În timp ce legea salarizării propusă de Guvern taie din sporuri, ministrul sănătății propune alte sporuri. Printre ele, creșterea sporului pentru gărzile de urgență de la 20 la 30%, introducerea unui program pilot de salarizare pe criterii de performanță, revizuirea modului de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase, reconfigurarea coeficienților de salarizare pentru corectarea dezechilibrelor.

„Am propus o creștere a sporului la gărzile de urgență, cu care, sindicatele sunt de acord. E în așteptarea celor propuse și de sindicate. Am propus un program pilot pentru salarizare pe criterii de performanță la medici. Am propus o prevedere care, practic, etapizează categoriile de sporuri de la 30 la 50, de la 20 la 30, de la 5 la 20 și de la 0 la 5 procente, care iarăși vine în așteptarea a ceea ce au solicitat sindicatele și am avut câteva propuneri tehnice care la fel, sunt în așteptarea celor discutate de sindicate”, a declarat ministrul interimar al sănătății, Attila Cseke.

„Sunt două aspecte care mai trebuie discutate - legat de coeficienții de salarizare minim-maxim, așa cum este astăzi în proiectul legislativ, și aici, în mare parte, suntem, cel puțin pe partea noastră, vorbesc de domeniul medical, suntem corelați cu așteptările sindicatelor, respectiv sporurile, categoriile de sporuri să fie împărțite - e o discuție să fie împărțite pe cele patru domenii de specialitate, așa cum sunt și astăzi în legea 153.”, a mai declarat ministrul.

Întrebat dacă aceste propuneri sunt unele „rezonabile”, ținând cont de ce înseamnă financiar astfel de măsuri, ministrul a răspuns că „Din declarațiile domnului ministru Pâslaru, da”.

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Editor : S.S.