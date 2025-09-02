Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, în exclusivitate pentru Digi24, că relaţia cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu toţi preşedinţii partidelor de coaliţie este una bună, pentru că a încercat întotdeauna să crească încrederea între oameni „care sunt obligaţi să lucreze unii cu alţii”.

„Relaţia cu domnul preşedinte şi cu toţi preşedinţii partidelor de coaliţie este una bună, pentru că eu am încercat întotdeauna să cresc încrederea între oameni care sunt obligaţi să lucreze unii cu alţii, am încercat să respect partenerii, să respect funcţia prezidenţială şi să colaborăm în aşa fel încât, acolo unde avem responsabilităţi partajate sau complementare - cum este cazul, să spunem, pe politica de adărare, pe politica externă, pe reprezentarea la Consiliul European - să putem colabora cu domnul preşedinte, în aşa fel încât, în condiţiile date, să obţinem maximum posibil pentru România în oricare dintre situaţiile în care trebuie să reprezentăm ţara”, a declarat premierul Ilie Bolojan, la Digi24.

Întrebat dacă Nicuşor Dan i-a cerut relaxarea pachetului legislativ care îi privea pe magistraţi, premierul a spus că preşedinte a avut un punct de vedere legat de aceste măsuri, „spunând că datorită efortului mare pe care magistrații îl fac, din punct de vedere al numărului mare de dosare pe care îl gestionează, s-ar fi putut gândi o perioadă de tranziţie mai lungă, de la actuala vârstă de pensionare, la vârsta standard de pensionare”.

„Ca să poţi face modificări, de exemplu, la un proiect de lege, trebuie să respecti o anumită procedură. Noi am pus în consultare un proiect, l-am trimis pentru avizare la CSM în forma în care l-am pus în dezbatere şi, în condiţiile în care am fi făcut ceva modificări, am fi riscat să îi creăm vulnerabilităţi de constituţionalitate. Orice modificare putea fi făcută dacă atunci când am depus proiectul la Parlament ne-ar fi venit vreun amendament în care să se prevadă această propunere. Cum n-a venit un astfel de amendament, proiectul a rămas aşa cum a fost”, a menţionat Bolojan.

El a subliniat că, personal, consideră că proiectul vine şi corectează o serie de lucruri negative, „care au fost adunate în timp”, şi stabileşte condiţii de tip european în ceea ce priveşte drepturile magistraţilor.

