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Exclusiv Cum se vede la Bruxelles criza politică din România. Un vicepreședinte PE dezvăluie întrebarea eurodeputaților cu privire la Mureșan

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nicu stefanuta in parlamentul european
Nicu Ștefănuță. Foto: Multimedia Centre/ European Parliament
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Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, a spus la Digi24 că europarlamentarii au multe întrebări legate de criza politică prelungită din România, pe care țara nu și-o permite. Una dintre acestea este dacă guvernul Siegfried Mureșan va trece sau nu de votul Parlamentului de la București, în condițiile în care acesta este negociatorul-șef al PE pentru bugetul pe șapte ani al Uniunii Europene.

Oficialii de la Bruxelles (n.r.) „ne întreabă, pentru că nu sunt obișnuiți ca România să aibă crize guvernamentale așa de lungi. Noi nu suntem Belgia, nu putem spune că se descurcă guvernul subregional sau mai știu eu ce. Nu, ne trebuie un guvern fix. Și atunci noi nu putem să facem ceea ce fac țări care au guverne regionale, ca Belgia, care pot să aibă și care își permit crize de genul ăsta, noi nu ne prea permitem.

Doi, oamenii sunt interesați, pentru că domnul Mureșan este apreciat aici în Parlamentul European, unde mă aflu, și este chiar negociatorul nostru pentru buget, pentru bugetul pe șapte ani, și atunci lumea se întreabă și de partea asta: vom pierde acest om competent și îl va lua România ca prim-ministru sau se va întoarce aici?”, a spus Ștefănuță.

„Deci, cumva, criza se vede ciudat pentru ei, pentru că a venit și într-un moment foarte neobișnuit. A venit în momentul în care noi trebuia să închidem PNRR, adică negociarea pentru tranșa aceea mare de bani, și în momentul în care negociem următorul buget pe următorii șapte ani. Și pare că nu ne pasă, criza asta durează foarte mult și pare că efectiv nu ne pasă de implicațiile ei financiare asupra țării”, a adăugat el.

El spune că România are nevoie de un guvern stabil, dar că un guvern PSD-AUR „nu ar fi un semnal bun în Uniunea Europeană”.

„Dacă astăzi ar avea loc alegeri în toată Europa, extrema dreaptă ar lua cu 46 de locuri mai mult decât cel mai mare partid, adică decât PPE. Atunci, eu spun că e vremea ca toate partidele proeuropene să se unească și să ofere niște soluții. Pentru că dacă noi ținem alegeri astăzi, vom întări exact acest lucru în care extrema dreaptă va câștiga și, dacă extrema dreaptă câștigă și guvernează, România nu va mai arăta la fel.

Eu sunt anti-anticipate. Dar îmi doresc în același timp ca un guvern stabil să apară pe scena politică românească, pentru că țara are nevoie de asta”, a continuat el.

Editor : M.B.

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