Cum se apără Silvestru Șoșoacă în scandalul listelor de semnături: „Nu am avut nici cea mai vagă idee că sunt false”

Candidatul independent la alegerile europarlamentare Silvestru Şoşoacă, plasat sub control judiciar de către procurorii Parchetului General pentru uz de fals şi fals în declaraţii, a afirmat, miercuri seară, că nu a ştiut că semnăturile pe care le-a depus pentru susţinerea candidaturii erau false, transmite News.ro.

Silvestru Şoşoacă a declarat, miercuri seară, la Antena 3, că „tot spectrul naţionalist s-a unit pur şi simplu” pentru a-l ajuta.

„Toate partidele şi toate ONG-urile, după ce am încercat să-mi fac un partid al meu, cu care să lupt bine de tot şi am fost oprit din cauza unei sesizări făcute de Diana, soţia mea, că ea e Şoşoacă şi e prejudiciată de faptul că eu pot să intru cu numele meu. Au fost mai multe partide, unele neparlamentare, de fapt, cele mai multe neparlamentare, şi ONG-uri”, a declarat Silvestru Şoşoacă.

De asemenea, el susţine că nu ştia că semnăturile depuse pentru susţinerea candidaturii erau false.

„Eu am avut o doamnă avocat, deci eu am fost reprezentat de avocat acolo, prin procură, şi ea, avocata mea, trebuia să verifice tot. Nu am avut nici cea mai vagă idee că erau false”, a mai declarat Silvestru Şoşoacă.

Silvestru Şoşoacă a fost pus, miercuri, sub control judiciar

Silvestru Şoşoacă a fost plasat, miercuri, sub control judiciar de către procurorii Parchetului General, fiind acuzat de uz de fals şi fals în declaraţii.

„În cursul zilei de astăzi, 5 iunie 2024, procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale, faţă de un suspect, candidat la alegerile pentru Parlamentul European, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de infracţiunilor de uz de fals, prev. de art. 323 Cod penal, şi fals în declaraţii, prev. de art. 326 Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal”, a transmis, miercuri, Parchetul General.

Sursa citată a precizat că faţă de acesta s-a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile.

Anterior, Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunţat că procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală face cercetări într-o cauză penală în care s-a reţinut că, în luna aprilie 2024, liderul unei formaţiuni parlamentare, deputat, „i-a instigat, atât direct, cât şi prin interpuşi, pe mai mulţi membri ai unei formaţiunii politice şi pe o serie de angajaţi ai Parlamentului României care desfăşoară activităţi lucrative în cadrul formaţiunii politice respective, să procedeze la falsificarea câtorva mii de liste de susţinători necesare depunerii de către un candidat independent a candidaturii pentru alegerile pentru Parlamentul European din data de 9 iunie 2024”.

„În acest context, în data de 9 aprilie 2024, deputatul în cauză a solicitat, atât direct, cât şi prin intermediul unor persoane de încredere, mobilizarea în regim de urgenţă a câtorva zeci de persoane la sediul central al formaţiunii politice în scopul completării listelor de susţinători necesare depunerii candidaturii independente, prin consemnarea în cuprinsul listelor a datelor reale ale unor cetăţeni, copiate din alte liste de susţinători completate anterior de membrii formaţiunii, demers urmat de falsificarea semnăturilor respectivelor persoane. În acelaşi scop, liderul formaţiunii politice a transmis mesaje vocale pe grupurile de comunicare, iar în situaţiile în care anumite persoane au refuzat să se conformeze, acesta le-a contactat direct punându-le în vedere să se deplaseze la sediul organizaţiei în scopul arătat”, afirmă procurorii.

Ca urmare, în cursul zilei de 9 aprilie, la sediul formaţiunii s-au strâns aproximativ 50 de persoane, unele dintre acestea rămânând şi pe timpul nopţii, activităţile continuând şi pe tot parcursul zilei de 10 aprilie.

„Pentru a-şi conspira identitatea şi activităţile ilicite, persoanele implicate în procesul de falsificare efectivă a listelor au inserat în spaţiile dedicate datelor de identificare ale celor care au întocmit listele, datele unor persoane reale, dar fără legătură cu demersul arătat, cărora le-au falsificat semnăturile. Totodată, în condiţiile în care semnăturile falsificate nu erau suficiente pentru a permite depunerea candidaturii independente, reprezentanţii formaţiunii politice au procedat la fotocopierea listelor falsificate anterior, în vederea atingerii pragului de 100.000 de susţinători”, adaugă anchetatorii.

Potrivit acestora, ca urmare a activităţilor, membrii formaţiunii politice au finalizat activitatea de pregătire şi îndosariere a listelor de semnături, aceasta fiindu-i transmisă persoanei care urma să-şi depună candidatura şi care s-a deplasat la Biroul Electoral Central, depunându-şi candidatura. În 11 aprilie, reprezentanţii Biroului Electoral Central au confirmat oficial acceptarea candidaturii.

Reacția lui George Simion

În acest dosar, a fost dus la audieri, miercuri, Silvestru Şoşoacă, soţul senatorului Diana Şoşoacă.

Liderul AUR, George Simion, a scris pe Facebook: „Atenţie! Vor să scoată AUR din listele electorale. Disperarea sistemului e maximă”.

„A început!!! Zeci de apropiaţi de-ai mei şi membri din echipa de campanie sunt citaţi ca martori pentru azi şi zilele următoare şi puşi să dea declaraţii despre mine!”, a adăugat el, într-un comentariu.

