Exclusiv Cum vor fi reduse posturile din administrație. Tanczos Barna: Primarii pot adapta numărul de angajați la nevoile reale

Data publicării:
tanczos barna face declaratii
Tanczos Barna. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

40.000 de posturi din administrația publică ar urma să fie reduse, conform planului de reorganizare a aministrației. Vor fi tăiate atât de la primării și consilii județene, cât și de la cabinetele secretarilor de stat și miniștrilor, a spus la Digi24 vicepremierul Tanczos Barna. Nu va fi însă redus numărul consilierilor locali și nici nu va dispărea postul de viceprimar în comunele cu mai puțin de 1.500 de locuitori până la următoarele alegeri, a precizat el.

„Este o estimare făcută de Ministerul Dezvoltării în urma propunerilor pe care le-au făcut colegii noștri de acolo, cu privire la organizarea administrației publice locale, numărul de posturi maxime pe fiecare administrație publică locală în parte, numărul de posturi maxime pe prefecturi, pentru că și prefecturile vor avea de redus cu 20% numărul de posturi ocupate. În același timp, vizează și cabinetele demnitarilor de la centru, adică secretari de stat, miniștri, vizează anumite comasări de instituții, să vedem care vor fi instituțiile, lista finală care va intra în pachetul doi sau ulterior vor veni proiecte de legi, ordonanțe de urgență prin care facem și aceste comasări de instituții pentru a reduce risipa și pentru a crește eficiența în administrația publică locală”, a spus Tanczos Barna.

Potrivit acestuia, „se reduce numărul de posturi pe cabinete, se reduce numărul de posturi pe administrația publică locală, pe UAT, pe primărie sau pe consiliul județean, în funcție de numărul de locuitori din localitatea respectivă sau din județul respectiv și trebuie să mergem mai departe pe eficientizarea activităților prin digitalizare, prin servicii mai ieftine, ca să reducem costurile”.

Vicepremierul a spus că a fost eliminată propunerea care viza desființarea posturilor de viceprimar, în comunele cu mai puțin de 1500 de locuitori.

„Am eliminat această propunere. Viceprimarul rămâne în funcție până la sfârșitul mandatului actual și tot până la sfârșitul mandatului actual rămâne și numărul de consilieri, pentru că este imposibil să schimbi în timpul mandatului, să elimini consilieri care au fost votați de populație. Dar pentru următorul mandat, peste 3 ani de zile, practic o să avem cu siguranță și propuneri cu privire la numărul de consilieri care poate fi redus în funcție de numărul de locuitori din acele comune, orașe, municipii. Inclusiv cu privire la viceprimari se va lua o decizie finală undeva pe la sfârșitul acestui mandat, pentru a începe mandatele următoare pe noile scheme de conducere a unităților administrativ-teritoriale”, a explicat el.

În privința propunerii premierului Ilie Bolojan, ca un secretar de comună să lucreze la mai multe comune din zona respectivă, Tanczos a spus: „Am creat această posibilitate pentru administrația publică locală. Nu ar trebui să preluăm la București toate deciziile, pentru că autonomia administrației locale trebuie respectată. La București se creează prin legislație posibilități și s-a creat această posibilitate, ca funcționarii publici să poată să lucreze în administrația locală cu normă fracționată, adică să poate să lucreze 4 ore un topograf la o comună și 4 ore la o altă comună sau un economist poate să lucreze 4 ore la o comună, 4 ore la o altă comună”.

„Astfel, reducem costurile pe fiecare unitate administrativ-teritorială și creăm o flexibilizare. Primarii pot adapta numărul de persoane care lucrează în comună la nevoile reale. Nu sunt atât de rigide aceste formule în continuare și da, într-adevăr, este o posibilitate creată prin acest pachet de măsuri pentru administrația publică locală, de flexibilizare a timpului de muncă și de fracționare a normelor, acolo unde nu este nevoie de o normă întreagă pentru o anumită activitate”, a explicat vicepremierul.

