Kelemen Hunor a comparat miercuri seara, în exclusivitate la Digi24, mandatele președintelui Băsescu cu cele alelui Klaus Iohannis. Liderul UDMR a spus că „Băsescu, în zece ani a forțat mult limitele constituționale în ce privește puterile prezidențiale”, iar „Klaus Iohannis a mai lărgit un pic, mai puțin vizibil, nu făcea spectacol, dar trebuie să fim conștienți că fără președinte în această țară, nicio decizie nu s-a luat în coaliție fără președinte”.

Deci răspunsul e că nu s-ar fi putut face fără președinte. Absolut, dacă Iohannis voia să nu fim împinși afară, nu s-ar fi întâmplat. Aici nu pot să intru în detalii pentru că nu e momentul și nu e cazul.

Am trecut peste asta, suntem de parte de anul trecut dar am spus și atunci, dacă ar fi vrut președintele României să fie o coaliție așa cum am plecat la drum, atunci așa ar fi fost. Nu știu dacă va interveni direct, dacă are ceva de spus va spune într-un cadru restrâns și va impune dacă are o decizie.

Este un om extrem de previzibil, nu va face niciodată ce a făcut Băsescu, va face invers dar rezultatul va fi același.

