Cum s-a apărat Tudorel Toader în Senat pe tema raportului GRECO

Ministrul Justiţiei spune că raportul GRECO este orientativ şi NU poate impune reguli legiuitorului român. Tudorel Toader a dat explicaţii în fața senatorilor despre motivele care au dus la regresarea luptei anticorupţie, aşa cum arată raportul experţilor europeni.

„Raportul GRECO a fost transformat într-o temă politică mult mediatizată și cu prea multe inexactități. (...) Exprim speranța că raportul e realizat de experții GRECO, un raport realizat pe baza unei corecte documentări, fără contribuții venite din spațiul național. (...) Expertul GRECO nu poate să treacă peste voința legiuitorului național, voință verificată de Curtea Constituțională”, a spus Tudorel Toader în fața senatorilor.

El a explicat, miercuri, la „Ora Guvernului”, că nu poate sesiza Comisia de la Veneţia, deoarece nu are dreptul legal şi procedural să facă asta. Totodată, întrebat de ce a cerut revocarea procurorului-şef al DNA şi nu a cerut şi revocarea preşedintelui Comisiei care a modificat legile justiţiei, Florin Iordache, Tudorel Toader a spus că în Constituţie nu scrie că parlamentarii îşi desfăşoară acivitatea sub autoritatea ministrului Justiţiei.

“Legislaţia trebuie să ţină pasul cu fenomentul infracţional pe de o parte, dar şi cu standardele de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Fiecare să ne cunoaştem competenţele pe care le avem. Raportat la această afirmaţie, răspund la următoarea întrebare: de ce ministrul Justiţiei nu sesizează Comisia de la Veneţia? Sigur că sunt membru în Comisia de la Veneţia de 4 ani, dar vă îndemn, dacă n-aţi spus întrebarea doar aşa, de dragul presei, să verificaţi competenţele de sesizare a Comisiei de la Veneţia. (...) La acest moment, ministrul Justiţiei nu are dreptul legal, procedural, să sesizeze Comisia de la Veneţia”, a spus Tudorel Toader, la finalul dezbaterilor din Senat privind raporul GRECO, relatează News.ro.

„Am fost întrebat dacă am făcut revocarea procurorului-şef la DNA, de ce nu propun şi revocarea domnului Flrin Iordache? Întrebarea este cu răspuns pentru cei care nu ştiu următorul lucru: potrivit articolului 132 din Constituţie, procurorii îşi desfăşoară activitate sub autoritatea ministrului Justiţiei, dar în Constituţie nu este niciun articol care să spună că parlamentarii îşi desfăşoară acivitatea sub autoritatea ministrului Justiţiei”, a explicat acesta.

Ministrul Justiţiei a reamintit, referitor la criticile aduse înfiinţării secţiei de anchetă a magistraţilor, că în cazul acesta se schimbă doar competenţele, adică secţia trece de la DNA la Ministerul Public.

„A fost criticată în mai multe rânduri înfiinţarea secţiei speciale. Nu se schimbă decât competenţele, nimic altceva, pentru că şi astăzi avem procurori la DNA care urmăresc penal eventualele fapte comise de magistraţi. Prin urmare, secţia se duce la Ministerul Public. CCR a considerat ca fiind constituţională schimbarea secţiei de la DNA la Ministerul Public. Până la urmă, se respectă un principiu care spune că nimeni nu e deasupra legii şi că eşti magistrat sau altă demnitate sau nu te anchetează procurorul competent”, a susţinut Tudorel Toader.

Tudorel Toader a fost chemat în Parlament de către PNL, pentru a da explicaţii privind raportul Grupului Statelor împotriva Corupţiei din cadrul Consiliului Europei (GRECO).

Grupul Statelor împotriva Corupţiei din cadrul Consiliului Europei (GRECO) a făcut public în luna aprilie Raportul referitor la România în care îşi exprimă îngrijorarea profundă faţă de anumite aspecte ale legilor adoptate de Parlament privind statutul judecătorilor şi procurorilor, organizarea judiciară şi Consiliul Superior al Magistraturii precum şi privind amendamentele propuse pentru legislaţia penală.