George Simion nu exclude cooptarea în AUR a lui Călin Georgescu, după ce fostul candidat la Prețedinție își va rezolva problemele din justiție. Întrebat într-un interviu pentru Adevărul dacă i-ar oferi o funcție în partid, Simion a spus că nu știe încă ce statut ar putea avea acesta, dar a menționat varianta de președinte onorific.

Președintele AUR, George Simion, a vorbit într-un interviu pentru Adevărul despre posibilitatea ca fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu să se alăture partidului, după ce își va rezolva problemele din justiție.

Întrebat dacă AUR i-ar putea oferi o funcție de conducere, inclusiv pe cea de președinte onorific, sau dacă l-ar susține într-o nouă cursă pentru Cotroceni, Simion a spus că nu a luat încă o decizie, dar a precizat că Georgescu „trebuia să fie președintele României”.

„Nu știu, pentru că dumnealui a candidat independent. A câștigat niște alegeri și trebuia să fie președintele României, iar acum este persecutat politic. Despre ce alegeri libere putem discuta, în cazul ăsta, în România?”, a declarat George Simion.

El a mai spus că dosarele în care este implicat Călin Georgescu au afectat încrederea populației în justiție.

„Poziția noastră este aceea de a susține democrația într-un cadru total nedemocratic, în care inclusiv mitingurile de protest sunt puse la îndoială și se încearcă interzicerea lor. De aceea este foarte important ca justiția să redevină dreaptă și să recâștige încrederea populației, pentru că o mare parte din societatea românească nu mai crede în justiție în acest moment, inclusiv din cauza proceselor succesive, dosarelor nenumărate pe care Călin Georgescu le are”, a mai afirmat Simion.

Întrebat dacă AUR se folosește de imaginea lui Călin Georgescu și dacă o colaborare între cei doi ar putea fi luată în calcul pe viitor, George Simion a negat.

„Încercarea unora și altora de a crea dezbinare și a crea piste false, după cum vedeți și dumneavoastră, nu are succes. Au fost în ultimele luni, și chiar și la alegerile prezidențiale de anul trecut, fel de fel de indivizi care încercau să găsească în felul ăsta punctul slab, călcâiul lui Ahile”, a afirmat liderul AUR.

Editor : B.P.