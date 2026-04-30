Cum răspunde Sorin Grindeanu la întrebarea privind posibila suspendare a preşedintelui Nicușor Dan

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu există vreun motiv, în acest moment, pentru a se discuta despre suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan. Afirmația lui vine ca răspuns pentru premierul Ilie Bolojan, care a declarat că el nu ar avea încredere în PSD legat de posibilitatea suspendării preşedintelui Nicuşor Dan.

Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă este adevărat ce a spus Ilie Bolojan, şi anume că Nicuşor Dan ar trebui să fie atent că PSD şi AUR urmează să declanşeze procedura de suspendare a sa.

„Asta este o altă minciună, şi una din cele mai mari minciuni spuse de premierul Ilie Bolojan. Am explicat pe parcursul tuturor acestor zile că noi avem o moţiune pentru a-l schimba pe Ilie Bolojan. În niciun caz, dar în niciun caz, nu există vreun motiv în acest moment să discutăm despre suspendări ale preşedintelui şi nici nu sunt de acord cu aşa ceva şi nici nu voi fi de acord cu aşa, nici eu, nici colegii mei din PSD”, a spus Grindeanu joi seară, la Antena 3 CNN, potrivit Agerpres.

El a adăugat că de fapt este o tactică a lui Bolojan de a încerca să exporte scandalul care îl priveşte pe el către preşedinte.

Bolojan: „Eu n-aş avea încredere în conducerea PSD”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, legat de posibilitatea suspendării preşedintelui Nicuşor Dan, că, la modul în care s-au derulat lucrurile în ultimii ani, inclusiv cu actuala conducere a PSD, acţiuni de genul acesta ar fi posibile, menţionând că el nu ar avea încredere în social-democraţi.

„Nu pot să fac astfel de afirmaţii cu certitudine, dar la modul în care am văzut că s-au derulat lucrurile în ultimii ani, inclusiv cu actuala conducere a PSD, acţiuni de genul acesta ar fi posibile şi eu n-aş avea încredere în conducerea PSD, pentru că prin tot ce au făcut în această perioadă, prin minciunile pe care le-au vehiculat în spaţiul public, prin lipsa de răspundere, prin dubla măsură şi prin limbajul dublu, nu te poţi baza pe astfel de afirmaţii”, a spus Bolojan, la Rock FM, întrebat dacă poate fi şi preşedintele o ţintă şi dacă ar fi posibilă şi o suspendare a preşedintelui în această criză.

