ro.

„Discuţiile vor continua şi voi lua această decizie la care vă referiţi după ce vor continua şi când ne vom apropia de termenul respectiv", a declarat premierul desemnat.

Citește și: „Toate opțiunile sunt pe masă”. Luca Niculescu ia în calcul un guvern politic, tehnocrat sau hibrid. Când va depune lista miniștrilor

Editor : B.P.

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