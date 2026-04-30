Live TV

Cum se poate ajunge la alegeri anticipate, un scenariu aproape imposibil de realizat

Data publicării:
Din articol
Alegerile anticipate înseamnă, pe scurt, dizolvarea Parlamentului și resetarea raportului de forțe politice. În România, deși sunt invocate frecvent ca soluție de avarie atunci când liderii politici ajung la un blocaj, anticipatele rămân un scenariu dificil de pus în practică.

„Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură” - articolul 89, Constituția României.

Cu alte cuvinte, pentru a se ajunge la alegeri anticipate, Parlamentul trebuie să respingă consecutiv două propuneri de premier și de Cabinet, într-un interval de cel mult 60 de zile de la prima solicitare de învestitură. Președintele țării poate decide dizolvarea Legislativului, însă numai după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare.

Există și alte limite constituționale. Legislativul poate fi dizolvat o singură dată într-un an și nu poate fi dizolvat în ultimele șase luni ale mandatului președintelui României. De asemenea, acest lucru este interzis și pe durata stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență.

În practică, tocmai pașii constituționali fac ca anticipatele să fie greu de realizat. Procedura este declanșată doar dacă două propuneri succesive de Guvern sunt respinse la vot. Asta înseamnă că senatorii și deputații chemați să decidă asupra celui de-al doilea Cabinet votează nu doar împotriva formării unui nou Executiv, ci, indirect, și împotriva propriilor mandate. 

Parlamentarii ar trebui, practic, să accepte scurtarea propriului mandat și riscul unor noi alegeri, într-un context electoral care ar putea schimba echilibrul de putere. 

Deși soluția anticipatelor este invocată frecvent în perioade de criză politică majoră, în realitate România nu a fost niciodată aproape de declanșarea acestora. Parlamentul nu doar că nu a respins succesiv două propuneri de Guvern, dar, de cele mai multe ori, Executivul propus a obținut votul de încredere încă de la prima încercare, cu câteva excepții.

În 2021, Guvernul Cioloș a fost respins la vot. Acesta a reușit să strângă 88 de voturi „pentru” din necesarul de 234 de voturi pentru învestitură.

La fel s-a întâmplat și în 2009, când Traian Băsescu l-a propus pe economistul Lucian Croitoru pentru a conduce Guvernul, însă propunerea a picat în Parlament.

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Victoria Stoiciu
1
PSD îi cere demisia Victoriei Stoiciu din Parlament, după ce a plecat din partid. Replica...
alexandrin moiseev
2
Deputatul Alexandrin Moiseev, ales pe listele SOS: Nu votez moțiunea împotriva celui mai...
george simion sustine un discurs
3
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. George Simion anunţă că s-au strâns 251 de...
pot, anamaria gavrila
4
Mai mulți senatori și deputați intrați pe listele POT în Parlament anunță că nu vor vota...
Vladimir Putin Meets Actor Steven Seagal
5
De pe platourile de filmare, în dosare penale: Ucraina îl menționează pe Steven Seagal...
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
Digi Sport
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
victoria stoiciu BUCURESTI - CONFERINTA - FDSC - LANSARE STUDIU IMIGRATIE - 26 SE
Victoria Stoiciu, după ce i s-a spus să demisioneze din Senat: Am muncit pentru social-democraţie mai mult decât alții din PSD
dan dungaciu 2
Cu Guvernul „jumătate pe făraș”, Dan Dungaciu (AUR) spune care e cea mai bună variantă pentru români: „Indiscutabil”
dan dungaciu
Dan Dungaciu spune că „a existat o goană după «AUR» în politică”. Despre anticipate: „Nu e clar dacă PSD ar ieși câștigător”
daniel buda
Daniel Buda, europarlamentar PNL: Sorin Grindeanu să demisioneze de la șefia Camerei. România are o problemă din cauza lui
Victor Ponta
Ponta: Şanse mari ca moţiunea să treacă. Dacă va rămâne aceeaşi coaliţie fără Bolojan, e o greşeală
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
Scenariul lui Ilie Bolojan dacă trece moțiunea de cenzură: „PNL ar...
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
Trump vrea să reducă trupele americane dintr-o țară europeană, membră...
ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
Proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat va fi adoptat...
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Donald Trump și Vladimir Putin, discuție telefonică de peste o oră...
Ultimele știri
Alergiile de primăvară, tot mai frecvente. Medicii atenționează: „Un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe”
Ieșirea Emiratelor Arabe Unite din OPEC este de mult timp pregătită și ar putea marca începutul unei realinieri a zonei Golfului
Companiile aeriene europene profită de criza combustibilului pentru a face presiuni împotriva beneficiilor acordate pasagerilor (FT)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua norocoasă a fiecărei zodii în mai 2026. Data care îți poate aduce schimbări importante în viață
Cancan
Soțul Valentinei din Vâlcea, răpus de durere, după moartea soției lui: 'Nu pot să stau în picioare. Mâine o...
Fanatik.ro
Steaua 86, premiată de președintele Nicușor Dan la 40 de ani de la finala de la Sevilla: „Așteptăm și un...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
”Inovație” în România: prime de pensionare pentru angajații deja pensionați. Compania din Energie care a...
Adevărul
Lacul Cinciș, de nerecunoscut după epoca vacanțelor de 1 Mai. De la sutele de corturi la junglă, insule și...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ionela Năstase, la doi ani de la diagnosticul de cancer: „Sănătatea nu se negociază și nu se amână!” Ce făcea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Adio, titlu! O campioană din Europa a făcut 2-2 cu locul 17, după goluri în minutele 90+2 și 90+4
Pro FM
Cu ce probleme se confruntă Paula Seling la 47 de ani. Artista a rupt tăcerea: „Fiecare zi în care nu renunț...
Film Now
Sam Neill, starul din „Jurassic Park”, spune că nu mai are cancer, după ce chimioterapia nu a mai dat...
Adevarul
De ce nu ar trebui să ne așteptăm la un sfârșit rapid al războiului din Iran. Teheranul are motive puternice...
Newsweek
11.000.000€ cheltuieli nejustificate la Complexul Valea Jiului. Bonus de 400.000€ la pensie pentru 81 angajați
Digi FM
Mihaela Rădulescu atacă dur familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ce am realizat în 11 ani”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
23 de ani de căsnicie, la fel de îndrăgostiți și azi. Julia Roberts și Danny Moder, întâlnire romantică pe...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte