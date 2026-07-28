Live TV

Video Cum s-ar putea modifica sporurile din sănătate și ce alte schimbări mai au loc. Propunerile ministrului Cseke, agreate de sindicate

Data actualizării: Data publicării:
cseke attila sustine o conferinta de presa
Cseke Attila. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

În timp ce legea salarizării propusă de Guvern taie din sporuri, ministrul sănătății propune alte sporuri. Printre ele, creșterea sporului pentru gărzile de urgență de la 20 la 30%, introducerea unui program pilot de salarizare pe criterii de performanță, revizuirea modului de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase, reconfigurarea coeficienților de salarizare pentru corectarea dezechilibrelor.

„Am propus o creștere a sporului la gărzile de urgență, cu care, sindicatele sunt de acord. E în așteptarea celor propuse și de sindicate. Am propus un program pilot pentru salarizare pe criterii de performanță la medici. Am propus o prevedere care, practic, etapizează categoriile de sporuri de la 30 la 50, de la 20 la 30, de la 5 la 20 și de la 0 la 5 procente, care iarăși vine în așteptarea a ceea ce au solicitat sindicatele și am avut câteva propuneri tehnice care la fel, sunt în așteptarea celor discutate de sindicate”, a declarat ministrul interimar al sănătății, Attila Cseke.

„Sunt două aspecte care mai trebuie discutate - legat de coeficienții de salarizare minim-maxim, așa cum este astăzi în proiectul legislativ, și aici, în mare parte, suntem, cel puțin pe partea noastră, vorbesc de domeniul medical, suntem corelați cu așteptările sindicatelor, respectiv sporurile, categoriile de sporuri să fie împărțite - e o discuție să fie împărțite pe cele patru domenii de specialitate, așa cum sunt și astăzi în legea 153.”, a mai declarat ministrul.

Întrebat dacă aceste propuneri sunt unele rezonabile, ținând cont de ce înseamnă financiar astfel de măsuri, ministrul a răspuns că „Din declarațiile domnului ministru Pâslaru, da.

Citește și:

LIVE TEXT Grevă în Sănătate. Lider sindical: „Dacă scad sporurile, scad și veniturile”. Protestele continuă miercuri

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tineri traverseaza strada in bucuresti
1
Sute de mii de români, în vizorul ANAF. Fiscul trimite decizii de impunere pentru...
putin
2
Vladimir Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care...
raed arafat
3
Raed Arafat reclamă fapte „de o gravitate deosebită” în dosarul „presupuselor angajări...
2026-06-22-9597
4
Sondaj CURS: Pe cine ar trimite românii în Parlament dacă astăzi ar fi alegeri. Câte...
traian basescu inquam octav ganea
5
Traian Băsescu: „Lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm. Bine că am demonstrat că la...
Peste 14.000.000 de euro! Gigi Becali a spus "DA", după 16 luni de negocieri
Digi Sport
Peste 14.000.000 de euro! Gigi Becali a spus "DA", după 16 luni de negocieri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
2026-07-28-4718
Grevă în Sănătate. Lider sindical: „Dacă scad sporurile, scad și veniturile”. Protestele continuă miercuri
medici in greva
Grevă de avertisment în aproape 500 de spitale din țară din cauza legii salarizării. Sindicatele amenință cu grevă generală
bancnote de 100 de lei
Proiectul legii salarizării schimbă regulile pentru o categorie de bugetari: spor de 20% și plată majorată pentru munca în weekend
FAN sporurile-bugetarilor-ar-putea-sa-dispara-modificari-propuse-la-legea-salarizarii
Primarii și șefii CJ vor putea primi sporuri de până la 40% pentru proiectele europene. Ce alte schimbări aduce noua Lege a salarizării
ips teodosie in biserica
„Chiar eu am înmormântat”. IPS Teodosie readuce la viață teoriile conspiraționiste despre vaccinuri. Replica ministrului Sănătății
Recomandările redacţiei
vladimir putin si donald trump
Trump, schimbare radicală față de Putin. Liderul de la Casa Albă este...
lansarea unei rachete satan 2 in cadrul unui test
Chinul Rusiei pentru a construi racheta intercontinentală Sarmat...
Sorin Grindeanu.
Ce se întâmplă cu negocierile privind formarea noului Guvern? Sorin...
minereuri rare pamanturi rare, minerale critic minereuri
Mineralele rare, noul front al rivalității SUA-China: planul lui...
Ultimele știri
Temperaturi extreme și incendii în Spania și Franța: 300.000 de evacuați. Pompier: „Este ca lupta lui David împotriva lui Goliat”
România, punct strategic pe harta NATO: o fabrică de la Brașov va fi esențială în producția de pulberi pentru muniție (WSJ)
Ce a decis Federația Internațională de Gimnastică după presiunea făcută de Emil Boc în chestiunea sportivilor ruși de la Cluj-Napoca
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jason Statham, sărbătorit pe iaht de iubită și copii. Timp superb în familie: "Numărul unu. Omul de acțiune...
Cancan
Mesajul de ADIO al Oanei Adiaconiței. Ce a scris pe Facebook, cu câteva ore înainte să moară 🥲
Fanatik.ro
Șoc la clubul din SuperLiga: a dat afară două dintre vedetele sezonului trecut!
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
CFR Cluj în insolvență? Decizia de ultimă oră luată de patronul Neluțu Varga
Adevărul
Cât costă cinci zile la mare în vârf de sezon. Hotelurile cu servicii all inclusive se mențin în preferințele...
Playtech
De ce nu vedem pui de porumbel pe stradă. Misterul, explicat de specialiști
Digi FM
Paula Badosa vorbeşte despre relaţia „toxică” cu fostul ei iubit, Stefanos Tsitsipas: „Astăzi mă simt din nou...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții! Denis Drăguș a luat decizia
Pro FM
Ce crede Elizabeth Hurley despre Miley Cyrus. Actrița trăiește o poveste de dragoste cu tatăl artistei, Billy...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Christopher Nolan nu și-a construit succesul singur. Cine este Emma Thomas, femeia care i-a fost alături la...
Adevarul
Adevărul din spatele dronelor doborâte. Cine alimentează teoriile conspirației și de ce sunt crezute
Newsweek
Decizie cu impact devastator la pensie. Pensionarii cu grupe pierd mulți bani. Sentință definitiva a instanței
Digi FM
Premieră mondială în medicină: o femeie nevăzătoare și-a recăpătat vederea după un transplant fără precendent
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A supraviețuit războiului, a fugit de un soț abuziv și la 73 de ani și-a găsit marea iubire. Care sunt...
Digi Animal World
A vrut să-și revadă casa copilăriei pe Google Maps, dar a avut parte de o surpriză emoționantă: „A fost ca și...
Film Now
Fiica lui Tom Cruise și a lui Katie Holmes a renunțat oficial la numele tatălui. Cum se numește acum Suri...
UTV
Cum arată Andreea Ibacka în costum de baie, la 40 de ani. „Acum să vă prefaceți că n-ați dat zoom”