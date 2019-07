Cum se întrec politicienii români să se laude că o susțin pe Kovesi pentru funcția de procuror-șef european

După ce par să fi sporit șansele ca fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, să devină procuror-șef european, politicienii români se întrec să-și arate sprijinul pentru această candidatură depusă independent. Singurii rezervați sunt cei din coaliția PSD-ALDE, aflată la putere.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan afirmă, joi, că Partidul Național Liberal este cel care a convins cel mai mare grup din Parlamentul European, PPE, să susțină candidatura Laurei Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef european, ceea ce a permis să se ajungă la o majoritate, iar Parlamentul European să-și reînnoiască susținerea pentru candidatul român și în această legislatură.

Pe de altă parte, Dacian Cioloș, spunea, la începutul lunii, că el a discutat cu președintele Franței, Emmanuel Macron, despre procedura de desemnare a procurorului-șef european și că au convenit să fie deblocată, pornind de la sprijinul pe care Laura Codruța Kovesi l-a obținut în Parlamentul European în precedenta legislatură.

„Acum lucrăm să convingem cât mai multe guverne PPE din Uniunea Europeană să susțină candidatura ei în Consiliu și suntem siguri că vom reuși. Cer Consiliului UE să pună cât mai rapid subiectul pe ordinea de zi și să confirme desemnarea doamnei Kövesi în poziția de procuror-șef european”, a scris, joi, pe Facebook, Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL.

Noul Parlament European, constituit în urma alegerilor din 24-26 mai, precizează într-un comunicat transmis joi că susține, ca și în legislatura precedentă, candidatura Laurei Codruța Kovesi la funcţia de procuror-şef european. „La solicitarea Conferinței Președinților Parlamentului European (care reunește liderii grupurilor din PE - n.r.), președintele David Sassoli va trimite în orele următoare o scrisoare către Consiliu în care va reaminti sprijinul deplin de care se bucură Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef”, se arată în comunicatul Parlamentului European.

„Astăzi, Grupul Partidului Popular European, prin vicepreședintele Esteban Gonzalez Pons, a cerut ca Conferința Președinților Parlamentului European să confirme încă o dată că Laura-Codruța Kövesi este candidatul Parlamentului European pentru funcția de procuror-șef european. Ca atare, Parlamentul European a anunțat că susține candidatura doamnei Kövesi pentru această poziție. Iată încă un exemplu concret unde obținem un beneficiu major pentru România cu sprijinul PPE. Noi, Partidul Naţional Liberal, am convins cel mai mare grup, Grupul PPE, să susțină candidatura doamnei Kövesi și am reușit să obținem majoritate în Parlamentul European”, susține europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan.

Dacian Cioloș spune că el a vorbit cu președintele Macron să o susțină pe Kovesi

Pe de altă parte, cotidianul financiar britanic Financial Times scria zilele trecute că Franța a căzut de acord să o susțină pe Laura Codruța Kovesi la funcția de procuror-șef european, în ciuda faptului că are un candidat propriu, în persoana lui Jean-Francois Bohnert. Liderul grupului Renew Europe, Dacian Cioloș, declara pentru Financial Times că anunțul susținerii din partea Franței pentru Laura Codruța Kovesi va veni în mod oficial în următoarele zile.

Cele mai mari grupuri din Parlamentul European - PPE și socialiștii europeni - nu mai dețin majoritatea, după alegerile europarlamentare din 24-26 mai, astfel că noul grup Renew Europe, care s-a coagulat în jurul liberalilor și al mișcării președintelui Emmanuel Macron, cărora li s-au adăugat și europarlamentarii USR-PLUS, are un rol de „balama”, putând înclina balanța în luarea deciziilor. Dacian Cioloș a fost desemnat liderul acestui grup.

Potrivit legislației europene referitoare la instituția Procurorului Public European (art. 14), procurorul-șef este numit de comun acord de Parlamentul European și Consiliul European pentru un mandat de 7 ani, care nu poate fi reînnoit. Este vorba, așadar, despre o co-decizie a celor două instituții europene, iar în ceea ce privește Consiliul European, decizia trebuie luată cu majoritate simplă.

Înainte de încheierea precedentei legislaturi, Consiliul Uniunii Europene - la președinția căruia se afla România - a susținut candidatura francezului Jean Francois Bohnert, actual procuror general la Reims, în timp ce Laura Codruța Kovesi beneficia de susținerea Parlamentului European. Între cele două instituții au fost organizate mai multe runde de negocieri, dar nu au ajuns la un consens.

Klaus Iohannis: „Eu am susținut-o din capul locului pe Kovesi. Tot felul de politicieni se agață de această temă”

Candidatura Laurei Codruța Kovesi - o candidatură care, conform procedurii, este depusă independent, fără să fie vorba despre o propunere care să vină din partea vreunei instituții a statului român - a fost pretextul unor „înțepături” și între președintele Klaus Iohannis și liderul PLUS, Dacian Cioloș. Președintele Klaus Iohannis i-a atacat pe politicienii care se laudă cu susținerea pentru Laura Codruța Kovesi.

Săptămâna trecută, Klaus Iohannis a fost întrebat dacă o va susține pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef european, în contextul discuțiilor aprinse pe tema împărțirii funcțiilor-cheie în UE. „Să vă spun ceva și cu poziția de procuror-șef european. Eu am susținut-o din capul locului pe doamna Kovesi și acest lucru i l-am spus și doamnei Kovesi si mai multor conducători relevanți din politica europeană. Deci acest lucru se știe în Europa, că eu o susțin pe doamna Kovesi. Însă, această poziție nu este una care intră negocieri împreună cu comisarii sau cu vicepreședinții sau cu vicepreședinții de la nivelul Parlamentului European. Este un capitol separat și am speranța că acest post se aloca doamnei Kovesi”, a răspuns Klaus Iohannis. Întrebat despre discuția dintre Dacian Cioloș și Emmanuel Macron pentru ca Franța să o susțină pe Laura Codruța Kovesi, Klaus Iohannis a răspuns că „fiind o temă de mare vizibilitate, tot felul de politicieni se agață de ea, dar dacă contribuie la reușită, e bine”.

