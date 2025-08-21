Cum vor putea fi retrași banii din Pilonul 3 și Pilonul 4, după adoptarea legii pensiilor private. Explicațiile ASF

Vicepreşedintele ASF, Ştefan Daniel Armeanu, a declarat joi, după şedinţa de guvern în care s-a adoptat legea privind plata pensiilor private, că se vor aplica aceleaşi reguli şi pentru Pilonul 3 şi pentru Pilonul 4, iar persoanele vor putea retrage doar 30% din sumă, în momentul ieşirii la pensie.

Reprezentantul ASF a fost întrebat după şedinţa de guvern dacă pentru Pilonul 3 de pensii, pensia facultativă, se vor aplica aceleaşi reguli ca şi în cazul Pilonului 2.

„Se vor aplica aceleaşi reguli şi pentru Pilonul 3 şi pentru Pilonul 4” a declarat vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Dan Armeanu, el confirmand că şi în acest caz vor putea retrage tot 30% din pensie, iar restul, eşalonat, timp de 8 ani.

Întrebat de ce au luat această decizie şi pentru pilonul 3, Armeanu a precizat: „Inclusiv în legea 204 pentru Pilonul 3 şi legea 1 pentru Pilonul 4, în toate aceste legi avem ca obiectiv plata unei sume de bani, unei pensii. Acesta este produsul, de tip pensie”, a explicat el.

Guvernul a adoptat joi legea pensiilor private. Potrivit proiectului de lege, „valoarea sumei pe care o persoană are posibilitatea să o retragă la începutul perioadei de plată s-a majorat de la 25% la 30%, iar perioada în care plățile se vor face în viitor s-a micșorat de la 10 ani la 8 ani”, a precizat vicepreședintele ASF.

Întrebat de ce nu a fost inclusă în proiect și propunerea prin care un contribuabil să își poată retrage întreaga sumă pe caz de boală, el a precizat că o astfel de măsură ar fi fost „destul de greu de pus în practică”.

„Au fost astfel de propuneri, ele au fost analizate de către ASF și am considerat că acest aspect este destul de greu de pus în practică, pentru că situațiile de acest gen variază din punct de vedere al sănătății”, a mai spus Dan Armeanu la Palatul Victoria.

Editor : C.L.B.