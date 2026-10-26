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Cum sunt văzute de la Palatul Victoria acuzațiile că Guvernul Niculescu este controlat, de fapt, de Sorin Grindeanu (surse)

Data publicării:
2026-10-08-4318
Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
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La nici o săptămână de când Guvernul condus de Luca Niculescu și din care fac parte și miniștri ai Partidului Social Democrat a depus jurământul de învestitură, există deja voci din opoziție care susțin că Sorin Grindeanu și-ar asuma rolul „unui premier de facto”. Surse guvernamentale resping, însă, această ipoteză.

Mai mulți politicieni au ieșit deja public și au susținut că Guvernul Luca Niculescu este condus, de fapt, de Sorin Grindeanu, liderul Partidului Social Democrat. 

Printre ei îi regăsim pe fostul președinte Traian Băsescu și pe fostul prim-ministru Ilie Bolojan.

La Palatul Victoria, însă, lucrurile se văd altfel. Potrivit unor surse guvernamentale, prim-ministrul Luca Niculescu nu își dorește să intre în dispute politice publice, dar este convins că el este cel care controlează deciziile adoptate de Executiv.

În același timp, aceleași surse guvernamentale susțin că este normal că există discuții cu reprezentanții PSD și că deciziile urmează să fie adoptate și cu acordul partidului, fiind singurul partid care a hotărât să intre în Guvernul condus de Luca Niculescu. 

Cu atât mai mult cu cât deciziile anunțate și de Sorin Grindeanu în conferința de luni (vezi mai multe aici) se încadrează în limitele stabilite prin programul de guvernare, care a fost lucrat în tandem de Luca Niculescu și social-democrați.

Editor : M.G.

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