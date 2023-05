În mai puțin de două săptămâni, Guvernul României va avea o nouă componență și un nou prim-ministru, în persoana lui Marcel Ciolacu (55 de ani), președinte al PSD, al Camerei Deputaților și fost vicepremier în Cabinetul condus de Mihai Tudose (2017-2018). Digi24.ro a studiat cu atenție recenta ofensivă de imagine a celui care luna viitoare ar putea deveni șeful Guvernului României.

În urmă cu mai puțin de 11 ani, Marcel Ciolacu era doar un consilier local la Primăria din Buzău. Și nu părea să aibă prea mari legături cu politica la nivel înalt, deși cel care avea să-i fie naș de la nuntă era Ion Vasile, șeful PSD Buzău din anii 90, unul dintre greii partidului din vremea lui Iliescu.

Ascensiunea politică a lui Marcel Ciolacu, începe cu 2008, când este acceptat la cursurile postuniversitare ale Colegiului Național de Apărare, o instituție de învățământ superior ca o trambulină politică pentru majoritatea celor care conduc astăzi România: premieri, miniștri, parlamentari, directori de agenții, șefi de servicii secrete etc.

La primele alegeri parlamentare după absolvirea Colegiului îl regăsim pe Marcel Ciolacu pe lista de candidați ai PSD Buzău, ca urmare a propunerii făcute de Victor Ponta, pe atunci lider al PSD. Alegeri pe care, aproape firesc, Ciolacu le câștigă.

Victor Ponta mai face apoi un gest de bunăvoință pentru Marcel Ciolacu și-l numește într-o funcție de consilier personal al premierului pe probleme de administrație. Ulterior, Ponta a renuntat la consilierul său după ce au apărut în presă informații cum că Marcel Ciolacu ar fi fost un apropiat al lui Omar Hayssam, condamnat pentru complicitate la terorism. Între timp, Victor Ponta a pierdut atât șefia guvernului, cât și șefia partidului, iar după ce a trecut și perioada de dominație politică a lui Liviu Dragnea, la șefia PSD este ales Marcel Ciolacu.

Am stat de vorbă cu Victor Ponta despre intențiile politice ale protejatului său de acum câțiva ani, Marcel Ciolacu. Fostul premier, care se prezintă astăzi drept consultant economic, ne-a declarat că a păstrat legătura cu Marcel Ciolacu, cu care vorbește constant. “Avem relații foarte bune. Vorbim din când în când. Chiar recent am vorbit. Nu dau sfaturi, dar am opinii în special pe teme economice, nu politice”, mărturisește Victor Ponta. El neagă că Marcel Ciolacu i-ar fi propus un post de ministru sau vreo altă funcție guvernamentală. Întrebat ce ar răspunde dacă Ciolacu l-ar invita în guvernul său, Ponta lasă de înțeles că ar putea colabora: “Sunt prea bătrân și experimentat ca să mai răspund la întrebări care încep cu dacă. Om vedea.... Dar, cu siguranță, oricând îmi cere o opinie legată de guvernare, răspund cu tot ce știu și am învățat”.

Promisiunile lui Marcel Ciolacu

La fel ca orice alt om politic din ultimii 32 de ani, Marcel Ciolacu a învățat bine să promită. În ultima perioadă s-a înmulțit numărul promisiunilor politice, dovadă fiind majoritatea declarațiilor sale publice în care vorbește aproape exclusiv la timpul viitor. Câteva example.

Vom reduce la jumătate numărul consilierilor de la cabinetele demnitarilor, în timp ce sprijinim achizițiile de alimente de la producătorii români pentru toate instituțiile publice din România!

Fie că vorbim de hrana din spitale, de programele destinate elevilor în școli, mâncarea pentru bătrânii și copiii instituționalizați - toate instituțiile publice vor cumpăra doar produse românești de calitate

Am convenit ca împreună cu premierul Nicolae Ciucă să luăm o serie de măsuri de reducere a cheltuielilor în zona publică.

Vor fi luate măsuri care vor duce la o economie de peste 5 miliarde de lei la buget, după cum urmează: - Reducerea cu 10% a cheltuielilor cu bunuri și servicii cu excepția achizițiilor necesare în sănătate și educație; - Stoparea achizițiilor de mașini, mobilier și birotică, cu excepția celor pe fonduri europene; - Stoparea angajărilor la stat; - Prezența în maximum două consilii de administrație a unei persoane, în conformitate cu recomandările OCDE și jaloanelor din PNRR; - Limite lunare de cheltuieli pentru fiecare minister în parte, stabilite de Ministerul Finanțelor.

Vom reporni schema de ajutor de stat pentru susținerea industriei cinematografice și vom plăti toate sumele rămase restante. Este timpul ca și România să revină în prim-plan și să reînceapă să investească în industria cinematografică

Eu nu o să renunţ până nu vom trece legea cu pensiile speciale. Dacă nu avem îndeplinit acest jalon şi voi fi prim-ministru, voi veni cu lege de asumare a răspunderii, astfel încât ori trece legea, ori plec eu acasă.

Toate produsele alimentare care vin din import și conțin ingrediente obținute din insecte trebuie să fie expuse separat pe rafturile magazinelor. Oamenii trebuie să știe ce cumpără.

Ofensiva de imagine

Toate aceste promisiuni fac parte dintr-o ofensivă de imagine a lui Marcel Ciolacu la care asistăm de câteva săptămâni, pe toate mijloacele de comunicare în masă.

Pe 1 mai, de ziua muncii, liderul PSD se ducea la Spitalul Matei Balș “pentru a le mulțumi medicilor și asistentelor că sunt și astăzi la datorie”. Sărbătorile pascale aveau să fie petrecute de Marcel Ciolacu la Muntele Athos, acolo de unde a ținut să ne transmită prin intermediul Facebook mai multe fotografii în care viitorul prim-ministru se ruga, dar și gândurile sale: “În Săptămâna Luminată am petrecut câteva zile pe Sfântul Munte Athos pentru a mă ruga pentru sănătatea noastră și a tuturor semenilor noștri”. Înainte de Paște, actualul președinte al Camerei Deputaților uita pentru câteva ore de legi și mergea pe șantierul autostrăzii Moldova pentru a face câteva fotografii fără casca de protecție și pentru a ne anunța că “au fost așternuți primii kilometri de asfalt la Râmnicu-Sărat, între două tronsoane ale Autostrăzii Buzău -Focșani”.

Recent el se fotografia la o reuniune a femeilor pesediste în care avea să ne anunțe că propune ca minim 30% dintre candidații la toate tipurile de alegeri din România să fie femei. A mers și la o pepipieră din Argeș, acolo unde ne-a mai făcut o promisiune: “De Ziua Internațională a Pădurilor vreau să transmit că atât timp cât PSD va fi la guvernare niciun metru pătrat de pădure nu se va vinde”. În fine, Marcel Ciolacu ne-a anunțat că s-a plimbat recent pe străzile Capitalei, ocazie cu care a făcut mai multe fotografii cu gunoaiele neridicate din oraș.

El a transmis primarului de sector, aflat în alt partid politic, desigur, următorul mesaj: “Plimbarea făcută mi-a arătat un lucru clar: că sunteți perfect compatibilă cu dezastrul administrativ, cu gunoiul și cu risipa. Probabil îi urâți extrem de mult pe locuitorii acestui Sector încât să-i pedepsiți atât de rău!”, a scris Ciolacu pe pagina sa de Facebook.

“100% va fi propus Marcel Ciolacu”

Potrivit înțelegerii politice dintre PSD, PNL, UDMR și Minorități, de acum doi ani de zile, funcția de prim-ministru va reveni PSD la data de 25 mai 2023. În acordul politic semnat în noiembrie 2021, este menționat numele celui care va ocupa în primii doi ani funcția de prim-ministru, și anume Nicolae Ionel Ciucă, de la PNL, dar nu este oferit și numele celui ce va fi desemnat să ocupe din partea PSD șefia Guvernului. Unul dintre semnatarii protocolului Coaliției Naționale pentru România este Varujan Pambuccian, liderului Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale. Acesta a exclus într-o declarație oferită Digi24.ro posibilitatea ca altcineva în afară de Marcel Ciolacu să preia funcția de prim-ministru. “100% va fi propus Marcel Ciolacu. Nu luați în calcul altă variantă, că nu va fi cazul”, ne-a declarat Varujan Pambuccian, care ne-a explicat și cum se va produce, formal, schimbarea de putere: “premierul actual își va da demisia, iar Marcel Ciolacu va fi propus de președintele României ca prim-ministru”.