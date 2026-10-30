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Video Cum vrea Guvernul să comaseze 400 de primării până în 2028: edilii au timp 4 luni să facă referendum. Din martie, reforma e obligatorie

Andreea Ghiorghe Data publicării:
INSTANT_ACOR_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Primarii comunelor mici trebuie să decidă în 4 luni dacă se unesc cu vecinii Foto: Inqaum Photos / Octav Ganea
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Din articol
Cum a fost ales pragul de 1.500 de locuitori Comasarea obligatorie ar putea viza și comune mai mari Reforma voluntară, cu aplicare tot din 2028 „Referendumul pentru comasare nu e inutil” 429 de comune, comasate din 2028

Patru luni au la dispoziție primarii comunelor mici pentru a decide dacă își unesc localitățile cu cele învecinate. Până în martie, comasarea ar putea fi făcută voluntar, cu acordul cetățenilor la referendum, pentru a beneficia de scutiri de taxe și prioritate la investiții. După acest termen, unele localități ar urma să fie comasate obligatoriu, fără un vot în plan local. Momentan, autoritățile nu au decis dacă obligația va viza tot comunele cu mai puțin de 1.500 de locuitori sau pragul va fi modificat.

Cum a fost ales pragul de 1.500 de locuitori

„Așa am avut categoriile de la noi din minister. Deci populația asta n-a fost inventată de mine personal sau de altcineva. Din minister, așa au fost pragurile: 0, 1.500, 5.000. Ele așa sunt calculate. (…)

S-au încercat comasări, de exemplu la Buzău, care nu au funcționat. Dar asta pentru că este foarte greu să te adresezi unei mase mai mari de cetățeni. De aceea am zis să începem cu cei mici, că putem să vorbim cu ei, să îi convingem, să le explicăm ce putem să facem pentru localitatea lor, cu ce putem să venim drept investiții, cu ce facilități fiscale putem să venim.

Și vă mai dau un exemplu. Se comasează două localități, poate una are doctor, medic de familie și poate una nu are. Atunci, prin comasare, și cetățenii au dreptul la la medic de familie și au acces la servicii medicale. Cam așa a fost gândirea până aici”, a explicat ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, la Interviurile Digi24.ro.

Comasarea obligatorie ar putea viza și comune mai mari

Pragul de 1.500 de locuitori se aplică doar în cazul comasărilor voluntare. În ceea ce privește reorganizarea obligatorie, criteriile nu au fost încă stabilite.

„Aici e o discuție mult mai largă, cu mai mulți factori. Trebuie o analiză mai profundă, deci nu știm în acest moment. O să existe un plan”, a precizat ministrul.

Totuși, acesta a avansat posibilitatea ca pragul să ajungă până la 3.000 de locuitori. „Aici depinde de grupul de lucru. Automat, bineînțeles, poate să existe un prag în care poate să se vină până la 3000 de locuitori. Asta depinde de discuțiile grupului de lucru care se va forma”, a explicat Stoica.

Ministrul a mai precizat că stabilirea numărului de locuitori se va face pe baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în urma ultimului recensământ. Întrebat de ce nu au fost luate în calcul și datele de la serviciile de Evidență a Populației, care reflectă mai fidel numărul persoanelor care locuiesc efectiv într-o localitate, Alexandru Stoica a răspuns:

„Este o decizie comună și toată lumea trebuie să fie de acord cu ea. Nu putem să venim doar noi. Deci, dacă se hotărăște și la nivel guvernamental și la nivel decizional să se ia decizia aceasta, să ne raportăm la evidența populației, da, putem să discutăm. Dar am zis să luăm totuși Institutul Național de Statistică pentru că este cel mai în măsură să îți dea cât de cât datele exacte.”

Reforma voluntară, cu aplicare tot din 2028

Ministrul Dezvoltării a explicat că localitățile care doresc să se comaseze voluntar trebuie să organizeze referendumuri locale. Termenul pentru declanșarea procedurilor este luna martie a anului viitor, când Guvernul și-ar putea angaja răspunderea în Parlament pentru o reformă obligatorie.

Indiferent dacă vor fi voluntare sau obligatorii, comasările se vor aplica începând din 2028.

Întrebat de ce a fost anunțată mai întâi o reformă voluntară, în condițiile în care reorganizarea ar putea deveni oricum obligatorie, Alexandru Stoica a declarat:

„Ca o primă etapă, este normal să discutăm cu oamenii să facă această comasare voluntară, să le explicăm facilitățile. Este posibil, la un moment dat, să vedem exact că nu avem efectul scontat, în sensul că nu se comasează foarte multe localități.

Deși, când eram și secretar de stat, multe întâlniri le aveam cu primari care veneau cu primarii vecini, adică nu veneau singuri, veneau cu primarul de lângă, chiar doi-trei primari veneau împreună și discutam anumite soluții pe programele de investiții.”

„Referendumul pentru comasare nu e inutil”

Ministrul nu consideră inutilă organizarea referendumurilor locale pentru comasarea voluntară, chiar dacă localitățile ar putea ajunge să fie reorganizate oricum printr-o decizie guvernamentală.
„Este un act democratic foarte corect, din punctul meu de vedere, și este bine să discutăm cu oamenii și ei să înțeleagă acest lucru.”

429 de comune, comasate din 2028

Întrebat câte localități ar urma să fie comasate până în 2028, anul următoarelor alegeri locale, Alexandru Stoica a indicat un număr de 429 de comune.

„429. Dacă nu vor voluntar, sunt vizate de comasarea obligatorie. 100% eu cred că vor exista și peste pragul de 1.500 de locuitori care vor dori să se comaseze.”

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