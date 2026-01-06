Cum vede Nicușor Dan discuţia despre suspendarea sa din funcţie: „Total neserioasă”

Preşedintele Nicuşor Dan a catalogat drept „total neserioasă” discuţia despre suspendarea sa din funcţie şi a precizat că nu se încalcă în niciun fel Constituţia României prin demararea unei consultări a magistraţilor cu privire la rolul CSM.

„Mi se pare total neserios. Putem să avem dezbateri pe multe lucruri, dar suspendarea mi se pare total neseriosă”, a declarat, marţi seară la Paris, preşedintele Nicuşor Dan, referindu-se la demersul Opoziţiei de a-l suspenda din funcţie.

Preşedintele a afirmat că trebuie făcută diferenţa între declaraţie politică şi acţiune politică şi crede că referndumul pe care vrea să-l facă în justiţie nu încalcă Constituţia.

„Nu cred că se încalcă în niciun fel (Constituţia României - n.r.). În momentul în care o mie de oameni din sistemul de judecată spun că este afectată chiar independenţa magistratului, preşedintele întreabă «E aşa sau nu e aşа?». Nu cred că se încalcă niciun fel de Constituţia. Mi se pare total neserios subiectul”, a precizat Nicuşor Dan.

Preşedintele a precizat că în luna ianuarie se va mai întâlni cu aproximativ 30 de magistraţi care şi-au exprimat dorinţa de a discuta cu el.

„Acel referendum, consultare de care vorbeaţi, am zis că îl facem, îl facem. Şi o să stabilim detaliile chiar zilele astea de început de an şi probabil că în cursul lunii ianuarie îl facem”, a menţionat preşedintele.

Acesta anunţat şi vă va merge la o şedinţă a CSM: „O să vedeţi, cred că o să mergem împreună la o şedinţă CSM, dar încă aştept nişte date pentru a o face”.

Citește și: Nicușor Dan pregătește referendumul în justiție. Când va participa președintele la o ședință CSM (surse)

Pe 21 decembrie, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va iniţia în ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: „«CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar»?, iar dacă răspunsul e că nu reprezintă interesul public, CSM va pleca de urgenţă”.

Citește și Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat dacă PSD se joacă de-a șoarecele și pisica: „Cine să fie pisica? Coaliția funcționează”

Editor : A.C.