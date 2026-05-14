Exclusiv Cum stau în sondaje Bolojan, Grindeanu și principalele partide, potrivit lui Vasile Dîncu: „S-a născut o mitologie a salvatorului”

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Vicepreședintele PSD Vasile Dîncu, de profesie sociolog, a declarat joi, la Digi24, că premierul interimar Ilie Bolojan a crescut în sondaje, în jurul său născându-se o „mitologie a salvatorului, cel care taie, cel care nu face concesii, cel care se luptă cu șobolănimea”. De cealaltă parte, după o scădere în primă fază, liderul social-democraților Sorin Grindeanu a revenit la cifra pe care o avea înainte de criza politică.  

„Onest, n-a câștigat nimeni. După părerea mea, nici PSD n-a câștigat mare lucru, pentru că a plecat de la putere. Am văzut, au plecat și prefecți și subprefecți, repede s-au ocupat posturile de către liberali și USR-iști. Deci PSD n-a câștigat din acest proiect. Sigur că, în opinia colegilor mei, eu sunt unul dintre cei care n-am vrut să intrăm la guvernare în această combinație cu liberalii, pentru că știam ce s-a întâmplat anul trecut, în anul electoral în care noi i-am tractat la europarlamentare și la locale, încât au luat primari aproape câți noi într-o coaliție cu noi și în toamnă lucrurile s-au separat când au crezut ei că ar putea să câștige prezidențialele și nu am vrut să intrăm pe acest principiu. Sunt de acord cu ce spunea domnul Motreanu și ce spun liberalii că nu ar trebui să mai colaborăm pentru că pur și simplu nu mergem pe aceleași criterii.

Liberalii nu au câștigat nici ei din acest proiect, pentru că au intrat în acest clinici, în această dilemă în care ar trebui să plece în opoziție și cred că îi deranjează acest lucru, dacă nu mai pot să facă cu Partidul Social Democrat o coaliție. Sigur că a doua variantă pe care am auzit-o, aceea că ar putea să-l aducă înapoi pe Ilie Bolojan după ce a fost demis de o asemenea majoritate, aduce noi moțiuni de cenzură și o criză continuă și ceea ce nu cred că își dorește nimeni să facă. Deci, până la urmă nu a fost un câștig. Ar putea să fie un câștig doar dacă această coaliție de guvernare, acest contract politic se reface într-un mod onest, echitabil, în care toată lumea să aibă voce”, a spus Vasile Dîncu.

Referitor la AUR, vicepreședintele PSD consideră că formațiunea condusă de George Simion câștigă atât timp cât nu performează cei de la guvernare.

În ceea ce-l privește pe premierul interimar, Dîncu a afirmat că acesta s-a bucurat de o creștere în sondaje: „Ilie Bolojan a crescut. În jurul lui s-a născut o mitologie a salvatorului, cel care taie, cel care nu face concesii, cel care se luptă cu șobolănimea”. 

După o scădere, Sorin Grindeanu și-a redresat poziția în sondaje, conform lui Dîncu: „A scăzut puțin în prima fază. Acum am văzut în ultimul sondaj că s-a întors exact la cifra pe care o avea înainte de scandal. Deci, acestea sunt emoții colective și în condițiile în care niciun lider nu are o încredere de 50%, ca să spunem, sau de 60% cum ar trebui să aibă un lider dominant într-o societate chiar democratică, restul sunt mișcări între 20 și 30%”.

Conform vicepreședintelui PSD, Călin Georgescu „rămâne un fel de far pentru o parte din opoziție și pentru cei revoltați împotriva sistemului”.

Totodată, Dîncu a precizat că președintele Nicușor Dan „nu a intrat cu o încredere foarte mare, pentru că a fost un lider conjunctural, nu a avut un salt, să zicem așa, foarte mare”:  „Unii au avut în primul an de mandat un salt mai mare, însă s-a păstrat continuu pe primul loc în ierarhia aceasta a liderilor politici. Asta, după părerea mea, în condițiile unui an foarte complict, nu este un lucru rău”.

Sondaj CURS: AUR ar obține 32% la parlamentare, PSD –24%, PNL –20%, USR –10%. Călin Georgescu are 32% încredere multă și foarte multă

PNL respinge varianta unui premier tehnocrat: „Nu va rezista”. Dan Motreanu: „În septembrie vom avea din nou o criză politică”

