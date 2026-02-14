Live TV

Cum răspunde ministrul Radu Miruţă acuzaţiilor că România cumpără „vechituri” pentru Armată, prin programul SAFE

Data actualizării: Data publicării:
militari români
Armata României. Foto: Facebook / MApN

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, le răspunde celor care acuză că statul cumpără „vechituri” pentru Armată, prin programul SAFE, susținând că „după ani de stagnare, este pentru prima oară când țara noastră are 21 de proiecte noi pentru înzestrarea Armatei Române cu tehnologie de ultimă generaţie”. „Uitați-vă la date, nu la propaganda deranjată groaznic că ne mişcăm”, a scris ministrul, sâmbătă, pe Facebook. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Am apucat să citesc, în dimineaţa aceasta, câteva comentarii: că suntem «sclavii Franţei», sau ai Germaniei, că luăm «vechituri» pentru armată…Oameni buni, realitatea – bazată pe date şi fapte – este cu totul alta. Uitați-vă la date, nu la propaganda deranjată groaznic ca ne mişcăm. După ani de stagnare, este pentru prima oară când România are brusc 21 de proiecte noi, derulate concomitent, pentru înzestrarea Armatei Române cu tehnologie de ultimă generaţie. Miliarde de euro pentru producţie în România”, a transmis Miruţă.

Potrivit acestuia, proiectele sunt gândite temeinic, astfel încă o parte importantă din producţie să fie realizată în România, prin aducerea de roboţi şi linii moderne de fabricaţie în industria naţională de apărare.

„E despre România, nu mai este despre firme ale politicienilor învăţate la combinaţii. Asta înseamnă locuri de muncă, tehnologie adusă acasă şi mai multă securitate pentru România.

Lumea se schimbă rapid, iar România, alături de partenerii europeni, trebuie să fie pregătită pentru această schimbare. Mai mult decât atât, România nu este un spectator, ci parte activă din această transformare”, a mai transmis ministrul Apărării.

Acesta afirmă că „depinde de noi cum ne aşezăm la masa deciziilor şi cum ne apărăm interesele”.

„Nu este vorba despre conspiraţii, ci despre seriozitate, profesionalism şi capacitatea noastră de a negocia şi construi parteneriate solide”, a adăugat Miruţă.

În 26 ianuarie, ministrul Apărării Naţionale (MApN), Radu Miruţă, a anunţat că în cadrul programului SAFE sunt 21 de proiecte care au legătură cu MApN, în valoare totală de 9,53 de miliarde de euro.

El a precizat că din cele 21 de proiecte, 10 sunt achiziţii în comun cu alte state, iar 11 sunt achiziţii individuale ale statului român. Printre achiziţii se află rachete Mistral, elicoptere H225, trei sisteme de apărare antiaeriană.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tanczos barna
1
Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de...
drujba
2
Rusia a aruncat în aer „Prietenia”. Prin această conductă primeau petrol Ungaria și...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face...
marcel ciolacu sustine un discurs
4
Dragoş Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău
medici in spital
5
Rogobete vrea să-i dea afară pe medicii care lucrează la privat în timpul programului de...
”Șocul Jocurilor Olimpice”: A lăsat iar pe toată lumea fără cuvinte, dar nu din motivul dorit! Imaginile fac înconjurul lumii
Digi Sport
”Șocul Jocurilor Olimpice”: A lăsat iar pe toată lumea fără cuvinte, dar nu din motivul dorit! Imaginile fac înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Romanian Minister of Defense, Press Conference, Bucharest, Romania - 05 Feb 2026
Radu Miruță, la Conferința de Securitate de la Munchen: „Europa trebuie să producă mai mult în interiorul UE”. Ce a propus România
miruta
Radu Miruță: Industria de apărare a României trebuie integrată în lanțurile internaționale de producție
drona plaja costinesti tuzla
Alertă pe litoral: dronă găsită pe plajă, între Costinești și Tuzla. Garda de Coastă spune că aparatul nu are „inscripții vizibile”
drona la mamaia
Ministerul Apărării anunță de unde provin resturile de dronă descoperite la Mamaia
radu miruta si mihail fedorov
Radu Miruţă s-a întâlnit cu ministrul ucrainean al Apărării: Sprijinul României pentru Ucraina, o investiţie în securitatea Europei
Recomandările redacţiei
Bogdan Ivan
Ministrul Bogdan Ivan: România va deveni până în 2028 „o țară...
Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la Munchen.
Marco Rubio, discurs la Conferința de Securitate de la Munchen: „SUA...
barbat care se fereste de viscol
Vremea se schimbă radical în următoarele zile: Cod galben de vânt și...
Alexandru Nazare gesticuleaza
Alexandru Nazare, după anunțul Fitch privind ratingul României...
Ultimele știri
Guvernul României salută cumpărarea Portului Internațional Giurgiulești
Primele măsuri după scandalul de la adăpostul de câini din Vrancea. Trei persoane sub control judiciar
Explozia prețurilor: Garsonieră de 120.000 de euro în Cluj-Napoca. Care sunt orașele cu cele mai scumpe locuințe
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Astrele s-au aliniat perfect pentru ele. Top patru zodii care atrag noroc și abundență din 13 februarie 2026
Cancan
Un nou caz Iorgulescu? În ce țară ar fi fugit Victoraș Micula după ce a fost condamnat la închisoare!
Fanatik.ro
Bijuteria foarte scumpă pe care și-a cumpărat-o Simona Halep. Costă cât un apartament cu 2 sau 3 camere...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Ce i-a scris Daniel Pancu lui Cristiano Bergodi și cum i-a răspuns italianul. Mesaje exclusive
Adevărul
Rezultat uluitor pentru echipajul de bob al României la Jocurile Olimpice. Tricolorii i-au băgat în sperieți...
Playtech
Ilia Malinin, ratare istorică la Jocurile Olimpice de Iarna 2026. Pe ce loc a terminat patinatorul care a...
Digi FM
O influenceriță a murit la două zile după ce s-a filmat mâncând o creatură marină. Ce i-a adus sfârșitul atât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ștefan Târnovanu și-a găsit echipă, după ce a cerut să plece de la FCSB!
Pro FM
Îndrăzneață și senzuală. Soția lui Justin Bieber, într-o rochie transparentă, din dantelă neagră, la premiera...
Film Now
Suma donată de Steven Spielberg pentru a ajuta familia lui James Van Der Beek. Actorul era tatăl a șase copii
Adevarul
Medicamentele care vor fi retrase de pe piața din UE din cauza riscurilor pentru creier
Newsweek
Pensia militară medie pentru limită de vârstă este 5.800 lei, dublu față de pensia „normală”. Când vor crește?
Digi FM
Ce înălțime are Gigantul din Carpați. Ghiță Mureșan, singurul baschetbalist român care a jucat în NBA...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Riscul de Alzheimer, redus cu aproape 40% printr-un obicei simplu practicat toată viața
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Jane Seymour împlinește 75 de ani și e superbă. Timpul trece frumos pentru ea: siluetă impecabilă, iubire...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online