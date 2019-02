Cum răspunde noul ministru al Dezvoltării imaginilor cu noroaiele de la sate din reportajele TV

Noul ministru al Dezvoltării Regionale, Daniel Suciu, care a depus vineri jurământul, a vorbit la Digi24 despre programul „revoluționar” PNDL, despre care și premierul Viorica Dăncilă spunea zilele trecute că „a scos țara din noroaie”, lăudând faptul că a fost introdus de președintele partidului, Liviu Dragnea. Numai că reportajele prezentate de televiziuni arată o cu totul altă realitate: la țară continuă să fie noroaie și subdezvoltare. Mai mult, o anchetă a jurnaliștilor de la Recorder.ro arăta zilele trecute că aceeași firmă cu zero angajați a câștigat mai multe contracte cu autorități locale din diverse zone.

Daniel Suciu, ministrul dezvoltării: Știu că nu este de bon ton și nu vinde neapărat să vorbim despre România tăcută, România rurală, și vedem cu toții reportaje...

Alina Manolache, jurnalist Digi24: În care vedem cu toții că România rurală nu este scoasă din noroaie, cum zicea doamna premier. Aveți o sarcină grea cu acest PNDL care nu își arată, am văzut din reportaje, rezultatele...

Daniel Suciu: Am să vă demonstrez tuturor că acest program revoluționar care se numește PNDL funcționează și funcționează foarte bine. Și am să vă demonstrez acest lucru mergând la fața locului.

Alina Manolache: Veți face anchetă în legătură cu firma care înțelegem din reportajele colegilor noștri din presă, Recorder mai precis, firma care reușește să ia toate contractele mari din PNDL?

Daniel Suciu: Stimată doamnă, am o rugăminte: să verificați ce se întâmplă din punct de vedere tehnic cu derularea Programului Național pentru Dezvoltare Locală. Din momentul în care finanțarea pleacă de la minister și se semnează contractul de finanțare, autoritatea locală beneficiară derulează tot ceea ce înseamnă licitație, și nu Ministerul Dezvoltării. Dar voi fi foarte atent la toate semnalele publice și vă rog din suflet să verificați, pentru că vorbim de aproape jumătate din populația României care trăiește în mediul rural și peste 60 la sută, aproape 70 la sută din aceste proiecte, 30 de miliarde de lei din anul 2016 până în anul 2020, 70 la sută din această sumă se duce exclusiv în mediul rural, pe proiecte...

Alina Manolache: Dacă se fac licitații cu firme care au zero angajați și zero experiență, pe dumneavoastră în mod direct vă va afecta, activitatea de la minister, de aceea vă întrebam dacă veți face o verificare. Ancheta colegilor de la Recorder asta arată: că o firmă cu zero angajați reușește să câștige mai toate proiectele PNDL. E adevărat, primarii le dau, dar și primarii aceia la comanda cui fac asta?

Daniel Suciu: Acum nu cred că vreți să faceți supoziții că la comanda cuiva din ministerul pe care acum îl conduc...

Alina Manolache: Mă întreb...

Bogdan Lefter, analist: Poate cineva din Madagascar, din Costa Rica, cine controlează contractele astea?

Daniel Suciu: Stimate domn, am spus tehnic cum se derulează...

Bogdan Lefter, analist politic: Păi nu mai spuneți, domnul meu, tehnic, pentru că de trei ori până acum ați spus „din suflet”, „vă rog din suflet”, văd că vreți să vă tratăm sufletește cu amabilitate și când colo, dumneavoastră vorbiți vorbe despre niște lucruri flagrante, scoase deja la iveală pe scena publică și încercați să le acoperiți invocând România rurală, profundă. Toți ținem la România profundă, dar nu este necesar să faceți un apel demagogic la așa ceva. Începe să devină insuportabil discursul dvs.

Daniel Suciu: Stați liniștiți, că duc și criticile. Eu vorbeam de 12.000 de proiecte finanțate prin PNDL. Mă încăpățînez să-l spun în continuare. Și dacă aveți amabilitatea să așteptați până săptămâna viitoare, mă voi interesa și cu acest subiect, dar vă spun: nu am cum să spun netehnic sau altfel, din moment ce 12.000 de licitații se derulează la nivelul autorităților beneficiare, și nu la nivelul ministerului. Îmi pare rău că nu pot să dau alt răspuns, dar acesta este răspunsul cel corect.

Citiți și: Daniel Suciu îi dă replica lui Klaus Iohannis: „Noi nu suntem ăștia, suntem Guvernul României”

Etichete:

,

,

,

,