Fostul prim-ministru Ilie Bolojan a vorbit, într-un interviu acordat în exclusivitate Digi24, despre modul în care PNL va face opoziție Guvernului condus de Luca Niculescu, dar și despre o posibilă alianță cu USR pentru alegerile următoare.

Într-un interviu acordat Digi24, Ilie Bolojan a fost întrebat dacă percepe Guvernul condus de Luca Niculescu drept un Guvern de sacrificiu.

„E greu să spun ce va face acest Guvern (...) Ne scoate dintr-o ipocrizie în care eram. Premierul propus de președinte e într-o formulă de coaliție cu PSD, cel care a generat și criza.Într-un fel este o clarificare de responsabilități. Va depinde ce face acest guvern, în ce condiții gestionează, cum performează. În funcție de aceste aspecte pot fi diferite scenarii, dar nu pot specula”, a fost răspunsul lui Ilie Bolojan.

Ce tip de opoziție face PNL. Va vota o moțiune de cenzură depusă de AUR?

Liderul PNL a subliniat că, în acest context, liberalii se află într-o opoziție „serioasă” față de Guvernul Luca Niculescu.

„În condițiile în care Guvernul vine cu proiecte care se încadrează în angajamentele pe care România și le-a asumat, nu vom bloca astfel de proiecte. Dacă se vine cu proiecte care nu sunt în regulă, vom taxa aceste proiecte, vom monitoriza tot ce se face, vom veni cu soluții”, a adăugat Bolojan.

În același timp, Ilie Bolojan nu a exclus ca liberalii să voteze o moțiune de cenzură alături de AUR, dacă „motivele sunt pertinente”.

„Am depune o moțiune de cenzură care ar putea să fie votată de celelalte partide dacă consideră că motivele invocate în moțiune sunt pertinente. Dacă alte partide depun, trebuie să vedem motivele, ce a făcut Guvernul. Dacă acele motive sunt pertinente, s-ar putea să o voteze PNL”, a precizat Bolojan.

Va continua colaborarea PNL-USR? Ce spune Bolojan despre o posibilă alianță electorală

Acesta a vorbit și despre colaborarea dintre PNL și USR, despre care susține că va continua în Parlament, și nu a exclus ideea unei posibile alianțe electorale pentru anul 2028.

„Electoratul de centru-dreapta așteaptă de la partidele care se identifică într-o formă sau alta cu acesta la o ofertă serioasă (...) Dacă vrem să convingem oamenii care lucrează în țară, care știu ce e valoarea muncii, că trebuie să meargă la vot, înseamnă că trebuie să le oferim o formulă serioasă. Pentru a face ceva în țara asta, ai nevoie de o masă parlamentară mult mai mare. Dacă va fi îndeplinită, va susține un premier, niște miniștrii”, a completat Ilie Bolojan.

În același timp, fostul prim-ministru a făcut apel către „oamenii care vor să schimbe ceva în țara asta” să se înscrie în politică, în special în PNL.

Editor : M.G.