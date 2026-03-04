Cum vede Bolojan reducerea numărului de comune: cele de lângă reședința de județ pot deveni primării de sector

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că reducerea numărului de comune se poate face fără mari probleme şi, din punctul lui de vedere, dacă se va crea o masă critică pe tema asta, cel puţin el personal este de acord. El a mai afirmat că ceea ce statul ar mai putea să facem este ca primăriile care au o graniţă administrativă cu o reşedinţă de judeţ să devină primării de sector.

„Din punctul meu de vedere, dacă mâine am comasa comunele sub 1500 de locuitori, nu s-ar întâmpla nimic. Dar aici nu trebuie să facem comasări fără o analiză, care ţine cont de distanţe, uneori. Sunt comune care nu au un număr mare de locuitori, dar au o distanţă destul de mare, sunt împrăştiate de condiţiile reale. Dar acest lucru, şi în ţările în care s-a făcut, de exemplu cum este Polonia, care a trecut prin mai multe rânduri de reorganizări, a însemnat că se ia o decizie, să zicem, mâine, dar ea se aplică de la alegerile următoare sau de la următorul rând de alegeri”, a declarat premierul Ilie Bolojan, la B1 TV, potrivit News.ro.

Întrebat dacă susține cineva acum aceste comasări, premierul a răspuns: „Din punctul meu de vedere, dacă se va crea o masă critică pe tema asta, nu văd de ce, cel puţin eu personal sunt de acord cu acest lucru. Nu am niciun fel de probleme pe tema asta. Reducerea numărului de comune se poate face fără mari probleme”, a subliniat Bolojan.

El a menţionat că în privinţa judeţelor, nu ştie dacă neapărat ne ajută.

„Trebuie să vedem de ce facem asta. Facem asta pentru dezvoltare, pentru o administraţie mai eficientă. Unde avem problemele? Dezvoltarea este concentrată în reşedinţele de judeţ, că ne place, că nu ne place, sau în zonele metropolitan, acolo s-a concentrat dezvoltarea în ultimii 20 de ani, în România. Pe lângă migraţia externă pe care am avut-o, am avut o migraţie internă, din rural îndepărtat în urban sau în metropolitan. Problemele pe care le avem astăzi este că între reşedinţa de judeţ şi zona metropolitană nu există o planificare a dezvoltării, pentru că actuala legislaţie care ţine de zone metropolitane nu dă o autoritate primăriei de reşedinţă, ci înseamnă consens. Ori, acolo unde primarii au avut o relaţie bună, unde au fost rezonabili, unde s-au înţeles, au putut face proiecte în comun”, a afirmat premierul.

„Ce am mai putea să facem este ca primăriile care au o graniţă administrativă cu o reşedinţă de judeţ să devină primării de sector. Un mandat, două mandate, trei mandate, planurile de dezvoltare mari le face primăria de reşedinţă pentru că ne place, nu ne place, foarte multe din aceste zone sunt zone dormitor pentru reşedinţa de judeţ, oamenii locuiesc în zonele metropolitane, dar navetează spre reşedinţă. O zonă de primării de sector extinsă, aşa cum avem în toată lumea în zona unor oraşe mari, sunt sisteme de zone metropolitane, dar organizate şi planificate, ar însemna că primăria de reşedinţă se ocupă de transportul în comun, de circulaţie, de sistemele mari, de urbanismul mare, iar primăria din comuna respectivă rămâne cu străzile secundare”, a mai afirmat el.

Potrivit premierului, „şi în Bucureşti e nevoie de mai multă înţelepciune”.

„Gândiţi-vă că în Bucureşti avem primăria generală şi şase primării de sector. Gândiţi-vă că în Bruxelles sunt 19 primării, dar nici una nu este primăria generală. Gândiţi-vă că oamenii aceştia, cu 19 primării de sector, s-au înţeles să facă planurile mari. Noi cu primăria generală şi cu primăriile de sector am ajuns la nişte dezechilibre atât de grave”, a menţionat premierul.

El a mai spus că e mai puţin important că sunt primării de sector independente, primării care intră în această zonă dacă nu ai abordare raţională.

