Iratxe Garcia Perez, președinta socialiștilor europeni, are încredere că Sorin Grindeanu nu va forma un viitor Guvern cu AUR. Aceasta a declarat, marți, că speră să facă același lucru și liberalii.

Președinta S&D a vorbit marți, la Parlamentul European, despre acordul dintre PSD și AUR pentru a da jos actualul Guvern. Aceasta a subliniat că are „încredere absolută în PSD”, dar și că Sorin Grindeanu nu va pune bazele unui Guvern cu AUR pe viitor.

„Ieri au fost niște declarații foarte clare și directe din partea liderului de partid. PSD a decis să iasă din guvern pentru că nu au reușit să treacă niciuna dintre propunerile lor, care, într-un guvern de coaliție, sunt legitime.

Nu s-a întâmplat așa, iar acesta a fost motivul pentru care colegii noștri, printr-un referendum intern în partid, aproape în unanimitate, au decis să iasă din guvern. Liderul PSD a spus că nu există niciun acord cu extrema dreaptă pentru a forma un guvern”, a spus aceasta.

Iraxte Garcia Perez a mai subliniat că speră același lucru din partea liberalilor: să nu facă un guvern cu extrema dreaptă.

„Sper ca Partidul Popular să aibă aceeași poziție: în niciun caz să nu formeze un guvern cu extrema dreaptă”, a mai precizat aceasta.

