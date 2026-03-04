Live TV

Cum vede Bolojan reducerea numărului de comune: cele de lângă reședința de județ pot deveni primării de sector

Data publicării:
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
Premierul Ilie Bolojan, conferință de presă la Palatul Victoria Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că reducerea numărului de comune se poate face fără mari probleme şi, din punctul lui de vedere, dacă se va crea o masă critică pe tema asta, cel puţin el personal este de acord. El a mai afirmat că ceea ce statul ar mai putea să facem este ca primăriile care au o graniţă administrativă cu o reşedinţă de judeţ să devină primării de sector.

„Din punctul meu de vedere, dacă mâine am comasa comunele sub 1500 de locuitori, nu s-ar întâmpla nimic. Dar aici nu trebuie să facem comasări fără o analiză, care ţine cont de distanţe, uneori. Sunt comune care nu au un număr mare de locuitori, dar au o distanţă destul de mare, sunt împrăştiate de condiţiile reale. Dar acest lucru, şi în ţările în care s-a făcut, de exemplu cum este Polonia, care a trecut prin mai multe rânduri de reorganizări, a însemnat că se ia o decizie, să zicem, mâine, dar ea se aplică de la alegerile următoare sau de la următorul rând de alegeri”, a declarat premierul Ilie Bolojan, la B1 TV, potrivit News.ro.

Întrebat dacă susține cineva acum aceste comasări, premierul a răspuns: „Din punctul meu de vedere, dacă se va crea o masă critică pe tema asta, nu văd de ce, cel puţin eu personal sunt de acord cu acest lucru. Nu am niciun fel de probleme pe tema asta. Reducerea numărului de comune se poate face fără mari probleme”, a subliniat Bolojan.

El a menţionat că în privinţa judeţelor, nu ştie dacă neapărat ne ajută.

„Trebuie să vedem de ce facem asta. Facem asta pentru dezvoltare, pentru o administraţie mai eficientă. Unde avem problemele? Dezvoltarea este concentrată în reşedinţele de judeţ, că ne place, că nu ne place, sau în zonele metropolitan, acolo s-a concentrat dezvoltarea în ultimii 20 de ani, în România. Pe lângă migraţia externă pe care am avut-o, am avut o migraţie internă, din rural îndepărtat în urban sau în metropolitan. Problemele pe care le avem astăzi este că între reşedinţa de judeţ şi zona metropolitană nu există o planificare a dezvoltării, pentru că actuala legislaţie care ţine de zone metropolitane nu dă o autoritate primăriei de reşedinţă, ci înseamnă consens. Ori, acolo unde primarii au avut o relaţie bună, unde au fost rezonabili, unde s-au înţeles, au putut face proiecte în comun”, a afirmat premierul.

„Ce am mai putea să facem este ca primăriile care au o graniţă administrativă cu o reşedinţă de judeţ să devină primării de sector. Un mandat, două mandate, trei mandate, planurile de dezvoltare mari le face primăria de reşedinţă pentru că ne place, nu ne place, foarte multe din aceste zone sunt zone dormitor pentru reşedinţa de judeţ, oamenii locuiesc în zonele metropolitane, dar navetează spre reşedinţă. O zonă de primării de sector extinsă, aşa cum avem în toată lumea în zona unor oraşe mari, sunt sisteme de zone metropolitane, dar organizate şi planificate, ar însemna că primăria de reşedinţă se ocupă de transportul în comun, de circulaţie, de sistemele mari, de urbanismul mare, iar primăria din comuna respectivă rămâne cu străzile secundare”, a mai afirmat el.

Potrivit premierului, „şi în Bucureşti e nevoie de mai multă înţelepciune”.

„Gândiţi-vă că în Bucureşti avem primăria generală şi şase primării de sector. Gândiţi-vă că în Bruxelles sunt 19 primării, dar nici una nu este primăria generală. Gândiţi-vă că oamenii aceştia, cu 19 primării de sector, s-au înţeles să facă planurile mari. Noi cu primăria generală şi cu primăriile de sector am ajuns la nişte dezechilibre atât de grave”, a menţionat premierul.

El a mai spus că e mai puţin important că sunt primării de sector independente, primării care intră în această zonă dacă nu ai abordare raţională.

Citește și:

Anunțul lui Ilie Bolojan despre bugetul Capitalei: de când va împărți Consiliul General banii către primăriile de sector

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Strait of Hormuz
1
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
European Union leaders' summit in Brussels
2
Volodimir Zelenski: Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur...
Strait of Hormuz
3
China pune presiune asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală...
F-35I Israel
4
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
iran-teheran - 2 martie 2026
5
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4. Iranul are un nou lider suprem. Adunarea Experților...
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
Digi Sport
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_PNL_CIUCU_BOLOJAN_ANUNT001_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-scaled
Anunțul lui Ilie Bolojan despre bugetul Capitalei: de când va împărți Consiliul General banii către primăriile de sector
ilie bolojan face declaratii
Bolojan, despre majorarea preţurilor la carburanți: Depinde de durata acestui blocaj, până se găseşte o soluţie de încetare a focului
ilie bolojan
Ilie Bolojan, după atacul PSD de azi: „Comunicatul e în contradicție cu realitatea”. Reacția lui Sorin Grindeanu
Sigla PNL logo
PNL, reacție la atacul PSD privind blocarea negocierilor pe buget: „Dacă vrea stabilitate și reforme, să vină cu soluții”
sigla psd
PSD îl acuză pe Bolojan de „atitudine inflexibilă și sfidătoare” după ședința Coaliției: „A provocat astăzi un nou blocaj”
Recomandările redacţiei
cristian diaconescu sustine un discurs
Cristian Diaconescu: „România este protejată de NATO. Nu se pune...
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 5. SUA lucrează la planuri pentru...
putin
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în...
aur
Aleșii locali AUR au primit ordin de partid să depună proiecte pentru...
Ultimele știri
A fost aleasă melodia României pentru Eurovision 2026
Vladimir Putin anunță eliberarea a doi maghiari capturați în Ucraina, după discuții cu șeful diplomației de la Budapesta
MAE, noi date despre românii reveniți în țară din Orientul Mijlociu: dintre cei care au solicitat asistență consulară, 490 sunt acasă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc pe 4 martie 2026. Luna intră în Balanță și aduce dorința de echilibru și...
Cancan
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după...
Fanatik.ro
Mădălina Ghenea, ipostază de infarct. Cum s-a fotografiat fosta iubită a lui Grigor Dimitrov 
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
„Au mers prea departe!”. Colegul lui Radu Drăgușin a răbufnit după ce a devenit victima unui fake news în...
Adevărul
Insula exotică unde poți trăi „într-un lux incredibil” cu un buget modest
Playtech
Top 11 cele mai sigure state din lume în caz de război mondial. Două sunt din Europa
Digi FM
O familie cu trei copii a cumpărat o rulotă veche și a amenajat-o. Cu un buget minim s-a transformat într-un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Instanța a luat decizia în cazul lui Kader Keita, după ce a lovit o femeie pe trecerea de pietoni
Pro FM
Alexandra Căpitănescu merge la Eurovision 2026. Reprezintă România cu piesa „Choke Me”. Clasamentul selecției...
Film Now
8 filme de neuitat cu Toma Caragiu. Se împlinesc 49 de ani de la moartea marelui actor
Adevarul
Răsturnare de situație în cazul Kreiner: inculpații susțin că l-au lăsat în viață. Cine le-ar fi dat pontul...
Newsweek
Bolojan, anunț oficial despre ajutorul la pensie acordat în 2026. „Doar atâția bani avem”
Digi FM
Mark Zuckerberg și-a cumpărat o vilă în "Buncărul Miliardarilor". Cât a plătit pe a doua cea mai scumpă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poți fi dependent de scroll? Ce spune neuroștiința despre dopamină și rețelele sociale
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Ea joacă în „Diplomata”, el în „The Beast In Me”. Soții Keri Russell și Matthew Rhys au făcut furori la Actor...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii