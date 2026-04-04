Cum răspunde Petrișor Peiu la întrebarea: „Este suspendarea lui Nicușor Dan o prioritate pentru AUR?”

Data publicării:
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Preşedintele Consiliului Naţional de Conducere AUR, Petrişor Peiu, susţine că partidul nu poate declanşa procedura de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan, pentru că numără doar 90 de parlamentari, iar numărul minim de semnături necesare este de 153. Întrebat dacă restul semnăturilor ar putea veni de la PSD, în cazul în care social-democraţii vor trece în Opoziţie, Petrişor Peiu a susținut că nu îi vede pe sociali-democrați să treacă în Opoziție.

Senatorul AUR Petrişor Peiu a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, dacă suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan este o prioritate pentru AUR.

„Suspendarea preşedintelui nu este un scop în sine. Suspendarea preşedintelui este o etapă premergătoare demiterii. Adică pentru a organiza referendumul de demitere, trebuie să obţii suspendarea în Parlament. Noi avem 90 de parlamentari la partidul AUR. Numărul de semnături necesare pentru cererea unui vot de suspendare, adică declanşarea procedurii de suspendare, e de vreo 153. Nu avem acel număr, deci nu văd cum putem să declanşăm o astfel de procedură”, a spus Petrişor Peiu.

De asemenea, Petrişor Peiu a mai fost întrebat dacă PSD ar putea vota suspendarea preşedintelui în cazul în care trece în opoziţie.

„Nu văd PSD în Opoziţie. Până acum a votat cu PNL şi USR şi UDMR cot la cot toate deciziile, ordonanţele de urgenţă ale guvernului Bolojan, bugetul propus de guvernul Bolojan, angajările de răspundere ale guvernului Bolojan. Nu există un singur act administrativ, legislativ, emis de guvern la care PSD să nu-l fi votat împreună cu PNL şi USR”, a spus Petrişor Peiu.

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Donald Trump JD Vance Viktor Orban
2
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
Donald Trump
3
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Federal Cabinet
4
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia...
Carlos Cuerpo
5
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Digi Sport
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Romania NATO
Nicușor Dan, la 77 de ani de la înființarea NATO: Contextul internațional ne reamintește cât de prețioasă și fragilă este pacea
FED DECLARATII NICUSOR ZELENSKI 120326 CTR1_90408
Mesajul transmis de Nicușor Dan cu prilejul Paștelui Catolic și al Floriilor: „Învierea ne reconectează la valorile umanității”
lideri coalitie inquam octav ganea
Petrișor Peiu ironizează partidele din Coaliție: Uneori îţi vine să stai cu braţele încrucişate, să te uiţi cum cresc procentele
george simion
Devine George Simion spectator în propriul partid? Ce spune numărul doi din AUR: „Nu simt niciun fel de problemă între mine și Simion”
2025-09-07-1871
Lider AUR, despre conflictele din Coaliție: „Grindeanu a escaladat mult prea mult nivelul conflictului și acum e greu să ieși ”
Recomandările redacţiei
barbat alimenteaza masina cu carburant
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
traian basescu
Traian Băsescu: Carburantul trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu...
alexandru rogobete inquam george calin
Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma...
mircea lucescu
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
Ultimele știri
Descoperire istorică în Marea Egee: un fragment din Partenon, recuperat din epava navei lui Lord Elgin după două secole
O geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozaur va fi scoasă la licitație pentru jumătate de milion de dolari
Răzvan Lucescu, primele declarații după ce a revenit în ţară pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mica lui prințesă”. Momentul dulce dintre prințul William și Charlotte care a topit inimi la slujba de Paște...
Cancan
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Fanatik.ro
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan...
editiadedimineata.ro
Propaganda rusă contaminează sistemele de inteligență artificială
Fanatik.ro
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Adevărul
Achiziția Carrefour de către frații Pavăl, șansa fermierilor de a intra în supermarketuri. Ministru: „Vor fi...
Playtech
Cum verifici rapid dacă o cameră de hotel este curată sau nu. Locurile care trădează lipsa igienei
Digi FM
„Superbă familie”. Kate și William, la slujba de Paște, după o absență de doi ani. Copiii lor i-au cucerit pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
Pro FM
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Film Now
Le pui pozele una lângă alta și cu greu îi deosebești. Arnold Schwarzenegger și fiul ilegitim, campioni la...
Adevarul
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: menajera lui a fost reținută
Newsweek
Ministrul muncii, anunț important pentru 4.600.000 de pensionari. „Avem cheltuieli mari, nu doar cu pensiile”
Digi FM
„Pur şi simplu spectaculos”. Momente „incredibile” trăite de echipajul Artemis 2 la vederea feţei ascunse a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Semne ascunse că oasele tale ar putea fi mai fragile decât crezi, potrivit unui medic. Riscul e mai mare la...
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Dennis Quaid, despre actorul care l-a făcut să râdă cel mai mult: Așa am ajuns să am pătrățele pe abdomen. Îl...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”