„Cum să urmărești haosul politic din România ca un profesionist”. Politico: Încăpățânarea lui Bolojan a supărat PSD. Simion profită

colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos
Măsurile de austeritate au pregătit terenul lui Simion Care este miza? Ce urmează?   Va ajunge Simion la putere? Cum s-a ajuns aici?

La aproape un an de la alegerile prezidențiale, candidatul învins George Simion provoacă haos în Parlamentul României, o dată cu moțiunea de cenzură alături de PSD, care l-ar putea răsturna pe premierul Bolojan, scriu jurnaliștii de la Politico. Aceștia subliniază că tulburările politice din România ar putea avea consecințe majore.

În analiza publicată vineri, Politico arată cum este văzută criza politică din exterior. Jurnaliștii străini spun că răsturnarea actualului Guvern, în urma moțiunii de săptămâna viitoare, ar declanșa o perioadă de instabilitate ce ar amenința perspectivele economice deja precare ale țării. 

România se confruntă cu un termen limită important, luna august, pentru finalizarea reformelor care ar debloca aproximativ 11 miliarde de euro din fondurile UE, iar analiștii se tem că dificultățile Guvernului în a controla finanțelor publice ar putea declanșa o retrogradare a ratingului de țară.

Măsurile de austeritate au pregătit terenul lui Simion

Publicația mai scrie că măsurile brutale de austeritate adoptate în ultimul an pentru a reduce deficitul bugetar al României au afectat popularitatea politicienilor de centru-stânga și dreapta care promovează aceste reforme. Este motivul pentru care naționaliștii lui Simion văd acum o oportunitate de a profita de acest lucru. 

Care este miza?

Instabilitatea din România are consecințe semnificative dincolo de granițele țării. Cu o populație de aproximativ 19 milioane, România este un jucător important în UE, fiind situată strategic la marginea estică a blocului comunitar, la granița cu Ucraina.

De asemenea, este în curs de construire a celei mai mari baze militare a NATO pe coasta Mării Negre și joacă un rol cheie în securitatea regiunii, găzduind sistemul american de apărare antirachetă de la Deveselu, în sudul țării.

Până acum, România s-a dovedit vitală ca centru logistic pentru a ajuta Ucraina în războiul său împotriva Rusiei. Însă partidul lui Simion are în prezent un procent de aproximativ 35% în sondaje, iar dacă ar ajunge vreodată la putere, ar putea întrerupe ajutorul acordat Ucrainei.

Simion se opune, de asemenea, puterii pe care Bruxelles-ul o deține asupra cheltuielilor publice și s-ar opune politicii comune a UE în domeniul migrației. 

Motiv pentru care acordul PSD-AUR a stârnit deja indignare la nivel european, mai arată publicația citată.

Ce urmează?  

De acum și până la votul care urmează să aibă loc săptămâna viitoare, toate taberele vor depune eforturi mari pentru a obține cele 233 de voturi necesare pentru o majoritate. Pe hârtie, AUR-ul lui Simion și PSD-ul sunt aproape de a atinge acest număr de voturi dacă toți parlamentarii lor vor vota disciplinat, dar există încă o șansă ca Bolojan și susținătorii săi să câștige. 

Dacă Bolojan pierde votul, va fi demis din funcția de prim-ministru. Președintele Nicușor Dan va începe apoi consultările cu liderii partidelor pentru a forma un nou guvern de coaliție, cu un nou prim-ministru. 

În acest caz, o posibilitate este ca și coaliția dintre liberalii lui Bolojan și social-democrați să continue, dar cu un nou prim-ministru tehnocrat independent - o opțiune pe care unii analiști și comentatori o consideră probabilă.

PSD a declarat deja că este deschis la continuarea coaliției cu un alt prim-ministru la conducere. Însă resentimentele generate de această criză - cele două partide principale de guvernământ au făcut schimb de insulte - ar putea îngreuna rezolvarea situației. 

Cealaltă opțiune este ca Bolojan să reziste votului de neîncredere. În acest caz, probabil, Bolojan ar continua să conducă un guvern minoritar, forțând PSD-ul să intre în opoziție.

Va ajunge Simion la putere?

Simion a fost precaut în privința posibilității de a prelua rolul de prim-ministru atunci când Politico l-a întrebat săptămâna trecută, dar nu a exclus acest lucru. Pe hârtie, însă, acest lucru pare imposibil în acest moment, mai ales pentru că Nicușor Dan a declarat că nu va fi de acord cu numirea unor partide antieuropene în guvern.

Cea mai bună șansă a lui Simion rămâne să câștige puterea în alegerile viitoare - fie în competiția parlamentară programată pentru 2028, fie în votul prezidențial așteptat în 2030. Organizarea unor alegeri anticipate este considerată improbabilă. 

Cum s-a ajuns aici?

Jurnaliștii de la Politico au făcut si o radiografie a evenimentelor care au provocat criza politică. Aceștia spun că măsurile dureroase de austeritate – impozitarea pensiilor, creșterea TVA-ului și înghețarea salariilor angajaților din sectorul public, au stârnit indignarea și chiar dacă deficitul a început să scadă, inflația rămâne în continuare ridicată. Costul politic al tăierilor a fost semnificativ.

Publicația vorbește și despre tensiunile crescânde dintre președinte și prim-ministru, care nu au ajutat la rezolvarea crizei. De asemenea, și despre încăpățânarea premierului.

„Nu este o prietenie măreață între ei”, a spus politologul Cristian Pîrvulescu. „Președintele își dorește un guvern stabil și instituții stabile și este îngrijorat că aceasta este o problemă cu stilul lui Ilie Bolojan - este un stil politic foarte inflexibil. Politica este arta flexibilității. El nu este flexibil.”

Și analistul Radu Magdin a fost de acord cu această afirmație. „Una dintre problemele pe care le-a avut domnul Bolojan este faimoasa sa încăpățânare”, a spus el. 

pot, anamaria gavrila
constantin toma in studioul digi24
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
victoria stoiciu BUCURESTI - CONFERINTA - FDSC - LANSARE STUDIU IMIGRATIE - 26 SE
simion si georgescu intr-o sectie de votare
bolojan la inaugurarea unei crese
oana gheorghiu face declaratii
INSTANT_CONSULTARI_PSD_67_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
grindeanu_PSD_VOT_2_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
tren-calatori-cfr-fb
avarie buc
elicopter pe a2
mici pe gratar
