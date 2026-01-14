Live TV

Exclusiv Cum vrea Guvernul să limiteze numărul datornicilor la stat. Cseke Attila, anunț despre contribuabilii care „fentează plata impozitelor”

Data publicării:
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri, în exclusivitate la Digi24, că există o categorie de contribuabili care, an de an, îşi plătesc impozitele locale, chiar în primele luni, sunt cetăţeni conştincioşi, cu mult bun simţ şi avem o altă categorie de contribuabili, care fentează plata acestor impozite locale”. Însă, proiectul de lege lansat în dezbatere publică va rezolva această problemă, a adăugat oficialul.

O parte însemnată, din punctul meu de vedere poate chiar mai importantă decât această reorganizare sau reducere de posturi sunt mecanismele prevăzute în acest pachet care întăresc capacitatea financiară a autorităţilor locale, pe de o parte şi, doi, rezolvă din inechităţile sociale care se întâmplă zi de zi în România, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. (..) Avem o categorie de contribuabili care, an de an, îşi plătesc impozitele locale, chiar în primele luni doresc să-şi plătească impozitele, adică sunt cetăţeni conştincioşi, cetăţeni cu mult bun simţ şi cărora, evident, trebuie să le mulţumim şi autorităţile locale, la fel, le mulţumesc. Avem o altă categorie de contribuabili care fentează plata acestor impozite locale şi vorbesc şi de situaţia anterioară creşterii de anul acesta a impozitelor locale”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, la Digi24.

El a precizat că, din discuţii pe care le-a avut cu autorităţile locale (..) astăzi, conform legislaţiei, există posibilitatea ca un contribuabil care a achiziţionat un autoturism şi se întâmplă în destul de multe unităţi administrative teritoriale - şi sunt exemple în acest sens - un autoturism cu o capacitate cinindrică destul de mare, peste 2000 de centimetri cubi, unde impozitul este mai ridicat - a fost şi anul trecut, e şi anul acesta - există posibilitatea, de exemplu, a achiziţionării în martie a unei asemenea maşini şi a scoaterii din evidenţa primăriei, în decembrie, pentru a nu plăti impozit, iar în ianuarie, acelaşi cetăţean să-l pună din nou în evidenţa primăriei. Şi se fentează bugetul local în condiţiile în care, pe de altă parte, avem contribuabili care nu-şi permit (...) maşini cu asemenea capacitate şi îşi plătesc impozitul în fiecare an”, a spus ministrul.

Cseke Attila a precizat că este un fenomen răspândit” în România.

„Evident că, la nivelul comunităţii locale, oamenii văd acest lucru. Şi atunci, cei care sunt plătitori de bună credinţă şi de bun simţ, oameni, contribuabili corecţi, cum se simt acei oameni când văd că unii pot să fenteze, într-un asemenea hal? De exemplu, acest pachet rezolvă această problemă şi nu se vor mai mai întâmpla asemenea lucruri şi, pentru o lună de zile de evidenţă în primărie, va trebui plătit impozit pentru asemenea autoturism”, a arătat Cseke Attila.

Întrebat dacă a vorbit cu primarii pe acest proiect, ministrul a spus că aceștia sunt deschişi la discuţii.

Am avut multiple discuţii cu autorităţile locale. Se poate discuta în continuare, nu e nicio problemă, dar pachetul, din punctul nostru de vedere, este gata de promovare. Eu, din câte ştiu, luni va fi şedinţă de coaliţie şi se va decide cu privire la acest lucru”, a mai spus Cseke Attila.

