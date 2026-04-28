Cum vede președinta socialiștilor europeni acordul PSD-AUR: Sper ca nici liberalii să nu formeze un guvern cu extremiștii

Iratxe Garcia Perez, președinta socialiștilor europeni, are încredere că Sorin Grindeanu nu va forma un viitor Guvern cu AUR. Aceasta a declarat, marți, că speră să facă același lucru și liberalii.

Președinta S&D a vorbit marți, la Parlamentul European, despre acordul dintre PSD și AUR pentru a da jos actualul Guvern. Aceasta a subliniat că are „încredere absolută în PSD”, dar și că Sorin Grindeanu nu va pune bazele unui Guvern cu AUR pe viitor.

„Ieri au fost niște declarații foarte clare și directe din partea liderului de partid. PSD a decis să iasă din guvern pentru că nu au reușit să treacă niciuna dintre propunerile lor, care, într-un guvern de coaliție, sunt legitime.

Nu s-a întâmplat așa, iar acesta a fost motivul pentru care colegii noștri, printr-un referendum intern în partid, aproape în unanimitate, au decis să iasă din guvern. Liderul PSD a spus că nu există niciun acord cu extrema dreaptă pentru a forma un guvern”, a spus aceasta.

Iraxte Garcia Perez a mai subliniat că speră același lucru din partea liberalilor: să nu facă un guvern cu extrema dreaptă.

„Sper ca Partidul Popular să aibă aceeași poziție: în niciun caz să nu formeze un guvern cu extrema dreaptă”, a mai precizat aceasta.

Top Citite
nicusor dan face declaratii
1
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan: „Am ajuns într-o...
Daniel Fenechiu.
2
Daniel Fenechiu avertizează: „Dacă PSD dărâmă Guvernul Bolojan, soluția este opoziția și...
674577342_27082033554715746_5429979614850658400_n
3
PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Orice drum începe...
soldati-rusi-in uniforma
4
„Toți băieții sunt slabi”. Serviciile de informații ucrainene susțin că soldați ruși ar...
carte electronica de identitate
5
Schimbări privind reînnoirea cărților de identitate. Certificatul de naștere nu va mai fi...
Sandra Izbașa, oprită de Poliție în trafic, în miez de noapte. "Hai, scoate și tu șprițul ăla" / "E sub scaun"
Digi Sport
Sandra Izbașa, oprită de Poliție în trafic, în miez de noapte. "Hai, scoate și tu șprițul ăla" / "E sub scaun"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
grindeanu simion
Sondaj: Doar 4% din votanții AUR au încredere în Grindeanu și 12% din votanții PSD au încredere în Simion. „E o alianță contra naturii”
BUCURESTI - PIATA VICTORIEI - PROTEST - SINDICATE - 4 MAI 2022
Protest marți în Piața Victoriei, organizat de Confederația Meridian. Mii de sindicaliști, nemulțumiți de măsurile guvernamentale
ilie bolojan
Ilie Bolojan, la un pas să fie demis. Surse: PSD și AUR au strâns semnăturile necesare și depun azi moțiunea de cenzură. Ce urmează
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan: Cu siguranță în PSD sunt nemulțumiți față de această acțiune. Grindeanu a mințit, chiar la Bruxelles
Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan, despre ce urmează după moțiunea PSD-AUR și varianta Guvernului minoritar: Niciodată nu am cumpărat oameni la bucată
Recomandările redacţiei
Victoria Stoiciu
Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a demisionat din partid: „Nu voi gira...
BUCURESTI - PARLAMENT - VOT SI DEZBATERE - MOTIUNI DE CENZURA -
Tanczos Barna: Cu mare probabilitate, moţiunea de cenzură va trece şi...
garnitura metrou pipera - metrorex.ro
Radu Miruță amână scumpirea biletelor de metrou cu două luni...
oameni cu umbrela si vant
Vremea se schimbă radical: se răcește în toată ţara. ANM anunță ploi...
Ultimele știri
Florin Manole: Dacă trece moțiunea de cenzură, sunt doar două opțiuni pentru PSD. A treia nu există
Fostul consilier pentru securitate națională al lui Trump respinge diplomația cu Iranul. „O risipă de oxigen”
Slovacia face, din nou, jocurile lui Putin. Bratislava a intentat un proces împotriva UE privind petrolul rusesc
Citește mai multe
