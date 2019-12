Cum va arăta bătălia pentru Primăria Capitalei? „Moral, nimeni nu-i poate cere lui Nicușor Dan să stea acasă”, spune Traian Băsescu

Traian Băsescu îl vede pe Nicușor Dan drept cel mai bun candidat al unei drepte unite pentru Primăria București, aceasta fiind o condiție pentru a o putea învinge pe Gabriela Firea, care stă foarte bine în sondaje. Pe Vlad Voiculescu îl consideră „exponentul unei structuri pline de bani” și crede că mai bine s-ar ocupa de medicamente, în timp ce lui Rareș Bogdan i-ar spune că la Primărie este greu și mai bine s-ar reîntoarce la meseria de jurnalist.

„Greu de spus dacă va exista un candidat comun al dreptei la alegerile pentru Primăria Capitalei, având în vedere poziția USR-ului, pe de o parte, pe a PLUS-ului pe de altă parte. Eu sper că PNL-ul și PMP-ul măcar vor găsi o formulă să aibă un candidat comun și mă întreb de ce n-ar putea fi Nicușor Dan candidatul comun, atrăgând și parte din USR”, a declarat Traian Băsescu, luni seara, la Digi24.

„Nu văd un candidat, altul decât Nicușor Dan, care să fie și afirmat ca un candidat pentru București. La Nicușor Dan te aștepți să candideze indiferent în ce condiții, ca independent... - și îl consider îndreptățit, omul ăsta de mai bine de 15 ani și-a făcut... viața lui politică este legată de București. Or, și-a construit momentul când el va putea să candideze. Nu-i poate cere nimeni: uite, ne-ncurci, Nicușor Dan, stai tu acasă, că avem noi niște candidați, cum am mai pus niște trăsnăi de candidați la București; moral, nimeni nu-i poate cere lui Nicușor Dan să stea acasă”, a arătat Traian Băsescu.

Despre fostul ministru al sănătății Vlad Voiculescu, candidatul susținut de PLUS, Traian Băsescu spune că i se pare „exponentul unei structuri de-astea plină de bani și de interese. Nu, nu, nu va reuși și sper să nu reușească, chiar dacă mie mi-e simpatic ca om, dar mai bine se ocupă de medicamente, de altele”, a adăugat fostul președinte.

Lui Rareș Bogdan, colegul său de la Parlamentul European, o să-i propună, dacă va vrea să candideze la Primărie, să-și reia activitatea de jurnalist. „Bucureștiul e greu. Una e să vorbești și alta e să te trezești cu responsabilități pentru un oraș de dimensiunea Bucureștiului și cu problemele Bucureștiului”, a comentat Traian Băsescu, el însuși fost primar al Capitalei.

Gabriela Firea poate fi învinsă doar cu un candidat unic al opoziției de dreapta, crede Traian Băsescu. „În momentul de față, dacă ne uităm la sondaje, stă foarte bine și atunci, trebuie coalizată dreapta pentru a avea certitudinea unei victorii”, a declarat fostul șef al statului. „De altfel, a adăugat el, Bucureștiul trebuie tratat nu numai prin prisma victoriei - câștig sau pierd -, ci Bucureștiul este orașul-semnal. Ce se întâmplă la București va fi distribuit în toată țara, indiscutabil, cu o influență zdrobitoare asupra a ceea ce se va întâmpla în alegerile legislative. Deci, trebuie multă atenție și responsabilitate”, a punctat Traian Băsescu la Digi24.

Editor: Luana Păvălucă