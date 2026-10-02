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Exclusiv Cum vede Bruxelles-ul criza politică din România. Siegfried Mureșan: PSD pierde credibilitate în UE prin ceea ce a făcut

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European Parliament - Brussels, Belgium
Parlamentul European, sediul din Bruxelles. Foto: Profimedia
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Siegfried Mureșan, propunerea de premier a lui Nicușor Dan, care a picat la vot în Parlament, a vorbit, la Digi24, despre cum a fost perceput eșecul la Bruxelles și a afirmat că PSD-ul este cel care și-a pierdut din credibilitate prin ceea ce a făcut în ultimele luni.

Siegfried Mureșan a explicat că Uniunea Europeană urmărește ceea ce se întâmplă în toate statele membre, pentru că își dorește ca acestea să fie cât mai puternice și mai stabile din punct de vedere politic și economic, dar că face acest lucru doar în mod pasiv.

„Uniunea Europeană nu face, nu desface guverne. Ca atare, sunt convins că, pentru instituțiile Uniunii Europene, unu la mână: e de dorit ca România să aibă un guvern și doi la mână: e important ca acel guvern să fie un partener de încredere, adică nu să spună una și să facă alta”, a declarat liberalul.

Mureșan a spus, în același timp, că Partidul Social Democrat este „marginalizat de mai mult timp în propria familie politică”.

E evident că vor avea o perioadă foarte dificilă în rândul socialiștilor europeni să explice de ce continuă să coopereze cu AUR, iar micile pretexte și micile invenții pe care le spun, știm cu toții că nu sunt credibile la nivel european”, a completat Siegfried Mureșan.

Acesta a mai spus că social-democrații au încercat să-l „demonizeze” pe Ilie Bolojan, când de fapt realitatea și cifrele arată că România s-a stabilizat, a fost stabilizată de acest guvern în ultimul an”.

„PSD-ul a pierdut din credibilitate prin ceea ce a făcut în ultimele luni”, a conchis Siegfried Mureșan.

Editor : Ș.R.

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