Cum se desfășoară ședințele Coaliției. Bolojan: „Când cineva se uită la ce se declară în public ar crede că ne-am scos ochii acolo”

Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre desfășurarea ședințelor din Coaliția de guvernare, precizând că atunci când cineva se uită la declaraţiile din spaţiul public „ar crede că ne-am scos ochii acolo”. Șeful Executivului susține că, în timpul ședințelor, unii colegi „se comportă absolut rațional”, iar ulterior în declarațiile publice au un comportament total diferit.

„Nu este foarte comod să ai patru partide în coaliţie cu istorii complicate, cu conflicte între ele, dintre care unele vor să joace rolul opoziţiei din interiorul guvernării. Şi da, din punct de vedere uman uneori nu este foarte confortabil să te întâlneşti cu oameni în şedinţe, care se comportă absolut raţional, şi după aceea pe posturile de televiziune, în declaraţii publice sau prin postări, îi vezi că au un comportament total diferit. Eu am încercat în toată această perioadă să nu potenţez aceste conflicte”, a declarat Ilie Bolojan marți, într-un interviu la RFI.

Șeful Executivului a mai subliniat că ședințele Coaliției sunt mai liniștite decât lasă unii lideri de înțeles, ulterior, în spațiul public:

„Gândiţi-vă când cineva se uită la ceea se declară în spaţiul public, dacă n-ar participa la şedinţele de coaliţie, ar crede că ne-am scos ochii acolo şi am avut chiar un episod săptămâna trecută cu o parte din colegii de la Ministerul de Finanţe care au participat să dea explicaţii şi au spus că dacă s-ar fi uitat doar la televizor sau la declaraţii publice ar fi crezut că această şedinţă a fost foarte problematică, dar fiind acolo ne-am dat seama că distorsionarea este foarte mare. Eu am evitat să intru în acest joc”.

Întrebat dacă nu poate fi interpretat drept o slăbiciune faptul că nu răspunde atacurilor, Bolojan a transmis:

„Poți să dai această senzaţie. În mod cert, toate atacurile care vin asupra unei persoane care este pe o funcţie publică o poţi şi slăbi”.

De asemenea, Ilie Bolojan a declarat că nu exclude varianta unui guvern minoritar fără PSD, dar a precizat că acest scenariu nu este de dorit, fiind nevoie de stabilitate politică. Șeful Executivului a ținut să sublinieze totuși că dacă ar fi fost respectat protocolul de guvernare, multe reforme ar fi fost deja adoptate, făcând referire la opoziția social-democraților.



