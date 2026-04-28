Cum va arăta textul moțiunii de cenzură inițiate de PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan (Document)

„România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eșecuri politice”, sunt primele rânduri din textul moțiunii de cenzură inițiate de PSD-AUR-PACE împotriva Guvernului Bolojan. Menționăm că documentul obținut de Digi24.ro din surse politice este încă un draft de lucru și poate fi modificat pe parcurs.

Moțiunea de cenzură depusă de AUR, PSD și grupul PACE se va numi „STOP "Planului Bolojan” de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului!”.

Varianta care încă poate suferi modificări, obținută de Digi24.ro din surse politice, poate fi citită integral aici.

Potrivit unor surse politice, AUR și PSD vor depune moțiunea de cenzură marți, în jurul orei 14:00.

„Companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eșecuri politice”

„România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eșecuri politice. Guvernul condus de Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația”, este primul paragraf din moțiunea de cenzură depusă de AUR-PSD.

Inițiatorii moțiunii susțin că „Executivul pregătește cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii”.

„De fapt, se pregătește o operațiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acțiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbițează transparența”, potrivit textului citat.

În text mai sunt menționate exemple de companii considerate de AUR și PSD drept profitabile, cum ar fi Salrom, CEC Bank. Hidroelectrica, Aeroporturi București, Portul Constanța, Poșta Română și Romgaz, și despre care inițiatorii arată că nu justifică „urgența scoaterii acestora la vânzare”.

„Listarea este un instrument util pentru companii ineficiente. Aplicarea acesteia la companii profitabile înseamnă diminuarea participației statului, adică sărăcirea cu bună știință a României”, potrivit textului moțiunii.

„Evoluția finanțelor ne indică un stat extrem de cheltuitor”

Inițiatorii moțiunii de cenzură mai subliniază că „evoluția finanțelor în ultimul an ne indică un stat extrem de cheltuitor, care sub masca curățeniei administrative a început să extragă din ce în ce mai mulți bani de la populație și de la companiile locale”.

„România este astăzi singura țară din Uniunea Europeană aflată oficial în criză, cu o inflație care explodează în timp ce industria se prăbușește (...) Ați crescut cotele TVA , îngropând astfel creșterea economică și puterea de cumpărare”, mai sunt criticile taberei PSD-AUR.

Aceștia vorbesc pe larg despre inflație și subiliniază că acest fenomen „a mușcat din veniturile oamenilor până la limita suportabilului, iar măsurile adoptate au lovit direct în mame, pensionari, persoane cu dizabilități, precum și în categorii profesionale, precum cei din Educație”.

PSD și AUR mai propun indexarea pensiilor, pe care o cataloghează drept „o restanță pe care statul român o are față de seniori, față de cei care au muncit o viață și care au dreptul la un trai decent”.

„În locul oamenilor, ați ales ideologia, dle Bolojan”

„În guvernul pe care l-ați condus ați promovat tezele unui fals progresism, împotriva intereselor economiei naționale și ale poporului român”, potrivit textului scris de reprezentanți AUR și PSD.

Printre altele, AUR și PSD îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că a „parvertit ecologia de bun simț într-o dogmă aberantă de neatins”.

„Ajunge! Noi astăzi, aici și acum, oprim experimentul Bolojan! În locul concluziilor, ar trebui amintit un episod recent și cu un puternic caracter simbolic al activității dumneavoastră politice, dle Bolojan, episod care, în mod normal, ar transforma această moțiune într-o inițiativă caducă”, potrivit textului citat.

Aceștia îi mai reproșează premierului că a comis „o monstruozitate de sorginte nazistă comparând oamenii cu șobolanii”.

„Când ocupați o funcție atât de înaltă, dle prim-ministru Bolojan, ar fi trebuit să cunoașteți originea nazistă a unor astfel de asocieri”, au mai adăugat inițiatorii.

Editor : A.G.